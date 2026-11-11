Sering Tidak Disadari, Ini 7 Tanda Perilaku Orang yang Kekurangan Kasih Sayang

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kasih sayang dan perhatian merupakan bagian penting dalam kehidupan emosional seseorang. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, sebagian orang mungkin menunjukkan perubahan perilaku yang dapat memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Kondisi emosional yang kurang terpenuhi terkadang tidak terlihat secara langsung. Sebaliknya, hal tersebut bisa tercermin melalui kebiasaan sehari-hari, seperti keinginan untuk selalu diperhatikan, kesulitan menghargai pendapat orang lain, hingga kecenderungan mengabaikan batasan pribadi. Dalam pembahasan psikologi, pola pikir yang terlalu ekstrem juga dapat ditemukan pada sejumlah individu dengan karakteristik kepribadian tertentu. Mereka terkadang memandang seseorang secara berlebihan, baik dengan menganggapnya sangat sempurna maupun justru merendahkannya. Dilansir dari YourTango, terdapat tujuh perilaku yang kerap dikaitkan dengan individu yang memiliki kebutuhan emosional atau kasih sayang yang tidak terpenuhi. Berikut penjelasannya. 1. Selalu Berusaha Mendominasi Percakapan Salah satu perilaku yang dapat terlihat adalah kecenderungan ingin menjadi pusat pembicaraan. Orang dengan kebiasaan ini sering kali lebih tertarik menceritakan pengalaman, pencapaian, maupun persoalan pribadinya dibandingkan mendengarkan cerita orang lain. Ketika lawan bicara menyampaikan pendapat berbeda, mereka mungkin menunjukkan sikap tidak suka, mengabaikan, atau bahkan mengalihkan pembahasan. Mereka juga bisa terlihat kehilangan minat ketika topik pembicaraan tidak berkaitan dengan dirinya. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya berlangsung dua arah justru terasa seperti percakapan sepihak. 2. Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain Kebiasaan menyela pembicaraan juga menjadi salah satu perilaku yang perlu diperhatikan. Alih-alih menunggu orang lain menyelesaikan kalimatnya, mereka cenderung langsung mengambil alih pembicaraan agar dapat menyampaikan sesuatu tentang dirinya sendiri. Perilaku tersebut bisa berkaitan dengan kesulitan mengendalikan dorongan untuk berbicara atau kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan orang lain untuk didengarkan. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat membuat orang di sekitarnya merasa tidak dihargai dan enggan melanjutkan percakapan. 3. Cenderung Mengabaikan Aturan Sebagian individu juga menunjukkan perilaku yang tidak terlalu memedulikan aturan maupun konsekuensi dari tindakannya. Mereka mungkin sengaja mengabaikan ketentuan, berbohong, atau melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan maupun kepuasan pribadi. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut bahkan dilakukan seolah-olah tidak ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Jika kebiasaan ini terus berulang, dampaknya bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat mengganggu hubungan sosial dan kondisi emosional orang-orang di sekitarnya. 4. Tidak Menghormati Batasan Pribadi Menghargai batasan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, tidak semua orang mampu memahami dan menerapkan hal tersebut dengan baik. Individu yang memiliki kecenderungan mengabaikan kebutuhan emosional orang lain bisa saja bertindak sesuka hati tanpa mempertimbangkan kenyamanan pihak lain. Mereka mungkin terlalu mencampuri urusan pribadi, memaksakan kehendak, atau memanfaatkan kebaikan seseorang untuk kepentingannya sendiri. Kurangnya perhatian terhadap batasan tersebut dapat membuat hubungan menjadi tidak seimbang. Terlebih jika kepercayaan yang diberikan justru dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang bersangkutan. 5. Merasa Berhak Mendapat Perlakuan Istimewa Perilaku berikutnya adalah mempunyai ekspektasi bahwa orang lain harus selalu mengutamakan dirinya. Mereka ingin mendapatkan perhatian, bantuan, maupun perlakuan khusus, tetapi belum tentu bersedia memberikan hal serupa kepada orang lain. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, mereka bisa merasa kecewa, marah, atau menganggap dirinya tidak dihargai. Sikap merasa paling berhak tersebut dapat memicu konflik dalam hubungan sosial. Sebab, mereka cenderung mengharapkan orang lain memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kondisi maupun kepentingan pihak lain. 6. Memiliki Daya Tarik dan Kepribadian yang Menawan Tidak semua perilaku yang perlu diperhatikan selalu terlihat negatif sejak awal. Sebagian orang justru mampu menunjukkan kepribadian yang menyenangkan dan mudah menarik perhatian. Mereka bisa bersikap sangat ramah, memberikan pujian, serta membuat seseorang merasa menjadi sosok yang paling istimewa. Namun, dalam pola hubungan yang tidak sehat, perhatian tersebut dapat berubah ketika mereka merasa sudah mendapatkan kedekatan yang diinginkan. Pada awal hubungan, seseorang mungkin mendapatkan perhatian berlebihan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perhatian tersebut berkurang dan digantikan dengan sikap yang lebih dingin atau kurang peduli. Meski begitu, sikap ramah dan karismatik tentu tidak otomatis menunjukkan adanya masalah kepribadian. Hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi perilaku serta bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dalam jangka panjang. 7. Mempunyai Rasa Percaya Diri yang Terlalu Tinggi Perilaku terakhir adalah kecenderungan memandang diri sendiri secara berlebihan. Mereka bisa merasa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan orang lain. Bahkan, ada yang menganggap orang-orang di sekitarnya tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik tanpa kehadiran atau kontribusinya. Di balik sikap tersebut, sebagian individu mungkin sebenarnya sedang berusaha menutupi perasaan tidak aman, ketakutan akan penolakan, atau harga diri yang rapuh. Karena itu, mereka berusaha mempertahankan citra diri yang terlihat kuat dan superior agar tidak memperlihatkan sisi rentan yang dimiliki. Namun, rasa percaya diri yang sehat berbeda dengan sikap merasa lebih unggul daripada orang lain. Kepercayaan diri yang baik tetap disertai kemampuan menghargai, mendengarkan, dan mengakui kelebihan orang lain.