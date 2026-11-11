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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 11 November 2026 | 22.46 WIB

Begini Cara Mengetahui Bahwa Anda Seorang Ekstrovert. Kenali Karakteristiknya Lebih Dalam

Ilustrasi ekstrovert/Pexels - Image

Ilustrasi ekstrovert/Pexels

JawaPos.com - Setiap kepribadian memiliki kelebihan masing-masing. Termasuk menjadi seorang ekstrovert.

Jika anda memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam situasi sosial, dan merasa bersemangat saat bertemu banyak orang, hal tersebut bisa  menunjukkan bahwa anda adalah seorang ekstrovert. Seperti yang dijelaskan dari laman verywellmind (5/11).

Namun, masih banyak ciri-ciri lain yang dapat menjelaskan bahwa anda seorang ekstrovert. Terutama melalui perilaku sehari-hari. 

Mengenali tipe kepribadian dapat membantu anda untuk mengetahui potensi diri sekaligus menumbuhkan perilaku self-love. 

Dengan demikian, anda dapat lebih menghargai diri sendiri. Berikut sejumlah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa anda seorang ekstrovert

Ekstrovert memiliki kemampuan public speaking sangat baik. Mereka mudah mengenal orang baru, memulai percakapan, dan dengan cepat mampu mempelajari kehidupan mereka.

Ekstrovert juga cenderung memiliki circle yang luas. Mereka dapat dengan mudah mengungkapkan pemikiran mereka melalui percakapan baik untuk mengeksplorasi maupun membangun gagasan.

Ekstrovert cenderung lebih bersemangat dan mendapatkan motivasi setelah menghabiskan waktu dengan orang lain.

Mereka menganggap interaksi sosial sebagai kegiatan yang memberikan semangat baru. Seorang ekstrovert cenderung lebih memilih membaur bersama kelompok daripada menghabiskan waktu sendiri.

Ekstrovert lebih mahir saat membicarakan persoalan secara terbuka. Cara ini memungkinkan mereka untuk menghadapi masalah sekaligus mencari solusi yang paling tepat.

Ekstrovert adalah pribadi yang menyenangkan dan mudah didekati. Mereka bersedia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki banyak kendala untuk bertemu orang baru maupun menjalin relasi pertemanan.

Ekstrovert selalu terbuka pada orang lain. Mereka bersedia untuk memberikan perasaan dan pemikirannya pada orang lain. Seorang ekstrovert juga akan menghabiskan banyak waktu bersama orang lain, aktif mengikuti kegiatan sosial, sampai memiliki banyak teman.

Editor: Hanny Suwindari
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