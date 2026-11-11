6 Langkah yang Perlu Dilakukan Saat Perasaan Kamu Terasa Terlalu Besar Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa begitu kewalahan dengan perasaan sendiri sampai tidak tahu harus melakukan apa? Ada kalanya kesedihan terasa terlalu dalam, kecemasan datang tanpa henti, kemarahan sulit dikendalikan, atau pikiran terasa begitu penuh hingga hal-hal sederhana pun menjadi sulit dilakukan.

Mungkin kamu pernah mencoba untuk mengabaikannya, menyibukkan diri, atau berpura-pura baik-baik saja. Namun, semakin keras kamu berusaha menekan perasaan tersebut, terkadang justru semakin kuat emosi itu muncul.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini berkaitan dengan emotional overwhelm atau kondisi ketika seseorang merasa kewalahan secara emosional. Kondisi ini dapat terjadi ketika intensitas emosi yang dirasakan terasa lebih besar daripada kemampuan seseorang untuk mengelolanya pada saat itu.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa memiliki perasaan yang besar bukan berarti kamu lemah, terlalu sensitif, atau tidak mampu mengendalikan diri. Emosi merupakan bagian alami dari pengalaman manusia. Emosi juga membawa informasi tentang kebutuhan, pengalaman, batasan, dan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan.

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Namun, ketika emosi terasa terlalu kuat, kamu mungkin membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan ketika perasaan terasa terlalu besar?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam langkah yang dapat membantu berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Berhenti Sejenak dan Akui Apa yang Sedang Kamu Rasakan

Ketika emosi datang begitu kuat, reaksi pertama yang sering muncul adalah berusaha melawannya. Kamu mungkin mengatakan kepada diri sendiri bahwa kamu tidak boleh sedih, tidak seharusnya marah, atau harus segera berhenti merasa cemas.

Sayangnya, terus-menerus menolak emosi justru bisa membuat hubunganmu dengan perasaan sendiri menjadi semakin rumit.

Dalam psikologi, terdapat konsep emotional acceptance, yaitu kemampuan menerima keberadaan emosi tanpa langsung menghakimi atau berusaha menghilangkannya.

Menerima emosi bukan berarti menyerah pada keadaan. Bukan pula berarti kamu harus membiarkan emosi mengendalikan semua tindakanmu. Sebaliknya, penerimaan membantu kamu menyadari bahwa perasaan tersebut sedang hadir dan kamu tidak harus bereaksi secara impulsif terhadapnya.

Misalnya, ketika kamu merasa sangat kecewa karena seseorang tidak memperlakukanmu sebagaimana yang kamu harapkan, cobalah mengganti pikiran seperti:

"Aku tidak boleh merasa sesedih ini."

Menjadi:

"Aku sedang merasa kecewa, dan tidak apa-apa jika aku membutuhkan waktu untuk memprosesnya."

Perubahan sederhana ini dapat membantu mengurangi konflik antara apa yang kamu rasakan dan apa yang menurutmu seharusnya kamu rasakan.

Kamu juga bisa memberikan nama pada emosi yang muncul. Apakah kamu sedang sedih, takut, kecewa, kesepian, frustrasi, atau merasa tidak dihargai?

Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa proses memberi label pada emosi atau affect labeling dapat membantu mengurangi intensitas respons emosional dalam situasi tertentu.

Jadi, sebelum berusaha memperbaiki keadaan, berikan dirimu kesempatan untuk mengakui apa yang sedang terjadi di dalam diri.

Ingat, kamu tidak harus langsung merasa lebih baik. Terkadang, langkah pertama untuk merasa lebih baik adalah berhenti berpura-pura bahwa kamu tidak sedang merasakan apa-apa.

2. Tenangkan Tubuh Sebelum Mencoba Mengendalikan Pikiran

Saat perasaan terasa terlalu besar, bukan hanya pikiran yang terpengaruh. Tubuh juga dapat menunjukkan respons terhadap tekanan emosional.

Jantung mungkin berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, otot terasa tegang, telapak tangan berkeringat, atau perut terasa tidak nyaman.

Hal ini terjadi karena emosi dan respons tubuh saling berhubungan. Ketika otak menangkap sesuatu sebagai ancaman atau tekanan, sistem saraf dapat mengaktifkan respons stres yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi tersebut.

Karena itu, terkadang mencoba berpikir positif ketika tubuh sedang berada dalam kondisi sangat tegang bukanlah langkah yang paling membantu.

Kamu bisa memulainya dengan menenangkan tubuh terlebih dahulu.

Salah satu teknik yang dapat dicoba adalah pernapasan perlahan. Tarik napas dengan nyaman melalui hidung, kemudian keluarkan secara perlahan. Kamu bisa mencoba menarik napas selama empat hitungan dan mengembuskannya selama enam hitungan, selama pola tersebut terasa nyaman.

Lakukan beberapa kali tanpa memaksakan diri.

Selain itu, kamu dapat mencoba beberapa aktivitas sederhana:

Duduk di tempat yang tenang dan rasakan kedua kakimu menyentuh lantai.

Lemaskan bahu, rahang, dan tangan yang mungkin tanpa sadar menegang.

Minum air putih secara perlahan.

Cuci muka atau mandi dengan air yang nyaman.

Berjalan santai selama beberapa menit jika memungkinkan.

Kamu juga bisa menggunakan teknik grounding 5-4-3-2-1. Caranya adalah dengan memperhatikan lima hal yang bisa dilihat, empat hal yang bisa disentuh, tiga hal yang bisa didengar, dua hal yang bisa dicium, dan satu hal yang bisa dirasakan.

Teknik ini membantu mengarahkan perhatian kembali pada lingkungan saat ini ketika pikiran terasa terlalu penuh.

Tujuannya bukan menghilangkan semua emosi dalam sekejap, melainkan membantu tubuh dan pikiran mendapatkan ruang untuk merespons dengan lebih tenang.

Jangan memaksa dirimu menyelesaikan semua masalah ketika tubuh dan pikiran sedang berada dalam kondisi kewalahan. Tenangkan diri terlebih dahulu, baru pikirkan langkah berikutnya.

3. Jangan Terburu-buru Mempercayai Semua Pikiran yang Muncul

Ketika emosi sedang intens, pikiran terkadang menghasilkan berbagai kesimpulan yang terasa sangat meyakinkan.

Saat sedih, kamu mungkin berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli kepadamu. Saat mengalami kegagalan, kamu mungkin merasa bahwa masa depanmu sudah hancur. Ketika seseorang tidak membalas pesan, kamu mungkin langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut sudah tidak menyukaimu.

Padahal, tidak semua pikiran yang muncul ketika emosi sedang kuat merupakan gambaran objektif dari kenyataan.

Dalam psikologi kognitif, terdapat konsep cognitive distortions atau distorsi kognitif. Istilah ini merujuk pada pola berpikir yang cenderung tidak akurat atau terlalu ekstrem dalam menafsirkan suatu keadaan.

Beberapa contohnya adalah:

Catastrophizing: Membayangkan kemungkinan terburuk seolah-olah pasti terjadi.

All-or-nothing thinking: Melihat sesuatu hanya dalam dua kategori, seperti berhasil sepenuhnya atau gagal total.

Mind reading: Menganggap diri sendiri mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tanpa bukti yang cukup.

Overgeneralization: Menganggap satu pengalaman buruk sebagai gambaran dari seluruh kehidupan.

Ketika perasaanmu sedang terlalu besar, cobalah mengambil jarak dari pikiran-pikiran tersebut.

Kamu bisa menggunakan tiga pertanyaan sederhana:

Apa fakta yang benar-benar aku ketahui tentang situasi ini?

Apakah ada kemungkinan lain selain kesimpulan yang sedang aku pikirkan?

Jika sahabatku mengalami hal yang sama, bagaimana aku akan membantunya melihat situasi ini?

Sebagai contoh, kamu gagal dalam sebuah wawancara kerja dan langsung berpikir, "Aku memang tidak pernah cukup baik."

Cobalah mengubahnya menjadi, "Aku memang belum berhasil mendapatkan pekerjaan ini, tetapi satu kegagalan tidak menentukan seluruh kemampuanku."

Perhatikan bahwa kamu tidak sedang menyangkal kenyataan. Kamu tetap mengakui kegagalan, tetapi tidak membiarkannya menjadi alasan untuk merendahkan seluruh dirimu.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip Cognitive Behavioral Therapy (CBT), yang membantu seseorang mengenali hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku.

Dengan belajar memeriksa pikiran secara lebih objektif, kamu dapat menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada intensitas emosi sesaat.

4. Berikan Ruang untuk Mengeluarkan Emosi dengan Cara yang Sehat

Tidak semua emosi harus diselesaikan melalui pemikiran. Terkadang, kamu hanya membutuhkan ruang untuk mengekspresikan apa yang selama ini tertahan.

Banyak orang terbiasa menyimpan perasaan karena takut dianggap berlebihan, merepotkan orang lain, atau terlihat lemah.

Akibatnya, mereka memilih diam meskipun sebenarnya sedang mengalami tekanan emosional yang cukup besar.

Padahal, mengekspresikan emosi secara sehat dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses regulasi emosi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menulis jurnal.

Kamu tidak perlu menggunakan kalimat yang indah atau menyusun tulisan secara teratur. Cukup tuliskan apa yang sedang kamu rasakan, apa yang memicunya, dan hal apa yang sebenarnya kamu butuhkan.

Misalnya:

"Hari ini aku merasa sangat lelah. Bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena merasa harus selalu terlihat kuat di depan orang lain. Sepertinya aku membutuhkan waktu untuk beristirahat tanpa merasa bersalah."

Menulis seperti ini dapat membantu kamu mengidentifikasi pola emosi dan memahami kebutuhan yang mungkin sebelumnya tidak disadari.

Selain menulis, ada beberapa cara lain yang bisa dicoba:

Menangis ketika memang ingin menangis.

Berbicara dengan seseorang yang kamu percaya.

Menggambar atau melakukan aktivitas kreatif.

Berolahraga ringan untuk membantu mengelola ketegangan.

Menghabiskan waktu sendirian jika kamu membutuhkan ketenangan.

Namun, penting untuk memahami bahwa mengekspresikan emosi tidak sama dengan melampiaskannya secara sembarangan.

Marah bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Sedih bukan berarti kamu harus mengisolasi diri sepenuhnya. Kecewa bukan berarti kamu perlu mengambil keputusan besar saat sedang terluka.

Pilih cara yang membantu kamu memproses emosi tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Kamu berhak memiliki perasaan yang sulit. Kamu juga berhak menemukan cara yang aman untuk mengeluarkannya.

5. Berhenti Menuntut Diri Sendiri untuk Selalu Baik-Baik Saja

Salah satu hal yang membuat tekanan emosional semakin berat adalah tuntutan untuk selalu terlihat kuat.

Kamu mungkin merasa harus tetap produktif, tetap tersenyum, tetap memenuhi ekspektasi orang lain, dan tetap menjalankan semua tanggung jawab meskipun sebenarnya sedang tidak memiliki cukup energi secara emosional.

Tanpa disadari, kamu bisa menjadi orang yang paling keras terhadap dirimu sendiri.

Dalam psikologi, terdapat konsep self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri. Konsep ini banyak dikembangkan oleh peneliti Kristin Neff dan mencakup tiga unsur utama: kebaikan terhadap diri sendiri, kesadaran bahwa penderitaan merupakan bagian dari pengalaman manusia, dan kemampuan memperhatikan emosi tanpa terlalu larut di dalamnya.

Sederhananya, self-compassion berarti memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama seperti ketika kamu memperlakukan seseorang yang sedang mengalami kesulitan.

Bayangkan seorang teman datang kepadamu dan berkata bahwa ia sedang kewalahan, lelah, dan merasa gagal.

Apakah kamu akan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak berguna karena belum bisa menyelesaikan semuanya?

Kemungkinan besar tidak.

Kamu mungkin akan mengatakan bahwa ia sudah berusaha, bahwa ia boleh beristirahat, dan bahwa kegagalan tidak membuatnya menjadi manusia yang tidak berharga.

Lalu, mengapa kamu begitu sulit memberikan perlakuan yang sama kepada diri sendiri?

Mulailah dengan mengurangi tuntutan yang tidak realistis.

Jika hari ini kamu hanya mampu menyelesaikan beberapa pekerjaan, hargai usaha tersebut. Jika kamu membutuhkan waktu untuk beristirahat, berikan waktu itu tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri.

Kamu juga bisa mengubah cara berbicara kepada diri sendiri.

Daripada mengatakan:

"Aku seharusnya bisa lebih kuat dari ini."

Cobalah mengatakan:

"Aku sedang menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Aku boleh merasa lelah dan tetap berusaha melangkah sedikit demi sedikit."

Ingat, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa sedih, takut, atau kewalahan.

Terkadang, kekuatan justru terlihat ketika kamu mampu mengakui bahwa dirimu membutuhkan istirahat, bantuan, dan perhatian.

6. Cari Dukungan dan Jangan Ragu Meminta Bantuan Profesional

Ada kalanya semua langkah yang sudah dilakukan belum cukup untuk membuat perasaan menjadi lebih terkendali.

Kamu mungkin sudah mencoba beristirahat, menulis jurnal, berbicara kepada diri sendiri dengan lebih baik, dan mengatur pikiran. Namun, perasaan kewalahan tetap muncul berulang kali.

Jika hal ini terjadi, bukan berarti kamu gagal mengelola emosi.

Manusia pada dasarnya membutuhkan hubungan sosial. Dukungan dari orang lain dapat membantu seseorang menghadapi tekanan, memahami pengalaman emosional, dan merasa tidak sendirian dalam menjalani situasi sulit.

Kamu bisa mulai dengan berbicara kepada orang yang benar-benar kamu percaya.

Tidak perlu langsung menceritakan semuanya. Kamu bahkan bisa memulai dengan kalimat sederhana seperti:

"Aku sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Aku belum tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku ingin seseorang mendengarkanku."

Jika kamu belum siap meminta saran, katakan bahwa kamu hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan.

Selain dukungan dari orang terdekat, kamu juga dapat mempertimbangkan bantuan psikolog atau tenaga kesehatan mental profesional.

Bantuan profesional dapat menjadi pilihan yang tepat ketika:

Perasaan kewalahan muncul berulang kali dan semakin sulit dikendalikan.

Kecemasan atau kesedihan mulai mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial.

Kamu mengalami kesulitan tidur atau perubahan pola makan yang berkepanjangan.

Kamu merasa kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai.

Kamu merasa tidak mampu menghadapi masalah seorang diri.

Psikolog dapat membantu mengidentifikasi pola emosi, memahami pemicu, dan mengembangkan strategi regulasi emosi yang sesuai dengan kebutuhanmu.

Jika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, jangan menghadapinya sendirian. Segera hubungi orang tepercaya, tenaga kesehatan, atau layanan darurat setempat, dan usahakan berada bersama seseorang yang dapat membantu menjaga keselamatanmu.

Meminta bantuan bukan tanda bahwa kamu lemah. Justru, itu merupakan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.

Kamu tidak harus menunggu sampai semuanya terasa sangat buruk untuk mulai mencari pertolongan.

Mengelola Emosi Bukan Berarti Harus Selalu Mengendalikannya

Pada akhirnya, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami: tujuan dari mengelola emosi bukanlah membuat dirimu selalu bahagia, tenang, atau bebas dari perasaan negatif.

Kesedihan, kemarahan, kecemasan, kekecewaan, dan ketakutan merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Kamu tidak perlu memenangkan pertarungan melawan setiap emosi yang muncul. Sebab, semakin kamu memahami perasaan sendiri, semakin besar kesempatanmu untuk meresponsnya dengan cara yang lebih sehat.

Enam langkah di atas dapat menjadi awal untuk membangun kemampuan regulasi emosi:

Akui dan beri nama pada emosi yang sedang kamu rasakan.

Tenangkan tubuh sebelum mencoba menyelesaikan masalah.

Periksa kembali pikiran yang muncul ketika emosi sedang intens.

Ekspresikan perasaan melalui cara yang sehat.

Perlakukan diri sendiri dengan lebih penuh kasih.

Cari dukungan ketika kamu membutuhkannya.

Kamu juga perlu memahami bahwa proses ini tidak selalu berjalan lurus. Ada hari ketika kamu merasa sudah jauh lebih baik, tetapi kemudian kembali merasa kewalahan karena suatu kejadian.

Itu bukan berarti semua perkembanganmu hilang.

Mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih secara bertahap. Kamu tidak harus langsung mahir melakukannya dalam satu malam.

Terkadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini bukanlah menyelesaikan semua masalah, melainkan memberi dirimu kesempatan untuk bernapas, beristirahat, dan memahami apa yang sebenarnya sedang kamu butuhkan.