6 Langkah yang Perlu Dilakukan Saat Perasaan Kamu Terasa Terlalu Besar Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa begitu kewalahan dengan perasaan sendiri sampai tidak tahu harus melakukan apa? Ada kalanya kesedihan terasa terlalu dalam, kecemasan datang tanpa henti, kemarahan sulit dikendalikan, atau pikiran terasa begitu penuh hingga hal-hal sederhana pun menjadi sulit dilakukan.

Mungkin kamu pernah mencoba untuk mengabaikannya, menyibukkan diri, atau berpura-pura baik-baik saja. Namun, semakin keras kamu berusaha menekan perasaan tersebut, terkadang justru semakin kuat emosi itu muncul.

Dalam psikologi, pengalaman seperti ini berkaitan dengan emotional overwhelm atau kondisi ketika seseorang merasa kewalahan secara emosional. Kondisi ini dapat terjadi ketika intensitas emosi yang dirasakan terasa lebih besar daripada kemampuan seseorang untuk mengelolanya pada saat itu.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa memiliki perasaan yang besar bukan berarti kamu lemah, terlalu sensitif, atau tidak mampu mengendalikan diri. Emosi merupakan bagian alami dari pengalaman manusia. Emosi juga membawa informasi tentang kebutuhan, pengalaman, batasan, dan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan.

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Namun, ketika emosi terasa terlalu kuat, kamu mungkin membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan ketika perasaan terasa terlalu besar?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam langkah yang dapat membantu berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Berhenti Sejenak dan Akui Apa yang Sedang Kamu Rasakan

Ketika emosi datang begitu kuat, reaksi pertama yang sering muncul adalah berusaha melawannya. Kamu mungkin mengatakan kepada diri sendiri bahwa kamu tidak boleh sedih, tidak seharusnya marah, atau harus segera berhenti merasa cemas.