6 Strategi Teruji untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosional Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sulit mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah? Misalnya, mudah marah saat dikritik, merasa kecewa karena harapan tidak sesuai kenyataan, atau kesulitan memahami perasaan orang lain ketika terjadi perbedaan pendapat. Situasi seperti ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Namun, cara seseorang memahami dan mengelola emosinya dapat menentukan bagaimana ia menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Dalam psikologi, kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara tepat dikenal sebagai kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence (EI).

Kecerdasan emosional bukan berarti seseorang harus selalu bersikap tenang, tidak boleh marah, atau harus menyembunyikan kesedihan. Sebaliknya, kecerdasan emosional membantu seseorang memahami apa yang sedang dirasakannya, mengetahui penyebabnya, serta memilih respons yang lebih bijaksana.

Konsep kecerdasan emosional semakin dikenal luas melalui karya psikolog Daniel Goleman. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga oleh kemampuan mengenali dan mengelola emosi serta membangun hubungan sosial.

Kabar baiknya, kecerdasan emosional bukanlah kemampuan yang sepenuhnya tetap sejak lahir. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui latihan, pengalaman, dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam strategi teruji berdasarkan pendekatan psikologi yang dapat membantumu mengembangkan kecerdasan emosional.

1. Latih Kesadaran Diri dengan Mengenali Emosi yang Sedang Kamu Rasakan

Strategi pertama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah mengembangkan kesadaran diri atau self-awareness.

Kesadaran diri merupakan kemampuan mengenali perasaan, pikiran, dan reaksi diri sendiri. Kemampuan ini menjadi fondasi penting karena seseorang tidak dapat mengelola emosi dengan baik apabila ia tidak memahami emosi yang sedang dialaminya.

Sebagai contoh, ketika seseorang merasa marah kepada rekan kerja, ia mungkin langsung bereaksi dengan membentak atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Namun, jika ia memiliki kesadaran diri yang baik, ia akan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Mungkin kemarahan tersebut bukan hanya disebabkan oleh perkataan rekan kerja, tetapi juga karena kelelahan, tekanan pekerjaan, atau perasaan tidak dihargai.

Bagaimana cara melatih kesadaran diri?

Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk mengenali perasaan yang muncul.

Berikan nama yang spesifik pada emosi, seperti kecewa, cemas, frustrasi, malu, atau khawatir.

Perhatikan situasi yang biasanya memicu emosi negatif.

Tuliskan pengalaman emosional dalam jurnal harian.

Tanyakan kepada diri sendiri mengapa kamu bereaksi dengan cara tertentu.

Salah satu latihan sederhana adalah melakukan pemeriksaan emosi atau emotional check-in.

Misalnya, setiap malam sebelum tidur, tanyakan tiga hal berikut:

Emosi apa yang paling sering saya rasakan hari ini?

Peristiwa apa yang memicu emosi tersebut?

Bagaimana saya merespons emosi itu?

Menurut pendekatan psikologi, kemampuan mengidentifikasi emosi membantu seseorang memahami hubungan antara situasi, pikiran, perasaan, dan perilaku.

Semakin baik kamu mengenali emosi sendiri, semakin besar kesempatan untuk mengelolanya secara tepat.

2. Belajar Mengelola Emosi, Bukan Menekannya

Strategi kedua adalah mengembangkan kemampuan regulasi emosi atau emotional regulation.

Banyak orang menganggap bahwa memiliki kecerdasan emosional berarti tidak pernah marah, sedih, takut, atau kecewa. Padahal, semua emosi tersebut merupakan respons alami manusia.

Masalah sebenarnya bukan terletak pada munculnya emosi negatif, melainkan pada bagaimana seseorang meresponsnya.

Contohnya, ketika menerima kritik yang tidak menyenangkan, seseorang mungkin langsung merasa tersinggung dan ingin membalas. Namun, orang dengan keterampilan regulasi emosi yang baik cenderung memberikan jeda sebelum mengambil tindakan.

Dalam psikologi, salah satu strategi yang banyak diteliti adalah cognitive reappraisal, yaitu mengubah cara memandang suatu situasi untuk mengubah dampak emosionalnya.

Misalnya:

Pikiran awal: "Dia mengkritik saya karena tidak menyukai saya."

Sudut pandang alternatif: "Mungkin ada bagian pekerjaan saya yang memang perlu diperbaiki."

Respons yang lebih sehat: "Saya akan mendengarkan kritiknya dan mempertimbangkan bagian yang bermanfaat."

Strategi ini bukan berarti kamu harus membenarkan semua perlakuan orang lain. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi pikiran rasional sebelum mengambil keputusan.

Beberapa cara praktis mengelola emosi:

Berhenti sejenak sebelum merespons ketika sedang marah.

Tarik napas perlahan dan keluarkan secara terkontrol.

Hindari mengambil keputusan penting ketika emosi sedang memuncak.

Coba melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.

Kenali kapan kamu perlu menjauh sementara dari situasi yang memicu stres.

Ingat, mengelola emosi bukan berarti menghilangkannya. Kamu tetap boleh merasa marah atau kecewa, tetapi kamu memiliki kendali lebih besar terhadap tindakan yang diambil.

3. Kembangkan Empati dengan Belajar Memahami Perasaan Orang Lain

Kecerdasan emosional tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap diri sendiri, tetapi juga kemampuan memahami emosi orang lain.

Kemampuan ini dikenal sebagai empati.

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perspektif, perasaan, dan pengalaman orang lain tanpa harus mengalami hal yang sama.

Dalam kehidupan sosial, empati sangat penting karena dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan kualitas komunikasi.

Sebagai contoh, seorang teman tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak banyak berbicara. Tanpa empati, kamu mungkin langsung menganggapnya sombong atau tidak menghargai kehadiranmu.

Namun, dengan empati, kamu akan mempertimbangkan kemungkinan lain. Bisa jadi ia sedang menghadapi masalah keluarga, tekanan pekerjaan, atau kondisi pribadi yang sulit diceritakan.

Daripada langsung menghakimi, kamu dapat bertanya dengan lembut:

"Sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu ingin bercerita, aku siap mendengarkan."

Bagaimana cara meningkatkan empati?

Dengarkan orang lain tanpa terburu-buru memberikan nasihat.

Hindari menghakimi sebelum mengetahui keseluruhan cerita.

Cobalah memahami sudut pandang yang berbeda dari milikmu.

Perhatikan ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh.

Ajukan pertanyaan untuk memahami perasaan orang lain.

Hormati perasaan seseorang meskipun kamu tidak selalu setuju dengan pendapatnya.

Salah satu keterampilan penting dalam empati adalah mendengarkan secara aktif atau active listening.

Artinya, kamu benar-benar memberikan perhatian ketika seseorang berbicara, bukan sekadar menunggu giliran untuk menjawab.

Dengan mengembangkan empati, kamu dapat membangun hubungan yang lebih kuat, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan profesional.

4. Tingkatkan Kemampuan Menghadapi Stres dengan Teknik Psikologis yang Sehat

Stres merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, konflik keluarga, dan ketidakpastian masa depan dapat memicu tekanan emosional.

Namun, orang yang memiliki kecerdasan emosional baik cenderung lebih mampu mengenali tanda-tanda stres dan memilih strategi penanganan yang sesuai.

Salah satu pendekatan psikologi yang dapat digunakan adalah mindfulness, yaitu kemampuan memberikan perhatian secara sadar terhadap pengalaman saat ini tanpa langsung menghakiminya.

Mindfulness membantu seseorang menyadari pikiran, emosi, dan sensasi tubuh yang sedang dialami.

Misalnya, ketika menghadapi pekerjaan yang menumpuk, kamu mungkin mulai merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, dan mudah tersinggung.

Daripada membiarkan pikiran negatif terus berkembang, cobalah berhenti sejenak dan mengarahkan perhatian pada pernapasan.

Latihan mindfulness sederhana:

Duduk dengan posisi yang nyaman.

Tarik napas secara perlahan.

Perhatikan udara yang masuk dan keluar.

Sadari pikiran atau perasaan yang muncul tanpa menghakiminya.

Ketika perhatian teralihkan, kembalikan fokus pada pernapasan.

Lakukan selama 5–10 menit.

Selain mindfulness, ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu mengelola stres:

Menjaga pola tidur yang cukup dan teratur.

Melakukan aktivitas fisik secara rutin.

Mengatur prioritas pekerjaan.

Mengurangi kebiasaan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi.

Meluangkan waktu untuk beristirahat.

Berbicara dengan orang yang dapat dipercaya ketika menghadapi masalah.

Perlu dipahami bahwa mengelola stres bukan berarti menghindari semua masalah. Sebaliknya, tujuannya adalah membangun kemampuan menghadapi tekanan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri.

5. Bangun Keterampilan Komunikasi dan Hubungan Sosial yang Sehat

Kecerdasan emosional juga terlihat dari cara seseorang berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Seseorang mungkin memiliki pengetahuan yang luas dan kemampuan berpikir yang baik, tetapi jika ia kesulitan mengendalikan perkataan, memahami orang lain, atau menyelesaikan konflik, hubungan sosialnya dapat terganggu.

Dalam psikologi, keterampilan sosial merupakan salah satu komponen penting dalam model kecerdasan emosional Daniel Goleman.

Keterampilan ini mencakup kemampuan menyampaikan pendapat, bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan interpersonal.

Salah satu teknik komunikasi yang dapat diterapkan adalah komunikasi asertif.

Komunikasi asertif merupakan kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan batasan secara jelas tanpa merendahkan atau menyerang orang lain.

Sebagai contoh, ketika seseorang berbicara dengan nada yang menyakitkan, kamu tidak harus membalas dengan kemarahan.

Kamu bisa mengatakan:

"Saya memahami bahwa kamu sedang kesal, tetapi saya berharap kita bisa membicarakan masalah ini dengan cara yang lebih baik."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kamu mampu menyampaikan batasan sekaligus tetap menghormati orang lain.

Cara mengembangkan komunikasi yang lebih baik:

Gunakan bahasa yang jelas dan tidak menyerang.

Dengarkan pendapat orang lain sebelum memberikan tanggapan.

Hindari menyalahkan orang lain secara berlebihan.

Sampaikan perasaan menggunakan kalimat yang berfokus pada diri sendiri.

Belajar mengatakan tidak ketika sesuatu melampaui batas kemampuanmu.

Selesaikan konflik dengan mencari solusi, bukan sekadar mencari siapa yang salah.

Misalnya, daripada mengatakan "Kamu selalu tidak peduli dengan saya", cobalah mengatakan "Saya merasa kurang diperhatikan ketika pesan saya tidak mendapat respons."

Perbedaan cara penyampaian tersebut dapat membantu mengurangi sikap defensif dan membuka ruang komunikasi yang lebih sehat.

Dengan demikian, kecerdasan emosional dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih harmonis tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan harga dirinya sendiri.

6. Evaluasi Diri dan Biasakan Belajar dari Setiap Pengalaman Emosional

Strategi terakhir adalah melakukan evaluasi diri secara konsisten.

Kecerdasan emosional tidak berkembang hanya melalui membaca buku psikologi atau memahami teori. Kemampuan ini membutuhkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap konflik, kesalahpahaman, kegagalan, dan pengalaman emosional sebenarnya dapat menjadi kesempatan untuk belajar.

Misalnya, kamu pernah kehilangan kendali ketika berdebat dengan seseorang. Setelah situasi menjadi tenang, jangan hanya menyalahkan diri sendiri atau orang lain.

Cobalah mengevaluasi kejadian tersebut.

Tanyakan kepada diri sendiri:

Apa yang membuat saya bereaksi seperti itu?

Apakah respons saya sudah sesuai dengan situasi?

Apakah ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan perasaan?

Apa yang bisa saya lakukan berbeda jika kejadian serupa terulang?

Pendekatan ini sejalan dengan konsep refleksi diri atau self-reflection, yaitu proses mengamati dan mengevaluasi pikiran, emosi, serta tindakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

Kamu juga dapat menggunakan jurnal perkembangan kecerdasan emosional.

Catat situasi yang membuatmu marah, kecewa, bahagia, atau cemas. Kemudian tuliskan bagaimana kamu meresponsnya dan apa yang ingin diperbaiki.

Kebiasaan kecil untuk mengembangkan kecerdasan emosional:

Evaluasi respons emosional setiap malam.

Berani mengakui kesalahan tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri.

Terbuka terhadap kritik yang membangun.

Hargai kemajuan kecil dalam mengelola emosi.

Jadikan pengalaman buruk sebagai bahan pembelajaran.

Tetapkan satu keterampilan emosional yang ingin diperbaiki setiap minggu.

Hal terpenting adalah memahami bahwa perkembangan kecerdasan emosional merupakan sebuah proses. Kamu tidak harus langsung sempurna dalam mengendalikan emosi.

Kemajuan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih bermanfaat daripada perubahan besar yang hanya bertahan sementara.

Mengapa Kecerdasan Emosional Penting dalam Kehidupan Sehari-hari?

Mengembangkan kecerdasan emosional memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan.

Berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan:

1. Membantu mengambil keputusan dengan lebih bijaksana

Emosi dapat memengaruhi cara seseorang menilai suatu situasi. Dengan memahami emosi, seseorang dapat memberikan ruang bagi pertimbangan rasional sebelum mengambil keputusan.

2. Meningkatkan kualitas hubungan sosial

Empati, komunikasi yang baik, dan kemampuan menyelesaikan konflik dapat membantu membangun hubungan yang lebih sehat.

3. Membantu menghadapi tekanan

Kemampuan mengenali dan mengelola emosi dapat mendukung seseorang dalam menghadapi situasi sulit.

4. Meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri

Seseorang menjadi lebih memahami kekuatan, kelemahan, kebutuhan, serta pola perilakunya.

5. Mendukung perkembangan profesional

Dalam lingkungan kerja, kecerdasan emosional dapat membantu meningkatkan kerja sama, komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan menghadapi perbedaan pendapat.

Meskipun demikian, kecerdasan emosional bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan hidup. Kemampuan intelektual, keterampilan teknis, kesempatan, lingkungan, dan berbagai faktor lainnya juga memiliki peran penting.

Kesimpulan

Kecerdasan emosional merupakan salah satu keterampilan psikologis yang penting untuk menjalani kehidupan secara lebih sehat dan seimbang.

Kemampuan ini membantu seseorang mengenali perasaan sendiri, mengelola respons emosional, memahami orang lain, menghadapi stres, serta membangun hubungan sosial yang positif.

Berdasarkan enam strategi yang telah dibahas, ada beberapa langkah utama yang dapat mulai kamu praktikkan:

Melatih kesadaran diri dengan mengenali emosi.

Belajar mengelola emosi tanpa menekannya.

Mengembangkan empati terhadap orang lain.

Menghadapi stres menggunakan teknik psikologis yang sehat.

Membangun komunikasi dan hubungan sosial yang baik.

Melakukan evaluasi diri dan belajar dari pengalaman.

Pada akhirnya, menjadi pribadi yang cerdas secara emosional bukan berarti harus selalu tenang atau tidak pernah melakukan kesalahan. Justru, kecerdasan emosional terlihat dari kemampuan menyadari kesalahan, memahami perasaan, dan memilih respons yang lebih baik.

Mulailah dari hal sederhana. Ketika merasa marah, berhentilah sejenak. Ketika seseorang bercerita, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika menghadapi kegagalan, cobalah memahami pelajaran yang bisa diambil.

Sebab, kemampuan memahami dan mengelola emosi bukan hanya membantu kamu mengenal diri sendiri, tetapi juga membantu membangun kehidupan dan hubungan yang lebih bermakna.