6 Strategi Teruji untuk Mengembangkan Kecerdasan Emosional Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sulit mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah? Misalnya, mudah marah saat dikritik, merasa kecewa karena harapan tidak sesuai kenyataan, atau kesulitan memahami perasaan orang lain ketika terjadi perbedaan pendapat. Situasi seperti ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Namun, cara seseorang memahami dan mengelola emosinya dapat menentukan bagaimana ia menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Dalam psikologi, kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara tepat dikenal sebagai kecerdasan emosional atau Emotional Intelligence (EI).

Kecerdasan emosional bukan berarti seseorang harus selalu bersikap tenang, tidak boleh marah, atau harus menyembunyikan kesedihan. Sebaliknya, kecerdasan emosional membantu seseorang memahami apa yang sedang dirasakannya, mengetahui penyebabnya, serta memilih respons yang lebih bijaksana.

Konsep kecerdasan emosional semakin dikenal luas melalui karya psikolog Daniel Goleman. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga oleh kemampuan mengenali dan mengelola emosi serta membangun hubungan sosial.

Kabar baiknya, kecerdasan emosional bukanlah kemampuan yang sepenuhnya tetap sejak lahir. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui latihan, pengalaman, dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam strategi teruji berdasarkan pendekatan psikologi yang dapat membantumu mengembangkan kecerdasan emosional.

1. Latih Kesadaran Diri dengan Mengenali Emosi yang Sedang Kamu Rasakan

Strategi pertama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah mengembangkan kesadaran diri atau self-awareness.