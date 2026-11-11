Ingin Membentuk Tim yang Efektif? Temukan Anggota dengan 6 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Membangun tim yang efektif bukan sekadar mengumpulkan orang-orang pintar, berpengalaman, atau memiliki kemampuan teknis yang hebat.

Sebuah tim yang benar-benar mampu mencapai tujuan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mendalam: karakter, pola pikir, sikap, dan kemampuan setiap anggotanya untuk bekerja sama.

Dalam dunia kerja, kita sering menemukan tim yang dipenuhi orang-orang berprestasi, tetapi hasil kerjanya justru tidak maksimal. Ada anggota yang sulit menerima kritik, enggan berbagi informasi, terlalu mementingkan kepentingan pribadi, atau tidak mampu menyelesaikan konflik secara dewasa.

Sebaliknya, ada pula tim dengan kemampuan individu yang biasa saja, tetapi mampu menghasilkan pencapaian luar biasa karena setiap anggotanya saling mendukung dan melengkapi.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh seberapa hebat individu di dalamnya, tetapi juga oleh bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

Psikologi organisasi dan psikologi sosial memberikan sejumlah wawasan penting mengenai karakteristik individu yang dapat mendukung kerja sama, produktivitas, dan keberhasilan kelompok.

Salah satu kerangka yang relevan adalah Big Five Personality Traits, penelitian tentang keamanan psikologis (psychological safety), serta konsep kecerdasan emosional dan perilaku prososial.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), jika Anda sedang membangun sebuah tim, baik untuk perusahaan, organisasi, bisnis, maupun proyek tertentu, berikut enam karakteristik yang sebaiknya Anda cari dari calon anggota tim.

1. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik

Karakteristik pertama yang perlu dimiliki anggota tim efektif adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence.

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri sekaligus memahami emosi orang lain.

Dalam lingkungan kerja, kemampuan ini sangat penting karena setiap anggota tim memiliki kepribadian, pengalaman, cara berpikir, dan sudut pandang yang berbeda.

Seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik tidak mudah terpancing ketika menghadapi perbedaan pendapat. Mereka mampu mengendalikan reaksi, mendengarkan orang lain, dan menyelesaikan persoalan tanpa harus memperkeruh suasana.

Misalnya, ketika sebuah proyek mengalami kegagalan, anggota tim dengan kecerdasan emosional yang baik tidak langsung mencari kambing hitam. Mereka lebih memilih mengevaluasi situasi, memahami penyebab masalah, dan mencari solusi bersama.

Sebaliknya, seseorang yang kurang mampu mengelola emosi cenderung mudah menyalahkan orang lain, defensif ketika menerima kritik, atau membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan.

Mengapa karakteristik ini penting?

Karena kerja sama tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pendapat, tekanan pekerjaan, tenggat waktu, dan konflik merupakan bagian alami dari dinamika tim.

Anggota yang memiliki kecerdasan emosional akan membantu menjaga hubungan profesional tetap sehat, bahkan ketika situasi sedang sulit.

Ketika merekrut anggota tim, perhatikan bagaimana mereka merespons kritik, menghadapi tekanan, dan memperlakukan orang yang memiliki pendapat berbeda.

2. Memiliki Sikap Terbuka terhadap Kritik dan Pembelajaran

Karakteristik kedua adalah keterbukaan terhadap masukan, kritik, dan pengalaman baru.

Dalam psikologi kepribadian, karakteristik ini memiliki hubungan dengan salah satu dimensi Big Five Personality Traits, yaitu Openness to Experience atau keterbukaan terhadap pengalaman.

Orang yang memiliki keterbukaan tinggi umumnya lebih tertarik mempelajari hal baru, mempertimbangkan perspektif berbeda, dan mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk menyelesaikan masalah.

Dalam sebuah tim, karakteristik ini sangat berharga karena dunia kerja terus mengalami perubahan. Strategi yang berhasil hari ini belum tentu efektif untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Anggota tim yang terbuka terhadap pembelajaran tidak merasa bahwa dirinya selalu benar. Mereka memahami bahwa pengetahuan dan kemampuan dapat terus dikembangkan.

Ketika mendapatkan kritik, mereka tidak langsung menganggapnya sebagai serangan pribadi. Sebaliknya, mereka berusaha menemukan informasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan.

Contohnya, seorang desainer yang mendapatkan masukan dari tim pemasaran tidak langsung menolak perubahan desainnya. Ia mencoba memahami kebutuhan pelanggan dan mempertimbangkan apakah masukan tersebut dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Mengapa karakteristik ini penting?

Tim yang anggotanya terbuka terhadap kritik akan lebih mudah melakukan evaluasi dan inovasi.

Mereka tidak terjebak pada cara kerja lama hanya karena merasa nyaman dengannya. Mereka juga lebih mampu belajar dari kesalahan dan mengembangkan solusi baru.

Oleh karena itu, carilah orang yang memiliki rasa ingin tahu, tidak gengsi belajar, dan mampu mengakui bahwa dirinya masih memiliki kekurangan.

3. Memiliki Rasa Tanggung Jawab dan Disiplin yang Tinggi

Karakteristik ketiga adalah tanggung jawab atau conscientiousness.

Dalam model kepribadian Big Five, conscientiousness merupakan salah satu dimensi yang berkaitan dengan kedisiplinan, keteraturan, ketekunan, dan orientasi terhadap pencapaian tujuan.

Seseorang dengan karakteristik ini biasanya memiliki komitmen terhadap tugas yang diberikan. Mereka berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan dan memahami bahwa tindakannya dapat memengaruhi kinerja anggota tim lainnya.

Bayangkan sebuah tim yang sedang mengerjakan proyek besar. Setiap anggota memiliki tanggung jawab dan tenggat waktu masing-masing.

Jika satu orang terus-menerus menunda pekerjaan, anggota lainnya mungkin harus menanggung beban tambahan. Akibatnya, seluruh proses menjadi terhambat.

Sebaliknya, anggota yang bertanggung jawab memahami bahwa pekerjaannya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar.

Mereka tidak harus selalu diawasi untuk menyelesaikan tugas. Mereka mampu mengatur waktu, menentukan prioritas, dan memberikan informasi apabila menghadapi hambatan.

Namun, tanggung jawab bukan berarti seseorang tidak boleh melakukan kesalahan. Orang yang bertanggung jawab justru berani mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.

Mengapa karakteristik ini penting?

Karena kepercayaan merupakan fondasi penting dalam kerja sama.

Ketika setiap anggota dapat diandalkan, pemimpin tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengawasi hal-hal kecil. Energi tim dapat dialihkan untuk mengembangkan strategi, menyelesaikan persoalan, dan mencapai target bersama.

Carilah orang yang konsisten antara perkataan dan tindakan, menghargai waktu, serta memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang telah disepakati.

4. Mampu Bekerja Sama dan Tidak Egois

Karakteristik keempat adalah kemampuan bekerja sama atau collaboration.

Tidak semua orang yang memiliki kemampuan luar biasa dapat menjadi anggota tim yang baik. Ada individu yang sangat kompeten, tetapi sulit bekerja dengan orang lain karena terlalu mementingkan pengakuan pribadi.

Padahal, keberhasilan sebuah tim tidak selalu berasal dari satu orang yang paling menonjol. Keberhasilan sering kali muncul ketika setiap anggota mampu menggabungkan keahlian dan kontribusinya.

Dalam psikologi sosial, perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama juga berkaitan dengan konsep perilaku prososial (prosocial behavior).

Perilaku prososial mencakup tindakan membantu, berbagi informasi, memberikan dukungan, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.

Anggota tim dengan karakteristik ini tidak merasa terancam ketika rekannya mendapatkan pujian. Mereka juga tidak keberatan berbagi pengetahuan atau membantu anggota lain yang mengalami kesulitan.

Misalnya, seorang karyawan senior bersedia membimbing anggota baru agar dapat memahami sistem kerja dengan lebih cepat. Ia tidak menyimpan informasi hanya demi mempertahankan keunggulan pribadi.

Orang seperti ini memahami bahwa ketika anggota tim berkembang, kemampuan kolektif kelompok juga meningkat.

Mengapa karakteristik ini penting?

Karena tim membutuhkan sinergi, bukan persaingan internal yang tidak sehat.

Persaingan dapat mendorong seseorang untuk berkembang, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, persaingan justru dapat menciptakan kecemburuan, konflik, dan keengganan untuk bekerja sama.

Carilah orang yang mampu menghargai kontribusi orang lain, bersedia membantu, dan memahami bahwa keberhasilan bersama lebih penting daripada sekadar terlihat paling hebat.

5. Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik

Karakteristik kelima adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah sebuah tim dapat bekerja dengan baik atau justru mengalami banyak kesalahpahaman.

Anggota tim yang memiliki kemampuan komunikasi baik tidak hanya mampu menyampaikan gagasan, tetapi juga bisa mendengarkan secara aktif.

Mereka memahami bahwa komunikasi bukan sekadar berbicara, melainkan proses bertukar informasi, menyampaikan kebutuhan, memberikan umpan balik, dan memastikan setiap orang memiliki pemahaman yang sama.

Dalam praktiknya, kemampuan komunikasi yang baik terlihat melalui beberapa perilaku.

Pertama, mampu menyampaikan pendapat dengan jelas tanpa merendahkan orang lain.

Kedua, bersedia mendengarkan sudut pandang anggota tim lainnya.

Ketiga, mampu menyampaikan kritik secara konstruktif.

Keempat, tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi pekerjaan bersama.

Kelima, berani bertanya ketika ada sesuatu yang belum dipahami.

Komunikasi yang baik juga berkaitan dengan konsep psychological safety atau keamanan psikologis, yang banyak dibahas dalam penelitian mengenai efektivitas tim.

Keamanan psikologis menggambarkan kondisi ketika anggota kelompok merasa aman untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, mengakui kesalahan, dan mengungkapkan kekhawatiran tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara interpersonal.

Artinya, tim yang efektif bukanlah tim yang selalu sepakat. Justru, tim yang sehat memberikan ruang bagi perbedaan pendapat.

Mengapa karakteristik ini penting?

Karena banyak masalah dalam organisasi bukan muncul akibat kurangnya kemampuan teknis, melainkan karena informasi tidak tersampaikan dengan baik.

Salah memahami instruksi, tidak berani bertanya, atau enggan mengungkapkan masalah dapat menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efisien.

Oleh sebab itu, pilihlah anggota tim yang mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, jelas, dan tetap menghargai orang lain.

6. Memiliki Ketangguhan Mental dan Kemampuan Beradaptasi

Karakteristik keenam adalah ketangguhan mental atau resilience, yang didukung oleh kemampuan beradaptasi.

Dalam dunia kerja, tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Ada proyek yang gagal, target yang tidak tercapai, perubahan strategi mendadak, hingga tekanan yang datang secara bersamaan.

Dalam kondisi seperti ini, tim membutuhkan anggota yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Ketangguhan mental bukan berarti seseorang tidak pernah merasa takut, kecewa, atau stres. Ketangguhan justru berkaitan dengan kemampuan untuk menghadapi kesulitan, mengelola tekanan, dan kembali berfungsi secara produktif setelah mengalami tantangan.

Anggota tim yang tangguh tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Mereka berusaha memahami apa yang salah dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan.

Selain itu, kemampuan beradaptasi juga sangat penting.

Seseorang yang adaptif mampu menyesuaikan diri ketika prioritas berubah, teknologi berkembang, atau kondisi pekerjaan tidak lagi sama seperti sebelumnya.

Misalnya, ketika perusahaan harus mengubah strategi pemasaran karena perilaku konsumen berubah, anggota tim yang adaptif tidak terus-menerus mempertahankan metode lama. Mereka bersedia mempelajari pendekatan baru dan menyesuaikan cara kerja.

Mengapa karakteristik ini penting?

Karena keberhasilan jangka panjang membutuhkan kemampuan untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan.

Tim yang hanya mampu bekerja dalam situasi ideal akan mudah mengalami kesulitan ketika menghadapi ketidakpastian.

Sebaliknya, anggota yang tangguh dan adaptif dapat membantu tim tetap fokus, mencari alternatif, dan mempertahankan produktivitas meskipun kondisi tidak selalu mendukung.

Carilah orang yang tidak mudah menyalahkan keadaan, mampu belajar dari kegagalan, dan bersedia menyesuaikan diri ketika dibutuhkan.

Bagaimana Cara Menemukan Enam Karakteristik Tersebut?

Memahami enam karakteristik di atas merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengenalinya ketika memilih anggota tim baru.

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pemimpin adalah terlalu mengandalkan kesan pertama, kemampuan berbicara, atau riwayat pendidikan seseorang.

Padahal, karakter seseorang tidak selalu terlihat dari cara mereka mempresentasikan diri.

Berikut beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

1. Gunakan pertanyaan wawancara berbasis perilaku.

Jangan hanya bertanya tentang kelebihan dan kekurangan calon anggota. Mintalah mereka menceritakan pengalaman nyata.

Contohnya:

Ceritakan pengalaman ketika Anda menerima kritik yang sulit diterima. Bagaimana Anda meresponsnya?

Pernahkah Anda mengalami konflik dengan rekan kerja? Bagaimana menyelesaikannya?

Ceritakan pengalaman ketika Anda melakukan kesalahan dalam pekerjaan.

Bagaimana Anda menghadapi perubahan rencana secara mendadak?

Pernahkah Anda membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan?

Jawaban yang diberikan dapat membantu memahami pola perilaku mereka.

2. Perhatikan cara mereka memperlakukan orang lain.

Amati bagaimana calon anggota berinteraksi dengan orang yang berbeda posisi, pengalaman, dan latar belakang pekerjaan.

Sikap menghargai orang lain merupakan salah satu indikator penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat.

3. Gunakan simulasi atau tugas kelompok.

Jika memungkinkan, berikan studi kasus yang mengharuskan beberapa kandidat bekerja sama.

Perhatikan siapa yang mampu mendengarkan, membagi tugas, mengelola perbedaan pendapat, dan memberikan kontribusi tanpa mendominasi kelompok.

4. Evaluasi konsistensi perilaku.

Jangan langsung mengambil kesimpulan berdasarkan satu percakapan atau satu kejadian.

Karakter seseorang lebih tepat dinilai melalui pola perilaku yang muncul secara konsisten dalam berbagai situasi.

Penutup: Tim yang Hebat Dibangun dari Karakter, Bukan Sekadar Kompetensi

Membentuk tim yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar memilih orang-orang dengan kemampuan teknis terbaik.

Kompetensi memang penting, tetapi karakter dan perilaku interpersonal menentukan bagaimana kemampuan tersebut digunakan dalam lingkungan kerja.

Enam karakteristik yang patut diperhatikan adalah kecerdasan emosional, keterbukaan terhadap kritik dan pembelajaran, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, komunikasi yang baik, serta ketangguhan mental dan kemampuan beradaptasi.

Keenam karakteristik ini bukan formula mutlak yang menjamin kesuksesan sebuah tim. Namun, semuanya merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada tujuan bersama.

Hal penting lainnya adalah bahwa karakteristik tersebut tidak sepenuhnya bersifat tetap. Banyak aspek seperti komunikasi, pengelolaan emosi, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dapat dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, serta lingkungan kerja yang mendukung.

Jadi, jika Anda ingin membentuk tim yang benar-benar efektif, jangan hanya bertanya, "Seberapa hebat kemampuan orang ini?"

Mulailah bertanya, "Bagaimana orang ini akan berkontribusi terhadap keberhasilan bersama?"