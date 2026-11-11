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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 22.09 WIB

Ingin Membentuk Tim yang Efektif? Temukan Anggota dengan 6 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki tim yang efektif./Magnific/magnific - Image

seseorang yang memiliki tim yang efektif./Magnific/magnific

JawaPos.com - Membangun tim yang efektif bukan sekadar mengumpulkan orang-orang pintar, berpengalaman, atau memiliki kemampuan teknis yang hebat.

Sebuah tim yang benar-benar mampu mencapai tujuan membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mendalam: karakter, pola pikir, sikap, dan kemampuan setiap anggotanya untuk bekerja sama.

Dalam dunia kerja, kita sering menemukan tim yang dipenuhi orang-orang berprestasi, tetapi hasil kerjanya justru tidak maksimal. Ada anggota yang sulit menerima kritik, enggan berbagi informasi, terlalu mementingkan kepentingan pribadi, atau tidak mampu menyelesaikan konflik secara dewasa.

Sebaliknya, ada pula tim dengan kemampuan individu yang biasa saja, tetapi mampu menghasilkan pencapaian luar biasa karena setiap anggotanya saling mendukung dan melengkapi.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh seberapa hebat individu di dalamnya, tetapi juga oleh bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

Psikologi organisasi dan psikologi sosial memberikan sejumlah wawasan penting mengenai karakteristik individu yang dapat mendukung kerja sama, produktivitas, dan keberhasilan kelompok.

Salah satu kerangka yang relevan adalah Big Five Personality Traits, penelitian tentang keamanan psikologis (psychological safety), serta konsep kecerdasan emosional dan perilaku prososial.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), jika Anda sedang membangun sebuah tim, baik untuk perusahaan, organisasi, bisnis, maupun proyek tertentu, berikut enam karakteristik yang sebaiknya Anda cari dari calon anggota tim.

1. Memiliki Kecerdasan Emosional yang Baik

Karakteristik pertama yang perlu dimiliki anggota tim efektif adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence.

Editor: Hanny Suwindari
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