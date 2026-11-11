8 Alasan Mengapa Perempuan yang Kompetitif Dianggap sebagai Ancaman Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengapa perempuan yang ambisius, cerdas, mandiri, dan memiliki semangat berkompetisi sering kali dianggap mengintimidasi oleh orang-orang di sekitarnya? Apakah karena mereka terlalu dominan, atau justru karena keberanian mereka menggoyahkan standar sosial yang selama ini berlaku?

Dalam kehidupan sosial, perempuan yang kompetitif sering kali menghadapi penilaian yang berbeda dibandingkan laki-laki dengan karakter serupa. Ketika seorang laki-laki menunjukkan ambisi, ketegasan, dan keinginan untuk menjadi yang terbaik, ia mungkin dipandang sebagai sosok pemimpin yang memiliki visi.

Namun, ketika perempuan memperlihatkan karakter yang sama, tidak jarang ia justru dianggap terlalu agresif, arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan mengancam.

Fenomena ini menarik untuk dipahami melalui perspektif psikologi. Sebab, anggapan bahwa perempuan kompetitif merupakan ancaman tidak selalu berkaitan dengan kemampuan atau perilaku perempuan tersebut.

Terkadang, hal itu justru berhubungan dengan rasa tidak aman, bias gender, persaingan status, dan mekanisme pertahanan psikologis orang-orang di sekitarnya.

Perempuan kompetitif bukan berarti perempuan yang selalu ingin mengalahkan orang lain. Mereka bisa saja memiliki standar pribadi yang tinggi, keinginan untuk berkembang, orientasi pada pencapaian, serta keberanian memperjuangkan posisi yang mereka anggap pantas.

Lantas, mengapa karakter seperti ini terkadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat delapan alasan yang dapat menjelaskannya menurut perspektif psikologi.

1. Kepercayaan Diri Mereka Memicu Rasa Tidak Aman pada Orang Lain

Salah satu alasan perempuan kompetitif dianggap sebagai ancaman adalah karena kepercayaan diri mereka dapat memunculkan rasa tidak aman pada orang-orang di sekitarnya.

Dalam psikologi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan social comparison theory atau teori perbandingan sosial yang diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1954.

Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi kemampuan, pencapaian, dan nilai dirinya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.

Ketika seseorang bertemu dengan perempuan yang memiliki kemampuan tinggi, percaya diri, dan berani menunjukkan potensinya, ia mungkin secara tidak sadar mulai membandingkan dirinya sendiri.

Misalnya, dalam lingkungan kerja terdapat seorang perempuan yang selalu berani menyampaikan pendapat, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan mampu menyelesaikan tugas dengan hasil memuaskan.

Alih-alih melihatnya sebagai sumber inspirasi, sebagian orang justru merasa tersaingi. Mereka mulai mempertanyakan kemampuan sendiri, pencapaian pribadi, bahkan posisi sosial yang selama ini dimiliki.

Perasaan tersebut dapat berkembang menjadi kecemburuan, sikap defensif, atau keinginan untuk merendahkan perempuan tersebut.

Pada situasi seperti ini, masalah sebenarnya bukan terletak pada kepercayaan diri perempuan yang bersangkutan, melainkan pada ketidaknyamanan seseorang ketika berhadapan dengan individu yang dianggap lebih unggul.

Dengan kata lain, kepercayaan diri seseorang terkadang menjadi cermin yang memperlihatkan rasa tidak aman orang lain.

2. Mereka Menggoyahkan Stereotip Tradisional tentang Perempuan

Alasan kedua berkaitan dengan stereotip gender yang masih berkembang dalam masyarakat.

Secara sosial, perempuan sering kali diharapkan memiliki karakter yang lembut, sabar, mengalah, penuh empati, dan tidak terlalu menonjolkan ambisi pribadi.

Sementara itu, karakter seperti kompetitif, tegas, dominan, dan berorientasi pada kekuasaan lebih sering diasosiasikan dengan maskulinitas.

Akibatnya, perempuan yang menunjukkan karakter kompetitif terkadang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi sosial.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dapat dijelaskan melalui role congruity theory yang dikembangkan oleh Alice Eagly dan Steven Karau.

Teori tersebut menjelaskan bahwa prasangka dapat muncul ketika karakter seseorang dianggap tidak sesuai dengan peran sosial yang dilekatkan pada kelompoknya.

Sebagai contoh, seorang perempuan yang berani mengambil keputusan mungkin dianggap terlalu mengatur. Perempuan yang memiliki ambisi tinggi bisa dicap materialistis atau haus kekuasaan. Bahkan, perempuan yang mampu mempertahankan pendapatnya terkadang dinilai keras kepala.

Padahal, perilaku yang sama mungkin justru mendapatkan apresiasi ketika dilakukan oleh laki-laki.

Inilah salah satu bentuk standar ganda dalam penilaian sosial.

Perempuan kompetitif dianggap mengancam bukan semata-mata karena mereka ingin mencapai sesuatu, tetapi karena keberadaan mereka menantang gambaran tradisional tentang bagaimana perempuan seharusnya bersikap.

Mereka menunjukkan bahwa perempuan tidak harus selalu mengalah untuk bisa diterima.

3. Kemampuan Mereka Mengancam Status dan Posisi Sosial Orang Lain

Dalam lingkungan sosial maupun profesional, manusia tidak hanya mengejar keberhasilan. Mereka juga memiliki kebutuhan untuk mempertahankan status, pengaruh, dan posisi dalam kelompok.

Ketika seorang perempuan menunjukkan kemampuan yang menonjol, orang-orang yang sebelumnya merasa memiliki posisi lebih tinggi mungkin mulai merasakan ancaman.

Dalam psikologi sosial, hal ini dapat dikaitkan dengan status threat atau ancaman terhadap status.

Misalnya, seorang perempuan baru bergabung dalam sebuah perusahaan. Dalam waktu singkat, ia mampu menunjukkan kompetensi, menghasilkan ide-ide inovatif, dan memperoleh kepercayaan dari pimpinan.

Kondisi tersebut mungkin membuat sebagian rekan kerja merasa posisi mereka sedang dipertanyakan.

Mereka khawatir kehilangan pengaruh, kesempatan promosi, atau pengakuan yang selama ini mereka nikmati.

Sebagai mekanisme pertahanan, seseorang mungkin mulai mencari kekurangan perempuan tersebut, mempertanyakan kompetensinya, atau berusaha mengurangi pengaruhnya di dalam kelompok.

Menariknya, respons semacam ini tidak selalu muncul karena perempuan tersebut melakukan kesalahan.

Terkadang, keberhasilannya saja sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terancam.

Hal ini memperlihatkan bahwa persaingan sosial tidak selalu berlangsung secara terbuka. Dalam beberapa situasi, persaingan justru muncul melalui kritik yang tidak proporsional, pengucilan, atau upaya menjatuhkan reputasi seseorang.

4. Mereka Tidak Mudah Dikendalikan oleh Tekanan Sosial

Perempuan kompetitif sering kali memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah mengubah keputusan hanya demi mendapatkan penerimaan sosial.

Mereka cenderung mengetahui apa yang diinginkan, memahami batasan pribadi, serta memiliki keberanian untuk mengatakan tidak.

Dalam psikologi, karakter ini dapat berhubungan dengan assertiveness, yaitu kemampuan menyampaikan kebutuhan, pendapat, dan batasan diri secara tegas tanpa merendahkan hak orang lain.

Sayangnya, ketegasan perempuan terkadang disalahartikan sebagai sikap agresif.

Sebagai contoh, seorang perempuan menolak pekerjaan tambahan yang tidak termasuk tanggung jawabnya karena beban kerjanya sudah berlebihan.

Ia mungkin dianggap tidak kooperatif.

Perempuan lain yang menolak hubungan yang tidak sehat bisa dicap terlalu pemilih atau sulit diatur.

Padahal, tindakan tersebut dapat mencerminkan kemampuan menjaga batasan pribadi atau personal boundaries.

Orang-orang yang terbiasa mendapatkan kepatuhan dari orang lain mungkin merasa tidak nyaman ketika berhadapan dengan individu yang memiliki pendirian kuat.

Mereka tidak lagi dapat menggunakan tekanan sosial, rasa bersalah, atau manipulasi emosional untuk memengaruhi keputusan perempuan tersebut.

Oleh karena itu, perempuan yang mandiri secara psikologis terkadang dianggap mengintimidasi oleh orang-orang yang terbiasa memiliki kendali lebih besar dalam suatu hubungan.

5. Keberhasilan Mereka Memunculkan Kecemburuan dan Iri Hati

Keberhasilan seseorang dapat menjadi sumber inspirasi, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat memunculkan kecemburuan.

Dalam psikologi, kecemburuan dan iri hati merupakan emosi sosial yang dapat muncul ketika seseorang merasa orang lain memiliki sesuatu yang juga diinginkannya.

Perempuan kompetitif yang memiliki karier bagus, pencapaian akademis, kehidupan mandiri, atau kemampuan finansial yang baik mungkin menjadi objek perbandingan bagi orang lain.

Terutama ketika orang-orang tersebut merasa memiliki tujuan serupa tetapi belum berhasil mencapainya.

Sebagai contoh, dua orang perempuan memiliki latar belakang pendidikan dan kesempatan karier yang relatif sama. Namun, salah satunya berhasil mendapatkan promosi lebih cepat karena kemampuan dan konsistensinya.

Alih-alih mengakui pencapaian tersebut, orang yang merasa tertinggal mungkin mulai mencari alasan untuk mengecilkan keberhasilannya.

Muncul komentar seperti:

"Dia berhasil karena punya koneksi."

"Dia terlalu ambisius."

"Dia hanya ingin terlihat hebat."

"Kesuksesannya tidak sehebat yang dibicarakan orang."

Komentar tersebut dapat menjadi bentuk upaya psikologis untuk mengurangi kesenjangan yang dirasakan antara diri sendiri dan orang lain.

Dalam kondisi tertentu, seseorang merasa lebih nyaman merendahkan pencapaian orang lain daripada menghadapi perasaan tidak puas terhadap dirinya sendiri.

Namun, penting dipahami bahwa tidak semua kritik terhadap perempuan sukses berasal dari kecemburuan. Kritik juga bisa memiliki dasar yang objektif. Konteks dan pola perilaku tetap perlu diperhatikan.

6. Mereka Mengganggu Dinamika Kelompok yang Sudah Terbentuk

Setiap kelompok sosial memiliki aturan tidak tertulis mengenai siapa yang berpengaruh, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana setiap anggota seharusnya berperilaku.

Ketika perempuan kompetitif masuk ke dalam kelompok tersebut, dinamika yang sudah terbentuk bisa mengalami perubahan.

Hal ini berkaitan dengan konsep group dynamics atau dinamika kelompok dalam psikologi sosial.

Misalnya, dalam sebuah lingkungan kerja terdapat budaya yang terbiasa menerima keputusan dari satu atau dua orang dominan.

Kemudian, hadir seorang perempuan yang berani mempertanyakan keputusan tersebut, menawarkan pendekatan berbeda, dan mengusulkan sistem kerja yang lebih efektif.

Secara profesional, tindakan tersebut bisa memberikan manfaat bagi kelompok.

Namun, sebagian anggota mungkin menganggapnya sebagai gangguan terhadap keseimbangan yang selama ini mereka nikmati.

Mereka merasa kebiasaan lama sedang dipertanyakan dan pengaruh mereka mulai berkurang.

Situasi ini dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan.

Perempuan tersebut kemudian mungkin diberi label terlalu kritis, sulit bekerja sama, atau suka mencari masalah.

Padahal, tidak semua orang yang mempertanyakan sistem berarti ingin menciptakan konflik. Bisa jadi, mereka hanya melihat adanya peluang untuk memperbaiki sesuatu.

Dalam konteks ini, ancaman yang dirasakan kelompok bukan selalu berasal dari kepribadian perempuan tersebut, melainkan dari perubahan struktur kekuasaan dan kebiasaan sosial yang dibawanya.

7. Mereka Tidak Bergantung pada Validasi Orang Lain

Perempuan kompetitif yang memiliki kemandirian emosional cenderung tidak menjadikan penerimaan sosial sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Mereka mungkin menghargai pujian, dukungan, dan pengakuan, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada hal-hal tersebut untuk merasa berharga.

Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep self-determination theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan.

Teori ini menekankan pentingnya tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu:

Autonomy: kebutuhan untuk memiliki kendali atas pilihan dan tindakan sendiri.

Competence: kebutuhan untuk merasa mampu dan efektif dalam menghadapi tantangan.

Relatedness: kebutuhan untuk memiliki hubungan dan keterikatan dengan orang lain.

Perempuan yang memiliki motivasi intrinsik kuat biasanya lebih terdorong untuk berkembang karena mereka memang menganggap pencapaian sebagai sesuatu yang bermakna bagi dirinya.

Mereka tidak selalu membutuhkan persetujuan orang lain sebelum mengambil keputusan.

Contohnya, seorang perempuan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, membangun bisnis, atau mengejar posisi kepemimpinan meskipun orang-orang di sekitarnya tidak memberikan dukungan.

Ia tetap bergerak karena memiliki tujuan pribadi yang jelas.

Sikap seperti ini bisa membuat sebagian orang merasa kehilangan pengaruh.

Terutama bagi mereka yang terbiasa mengendalikan perilaku orang lain melalui pujian, kritik, atau penerimaan sosial.

Ketika seseorang tidak mudah dipengaruhi oleh validasi eksternal, ia menjadi lebih sulit dikendalikan melalui tekanan emosional.

Hal inilah yang terkadang membuat perempuan mandiri dianggap mengintimidasi.

8. Keberadaan Mereka Membuat Orang Lain Menghadapi Kekurangan Diri Sendiri

Alasan terakhir berkaitan dengan mekanisme pertahanan psikologis dan konsep proyeksi.

Dalam psikologi, proyeksi merupakan salah satu mekanisme pertahanan yang dijelaskan dalam tradisi psikoanalisis. Secara sederhana, proyeksi terjadi ketika seseorang mengatribusikan perasaan, dorongan, atau karakteristik yang sulit diterimanya dalam diri sendiri kepada orang lain.

Dalam konteks persaingan, seseorang yang sebenarnya merasa tidak percaya diri mungkin justru menuduh perempuan lain terlalu sombong.

Seseorang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan pengakuan mungkin menuduh perempuan kompetitif sebagai pencari perhatian.

Tentu saja, tidak semua penilaian negatif merupakan proyeksi. Konsep ini perlu digunakan secara hati-hati dan tidak dapat dijadikan diagnosis terhadap seseorang.

Namun, fenomena tersebut membantu menjelaskan mengapa sebagian orang memberikan reaksi emosional yang berlebihan terhadap individu tertentu.

Perempuan kompetitif mungkin tidak melakukan sesuatu yang secara langsung merugikan mereka. Akan tetapi, keberadaan perempuan tersebut dapat memunculkan perasaan yang selama ini mereka hindari.

Misalnya, rasa takut gagal, ketidakpuasan terhadap pencapaian sendiri, atau kekhawatiran bahwa mereka tidak cukup baik.

Ketika perasaan tersebut sulit dihadapi, menyalahkan orang lain terkadang terasa lebih mudah daripada melakukan refleksi diri.

Dengan demikian, perempuan yang kompetitif bisa menjadi semacam pemicu perbandingan sosial yang membuat orang lain berhadapan dengan ketidakamanan mereka sendiri.

Apakah Perempuan Kompetitif Selalu Dianggap sebagai Ancaman?

Tentu saja tidak.

Penting untuk membedakan antara kompetisi yang sehat dan perilaku kompetitif yang destruktif.

Perempuan yang kompetitif tidak otomatis lebih unggul secara moral dibandingkan perempuan lain. Begitu pula, orang yang merasa tidak nyaman terhadap perempuan kompetitif tidak selalu memiliki rasa iri atau rendah diri.

Persaingan yang sehat dapat mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan, dan mencapai potensi terbaiknya.

Sebaliknya, persaingan yang tidak sehat dapat ditandai dengan keinginan menjatuhkan orang lain, manipulasi, sabotase, dan kebutuhan berlebihan untuk selalu menang.

Karena itu, kompetitif bukan berarti harus menganggap semua orang sebagai lawan.

Seseorang tetap dapat memiliki ambisi tinggi sekaligus menunjukkan empati, menghargai pencapaian orang lain, dan membangun hubungan yang sehat.

Justru kemampuan untuk berkompetisi tanpa kehilangan integritas merupakan salah satu bentuk kematangan psikologis.

Kesimpulan: Perempuan yang Ambisius Tidak Seharusnya Mengecilkan Dirinya agar Diterima

Dari perspektif psikologi, perempuan kompetitif dapat dianggap sebagai ancaman karena berbagai faktor, mulai dari perbandingan sosial, stereotip gender, ancaman terhadap status, kecemburuan, hingga ketidakamanan psikologis orang-orang di sekitarnya.

Namun, hal tersebut bukan berarti setiap perempuan kompetitif pasti akan menghadapi penolakan atau setiap orang yang mengkritiknya memiliki motif tersembunyi.

Hal terpenting adalah memahami bahwa ambisi, ketegasan, kepercayaan diri, dan keinginan untuk berkembang bukanlah karakter negatif yang harus disembunyikan oleh perempuan.

Perempuan tidak harus menjadi lebih kecil agar orang lain merasa lebih besar.

Mereka tidak harus menyembunyikan kecerdasan agar orang lain tidak merasa tersaingi. Mereka juga tidak perlu mengorbankan tujuan hidup hanya demi memenuhi ekspektasi sosial yang membatasi.

Pada akhirnya, menjadi perempuan kompetitif bukan berarti harus selalu berada di atas orang lain. Artinya adalah memiliki keberanian untuk terus berkembang, memperjuangkan kesempatan, dan tidak membatasi potensi diri hanya karena takut dianggap mengintimidasi.