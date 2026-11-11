8 Alasan Mengapa Perempuan yang Kompetitif Dianggap sebagai Ancaman Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengapa perempuan yang ambisius, cerdas, mandiri, dan memiliki semangat berkompetisi sering kali dianggap mengintimidasi oleh orang-orang di sekitarnya? Apakah karena mereka terlalu dominan, atau justru karena keberanian mereka menggoyahkan standar sosial yang selama ini berlaku?

Dalam kehidupan sosial, perempuan yang kompetitif sering kali menghadapi penilaian yang berbeda dibandingkan laki-laki dengan karakter serupa. Ketika seorang laki-laki menunjukkan ambisi, ketegasan, dan keinginan untuk menjadi yang terbaik, ia mungkin dipandang sebagai sosok pemimpin yang memiliki visi.

Namun, ketika perempuan memperlihatkan karakter yang sama, tidak jarang ia justru dianggap terlalu agresif, arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan mengancam.

Fenomena ini menarik untuk dipahami melalui perspektif psikologi. Sebab, anggapan bahwa perempuan kompetitif merupakan ancaman tidak selalu berkaitan dengan kemampuan atau perilaku perempuan tersebut.

Terkadang, hal itu justru berhubungan dengan rasa tidak aman, bias gender, persaingan status, dan mekanisme pertahanan psikologis orang-orang di sekitarnya.

Perempuan kompetitif bukan berarti perempuan yang selalu ingin mengalahkan orang lain. Mereka bisa saja memiliki standar pribadi yang tinggi, keinginan untuk berkembang, orientasi pada pencapaian, serta keberanian memperjuangkan posisi yang mereka anggap pantas.

Lantas, mengapa karakter seperti ini terkadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat delapan alasan yang dapat menjelaskannya menurut perspektif psikologi.

1. Kepercayaan Diri Mereka Memicu Rasa Tidak Aman pada Orang Lain

Salah satu alasan perempuan kompetitif dianggap sebagai ancaman adalah karena kepercayaan diri mereka dapat memunculkan rasa tidak aman pada orang-orang di sekitarnya.