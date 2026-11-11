6 Alasan Mengapa Kita Menempatkan Calon Pasangan yang Tepat ke dalam "Friend Zone" Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu memiliki seseorang yang sebenarnya sangat cocok untuk dijadikan pasangan, tetapi justru kamu tempatkan sebagai teman?

Dia selalu ada ketika dibutuhkan, memahami kebiasaanmu, menerima kekuranganmu, bahkan memiliki banyak kualitas yang selama ini kamu cari dalam diri seorang kekasih. Namun, entah mengapa, ketika hubungan mulai mengarah pada sesuatu yang lebih romantis, kamu justru merasa ragu.

Fenomena ini sering disebut sebagai friend zone, yaitu situasi ketika seseorang memiliki ketertarikan romantis terhadap orang lain, tetapi hubungan mereka tetap berada dalam batas pertemanan.

Menariknya, tidak semua orang yang berada dalam friend zone benar-benar tidak memiliki peluang untuk menjadi pasangan. Terkadang, justru kita sendiri yang secara tidak sadar membangun batas tersebut.

Dalam psikologi, ketertarikan romantis tidak selalu berjalan seiring dengan kecocokan, kenyamanan, dan kualitas hubungan. Seseorang bisa saja memiliki karakter yang sangat sesuai dengan kebutuhan emosional kita, tetapi tetap tidak berhasil membangkitkan perasaan romantis.

Lantas, mengapa kita terkadang menempatkan calon pasangan yang sebenarnya tepat ke dalam friend zone?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasan yang bisa menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.

1. Kita Terlalu Terbiasa dengan Kehadirannya hingga Kehilangan Sensasi Ketertarikan

Salah satu alasan seseorang masuk ke dalam friend zone adalah karena kehadirannya sudah terlalu familiar. Dia selalu ada, mudah dihubungi, memahami kebiasaan kita, dan hampir tidak pernah membuat kita merasa canggung.

Pada awalnya, kedekatan tersebut mungkin terasa menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang biasa.

Dalam psikologi, fenomena ini berkaitan dengan mere exposure effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk mengembangkan rasa suka terhadap sesuatu karena terlalu sering terpapar atau melihatnya. Akan tetapi, keakraban yang terus meningkat tidak selalu menghasilkan ketertarikan romantis.

Ketika seseorang sudah terlalu lama berada dalam kehidupan kita sebagai teman, otak mungkin telah mengategorikannya sebagai sosok yang aman, familier, dan tidak mengancam kestabilan emosional.

Akibatnya, kita kesulitan membayangkan hubungan dengannya dalam konteks romantis.

Misalnya, ada seorang teman yang selalu menemani kita makan, mendengarkan keluh kesah, dan menjadi orang pertama yang kita hubungi ketika menghadapi masalah. Kita merasa sangat nyaman dengannya, tetapi tidak pernah terpikir untuk menjadikannya kekasih.

Bukan berarti dia tidak menarik. Bisa jadi, kita sudah terlalu terbiasa melihatnya dalam satu peran sehingga sulit membayangkan kemungkinan peran yang berbeda.

Intinya: terkadang, seseorang bukan tidak memiliki kualitas sebagai pasangan, tetapi kita sudah terlalu terbiasa memandangnya sebagai teman.

2. Kita Lebih Tertarik pada Tantangan daripada Hubungan yang Memberikan Kepastian

Tidak sedikit orang yang justru lebih tertarik kepada seseorang yang sulit didapatkan dibandingkan seseorang yang selalu menunjukkan perhatian dan keseriusan.

Fenomena ini dapat berkaitan dengan psychological reactance, yaitu dorongan psikologis yang muncul ketika seseorang merasa kebebasan atau pilihannya dibatasi. Sesuatu yang sulit diperoleh terkadang terasa semakin menarik karena kita ingin mendapatkan kembali kendali atas pilihan tersebut.

Selain itu, ketidakpastian dalam hubungan juga dapat membuat seseorang terus memikirkan orang yang disukainya.

Ketika seseorang memberikan perhatian secara tidak konsisten, kita mungkin bertanya-tanya apakah dia benar-benar menyukai kita. Pertanyaan tersebut dapat membuat pikiran terus tertuju kepadanya.

Sebaliknya, ketika ada seseorang yang secara konsisten menunjukkan perhatian, menghargai kita, dan tidak membuat kita menebak-nebak perasaannya, hubungan tersebut terkadang terasa kurang menantang.

Kita mungkin berpikir bahwa semuanya terlalu mudah.

Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak selalu dipenuhi ketidakpastian, permainan perasaan, atau usaha mengejar seseorang yang tidak memberikan kejelasan.

Kita juga perlu membedakan antara ketertarikan yang muncul karena tantangan dan ketertarikan yang benar-benar didasarkan pada kecocokan.

Seseorang yang sulit didapatkan belum tentu lebih baik untuk kehidupan kita. Begitu pula seseorang yang memberikan kepastian tidak otomatis membosankan.

Intinya: terkadang, kita salah mengartikan ketidakpastian sebagai daya tarik dan menganggap kepastian sebagai sesuatu yang kurang menarik.

3. Kita Takut Merusak Persahabatan yang Sudah Terbangun

Alasan berikutnya adalah ketakutan kehilangan hubungan yang sudah ada.

Ketika seseorang sudah menjadi teman dekat, kita mungkin merasa memiliki sesuatu yang berharga. Dia mengenal kehidupan kita, mengetahui cerita masa lalu, memahami karakter kita, dan menjadi bagian penting dalam keseharian.

Namun, munculnya perasaan romantis dapat menghadirkan dilema.

Jika kita mencoba menjalin hubungan dan ternyata gagal, bagaimana nasib persahabatan tersebut? Apakah semuanya akan kembali seperti semula? Apakah kita masih bisa berbicara dengan nyaman setelah mengetahui perasaan masing-masing?

Pertanyaan semacam ini membuat banyak orang memilih mempertahankan hubungan pertemanan daripada mengambil risiko.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan loss aversion, sebuah konsep dalam teori prospek yang menjelaskan bahwa manusia cenderung merasakan potensi kerugian lebih kuat daripada keuntungan yang sebanding.

Dengan kata lain, kemungkinan kehilangan seorang teman dekat terkadang terasa jauh lebih menakutkan daripada kemungkinan memperoleh pasangan yang tepat.

Misalnya, seseorang memiliki teman yang sebenarnya memenuhi banyak kriteria pasangan ideal. Mereka mempunyai kesamaan nilai hidup, komunikasi yang baik, saling menghargai, dan menikmati waktu bersama.

Namun, ketika mulai muncul kesempatan untuk membawa hubungan ke tingkat yang lebih serius, dia justru memilih mundur.

Bukan karena tidak ada ketertarikan, melainkan karena terlalu takut kehilangan hubungan yang sudah nyaman.

Padahal, hubungan romantis yang sehat tidak selalu harus mengorbankan persahabatan. Dalam beberapa kasus, justru persahabatan yang kuat dapat menjadi fondasi hubungan jangka panjang.

Intinya: terkadang, kita mempertahankan seseorang sebagai teman karena takut kehilangan dirinya sepenuhnya jika hubungan romantis tidak berjalan sesuai harapan.

4. Pengalaman Masa Lalu Membuat Kita Sulit Menerima Orang yang Memperlakukan Kita dengan Baik

Pengalaman hubungan sebelumnya dapat memengaruhi cara kita memandang cinta dan kedekatan emosional.

Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan, penolakan, manipulasi, atau hubungan yang tidak sehat mungkin mengembangkan mekanisme perlindungan diri.

Ketika bertemu seseorang yang tulus, konsisten, dan memperlakukan kita dengan baik, kita justru merasa asing.

Kita mungkin terbiasa dengan hubungan yang penuh drama, tarik-ulur, kecemburuan, dan ketidakpastian. Akibatnya, hubungan yang tenang terkadang terasa kurang menggugah emosi.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan attachment theory atau teori kelekatan yang dikembangkan dari pemikiran John Bowlby dan penelitian lanjutan Mary Ainsworth.

Teori tersebut menjelaskan bagaimana pengalaman kedekatan dengan orang lain, terutama sejak masa awal kehidupan, dapat memengaruhi pola seseorang dalam membangun hubungan emosional.

Sebagai contoh, seseorang dengan kecenderungan avoidant attachment mungkin merasa tidak nyaman ketika orang lain mulai menunjukkan kedekatan emosional yang terlalu intens.

Ketika ada teman yang mulai menunjukkan keseriusan, dia justru menjaga jarak. Bukan karena orang tersebut tidak memiliki kualitas yang baik, tetapi karena kedekatan emosional terasa mengancam ruang pribadi dan kemandiriannya.

Sementara itu, seseorang yang memiliki pengalaman hubungan tidak sehat mungkin tanpa sadar menganggap kecemasan dan ketidakpastian sebagai bagian normal dari cinta.

Perlu dipahami bahwa pola kelekatan bukanlah diagnosis dan tidak menentukan nasib hubungan seseorang secara mutlak. Pola tersebut juga dapat berubah melalui kesadaran diri, pengalaman relasi yang sehat, dan proses pengembangan diri.

Intinya: pengalaman masa lalu terkadang membuat kita lebih mudah mengenali hubungan yang menyakitkan daripada menerima hubungan yang memberikan rasa aman.

5. Kita Memiliki Gambaran Ideal tentang Pasangan yang Terlalu Sempurna

Alasan lainnya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap sosok pasangan.

Setiap orang tentu memiliki preferensi dalam memilih pasangan. Ada yang mengutamakan penampilan fisik, kecerdasan, humor, kestabilan finansial, kesamaan hobi, atau latar belakang kehidupan.

Memiliki standar bukanlah sesuatu yang salah. Namun, masalah muncul ketika kita menjadikan gambaran ideal tersebut sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai seseorang.

Akibatnya, kita bisa mengabaikan kualitas yang sebenarnya jauh lebih penting untuk membangun hubungan jangka panjang.

Misalnya, kita bertemu seseorang yang memiliki komunikasi baik, bertanggung jawab, dewasa secara emosional, menghargai batasan, dan memiliki tujuan hidup yang sejalan.

Sayangnya, dia tidak sesuai dengan gambaran fisik atau karakter pasangan impian yang selama ini kita bayangkan.

Kita pun menempatkannya sebagai teman.

Sebaliknya, kita mungkin tertarik kepada seseorang yang memiliki penampilan menarik atau karisma kuat, meskipun belum tentu memiliki kecocokan nilai dan kedewasaan emosional.

Dalam psikologi, hal ini dapat dikaitkan dengan halo effect, yaitu kecenderungan menilai seseorang secara keseluruhan berdasarkan satu karakteristik yang menonjol.

Contohnya, seseorang yang memiliki penampilan menarik bisa dianggap lebih baik, lebih cerdas, atau lebih menyenangkan meskipun belum ada cukup bukti untuk mendukung penilaian tersebut.

Di sisi lain, kita juga bisa melewatkan seseorang yang sebenarnya cocok hanya karena dia tidak memenuhi beberapa preferensi awal.

Hubungan yang sehat tidak selalu datang dalam bentuk orang yang paling sesuai dengan fantasi kita. Terkadang, orang yang tepat justru memiliki karakter yang sebelumnya tidak pernah kita pertimbangkan.

Intinya: terlalu terpaku pada pasangan ideal dapat membuat kita melewatkan seseorang yang memiliki kualitas nyata untuk membangun hubungan yang sehat dan bertahan lama.

6. Kita Belum Siap untuk Menjalani Hubungan yang Serius

Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah ketidaksiapan emosional.

Terkadang, masalahnya bukan terletak pada orang yang berada di depan kita, melainkan pada kondisi diri sendiri.

Kita mungkin bertemu seseorang yang memiliki banyak kualitas pasangan ideal. Dia dewasa, perhatian, bertanggung jawab, memiliki visi kehidupan yang jelas, dan memperlakukan kita dengan penuh penghargaan.

Namun, kita belum siap memberikan komitmen.

Bisa jadi kita masih ingin menikmati kebebasan, mengejar karier, menyelesaikan persoalan pribadi, atau memulihkan diri dari hubungan sebelumnya.

Dalam kondisi seperti ini, menempatkan seseorang sebagai teman bisa menjadi cara untuk menjaga jarak emosional tanpa harus benar-benar kehilangan hubungan tersebut.

Hal ini juga dapat berkaitan dengan commitment anxiety, yaitu kecemasan atau ketakutan ketika dihadapkan pada keputusan untuk membangun komitmen jangka panjang.

Seseorang mungkin menikmati kedekatan emosional, tetapi merasa terbebani ketika hubungan mulai menuntut tanggung jawab yang lebih besar.

Misalnya, ketika seorang teman mulai menunjukkan keinginan untuk menjalin hubungan serius, kita justru merasa tertekan. Kita mulai memikirkan konsekuensi hubungan, tanggung jawab, perubahan rutinitas, hingga kemungkinan kehilangan kebebasan.

Akhirnya, kita memilih mengatakan bahwa hubungan pertemanan jauh lebih nyaman.

Namun, penting untuk menyadari bahwa tidak siap menjalin hubungan bukanlah sebuah kesalahan. Kita tidak harus menerima seseorang hanya karena dia baik atau memiliki banyak kualitas yang kita inginkan.

Sikap yang lebih dewasa adalah bersikap jujur terhadap perasaan dan kondisi diri sendiri, daripada memberikan harapan yang tidak bisa kita penuhi.

Intinya: terkadang, kita menempatkan seseorang di friend zone bukan karena dia tidak tepat, melainkan karena kita belum berada dalam kondisi emosional yang siap untuk menjalin hubungan.

Kesimpulan: Apakah Kita Benar-Benar Tidak Tertarik, atau Hanya Belum Menyadari Potensinya?

Menempatkan seseorang ke dalam friend zone tidak selalu berarti kita sedang melakukan kesalahan. Ketertarikan romantis merupakan sesuatu yang kompleks dan tidak bisa dipaksakan hanya karena seseorang memiliki karakter yang baik.

Namun, enam alasan di atas mengingatkan kita bahwa keputusan dalam memilih pasangan terkadang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, mulai dari kebiasaan, ketakutan kehilangan, pengalaman masa lalu, ekspektasi, hingga kesiapan emosional.

Kita bisa saja melewatkan seseorang yang sebenarnya memiliki potensi menjadi pasangan yang baik karena terlalu sibuk mencari sensasi, mengejar ketidakpastian, atau mempertahankan gambaran ideal yang belum tentu realistis.

Karena itu, ada baiknya sesekali kita melakukan refleksi terhadap cara kita memandang hubungan.

Apakah kita benar-benar tidak memiliki ketertarikan kepada seseorang tersebut? Apakah kita takut mengambil risiko? Apakah kita sedang membandingkannya dengan sosok ideal yang hanya ada dalam pikiran? Atau sebenarnya kita belum siap menerima kedekatan emosional yang lebih serius?

Pada akhirnya, pasangan yang tepat bukan sekadar seseorang yang membuat jantung berdebar atau menghadirkan sensasi jatuh cinta yang luar biasa.

Dia juga seseorang yang mampu membangun komunikasi sehat, menghargai batasan, memiliki nilai kehidupan yang sejalan, dan bersedia tumbuh bersama.

Namun, satu hal yang perlu diingat: seseorang bisa menjadi teman yang sangat baik tanpa harus menjadi pasangan romantis. Kita tidak berutang hubungan cinta kepada orang yang memperlakukan kita dengan baik.