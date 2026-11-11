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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 22.03 WIB

6 Alasan Mengapa Kita Menempatkan Calon Pasangan yang Tepat ke dalam "Friend Zone" Menurut Psikologi

seseorang yang menempatkan calon pasangan ke friend zone./Magnific/magnific - Image

seseorang yang menempatkan calon pasangan ke friend zone./Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu memiliki seseorang yang sebenarnya sangat cocok untuk dijadikan pasangan, tetapi justru kamu tempatkan sebagai teman?

Dia selalu ada ketika dibutuhkan, memahami kebiasaanmu, menerima kekuranganmu, bahkan memiliki banyak kualitas yang selama ini kamu cari dalam diri seorang kekasih. Namun, entah mengapa, ketika hubungan mulai mengarah pada sesuatu yang lebih romantis, kamu justru merasa ragu.

Fenomena ini sering disebut sebagai friend zone, yaitu situasi ketika seseorang memiliki ketertarikan romantis terhadap orang lain, tetapi hubungan mereka tetap berada dalam batas pertemanan.

Menariknya, tidak semua orang yang berada dalam friend zone benar-benar tidak memiliki peluang untuk menjadi pasangan. Terkadang, justru kita sendiri yang secara tidak sadar membangun batas tersebut.

Dalam psikologi, ketertarikan romantis tidak selalu berjalan seiring dengan kecocokan, kenyamanan, dan kualitas hubungan. Seseorang bisa saja memiliki karakter yang sangat sesuai dengan kebutuhan emosional kita, tetapi tetap tidak berhasil membangkitkan perasaan romantis.

Lantas, mengapa kita terkadang menempatkan calon pasangan yang sebenarnya tepat ke dalam friend zone?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasan yang bisa menjelaskannya dari sudut pandang psikologi.

1. Kita Terlalu Terbiasa dengan Kehadirannya hingga Kehilangan Sensasi Ketertarikan

Salah satu alasan seseorang masuk ke dalam friend zone adalah karena kehadirannya sudah terlalu familiar. Dia selalu ada, mudah dihubungi, memahami kebiasaan kita, dan hampir tidak pernah membuat kita merasa canggung.

Pada awalnya, kedekatan tersebut mungkin terasa menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang biasa.

Editor: Hanny Suwindari
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