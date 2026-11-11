Ingin Mengatakan Tidak di Tempat Kerja Tanpa Merusak Hubungan? Lakukan 6 Strategi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengatakan "tidak" di tempat kerja bukanlah perkara mudah bagi sebagian orang. Apalagi jika permintaan datang dari atasan, rekan kerja senior, atau seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam lingkungan profesional. Ada perasaan tidak enak, takut dianggap tidak kooperatif, khawatir mengecewakan orang lain, hingga cemas hubungan kerja menjadi renggang.

Akibatnya, banyak orang memilih mengatakan "ya" meskipun sebenarnya sedang kewalahan. Mereka menerima pekerjaan tambahan ketika jadwal sudah penuh, membantu rekan kerja meskipun memiliki tanggung jawab sendiri, atau menyanggupi tenggat waktu yang sebenarnya tidak realistis.

Pada awalnya, sikap tersebut mungkin terlihat seperti bentuk profesionalisme. Namun, jika terus dilakukan, kebiasaan ini justru bisa menjadi bumerang. Beban kerja semakin menumpuk, waktu istirahat berkurang, produktivitas menurun, dan rasa kesal perlahan muncul.

Ironisnya, seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain justru bisa kehilangan kemampuan untuk menjaga kualitas pekerjaannya sendiri.

Dalam psikologi, kemampuan untuk menyampaikan kebutuhan, pendapat, dan batasan secara jujur tanpa merendahkan orang lain dikenal sebagai assertive communication atau komunikasi asertif.'

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Komunikasi asertif berbeda dengan sikap agresif maupun pasif. Orang yang agresif cenderung mengabaikan kepentingan orang lain, sedangkan orang yang pasif sering mengorbankan kepentingannya sendiri demi menghindari konflik.

Sebaliknya, orang yang asertif mampu menghargai kebutuhan orang lain sekaligus menjaga batasan dirinya.

Kabar baiknya, mengatakan tidak bukan berarti harus bersikap kasar, egois, atau tidak mau bekerja sama. Ada cara untuk menolak permintaan secara profesional tanpa membuat hubungan dengan rekan kerja menjadi buruk.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), jika kamu ingin belajar mengatakan tidak di tempat kerja tanpa merusak hubungan, berikut enam strategi yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Pahami bahwa mengatakan tidak bukan berarti kamu orang yang egois

Salah satu alasan terbesar seseorang sulit menolak permintaan di tempat kerja adalah rasa takut dianggap egois.

Ada pikiran seperti, "Bagaimana kalau mereka menganggap saya tidak mau membantu?" atau "Bagaimana kalau atasan kecewa karena saya menolak tugas tambahan?"

Pikiran semacam ini sering berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk diterima secara sosial. Dalam psikologi, manusia memang memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari kelompok.

Namun, kebutuhan untuk diterima tidak seharusnya membuat seseorang terus-menerus mengorbankan kepentingannya sendiri.

Kamu perlu memahami bahwa memiliki batasan bukanlah tindakan egois. Justru, batasan membantu seseorang menjaga kesehatan psikologis sekaligus mempertahankan kualitas pekerjaannya.

Bayangkan kamu sedang mengerjakan tiga proyek dengan tenggat waktu yang berdekatan. Kemudian, seorang rekan kerja meminta bantuan untuk menyelesaikan tugas tambahan.

Jika kamu langsung menerima permintaan tersebut hanya karena tidak enak menolak, kemungkinan besar pekerjaan utama akan terganggu.

Dalam situasi seperti ini, mengatakan tidak justru merupakan bentuk tanggung jawab profesional.

Kamu bisa menyampaikan:

"Saya ingin membantu, tetapi saat ini sedang fokus menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan tenggat waktu yang cukup dekat. Saya khawatir kalau mengambil tugas tambahan, hasil pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab saya justru tidak maksimal."

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kamu bukan tidak peduli. Kamu hanya memahami kapasitas dan tanggung jawabmu.

Inti strateginya: ubah cara pandang terhadap penolakan. Jangan menganggap setiap kata tidak sebagai bentuk ketidakpedulian. Terkadang, mengatakan tidak adalah cara terbaik untuk menjaga komitmen yang sudah kamu buat.

2. Gunakan komunikasi asertif, bukan penolakan yang emosional

Cara menyampaikan penolakan sama pentingnya dengan keputusan untuk menolak itu sendiri.

Seseorang mungkin memiliki alasan yang sangat masuk akal untuk menolak pekerjaan tambahan. Namun, jika disampaikan dengan nada ketus, menyalahkan, atau merendahkan, hubungan profesional tetap bisa terganggu.

Di sinilah komunikasi asertif berperan.

Dalam pendekatan psikologi, komunikasi asertif membantu seseorang mengungkapkan kebutuhan dan pendapat secara terbuka, langsung, serta tetap menghormati orang lain.

Artinya, kamu tidak perlu meminta maaf secara berlebihan, tetapi juga tidak perlu menunjukkan sikap defensif.

Misalnya, hindari kalimat:

"Saya tidak mau mengerjakan itu. Itu bukan pekerjaan saya."

Kalimat tersebut berpotensi membuat lawan bicara merasa diserang.

Sebagai gantinya, kamu bisa mengatakan:

"Terima kasih sudah mempercayakan tugas ini kepada saya. Namun, saat ini saya belum bisa mengambil tanggung jawab tambahan karena sedang menyelesaikan pekerjaan yang lain."

Perhatikan perbedaannya.

Pesan yang disampaikan sebenarnya sama, yaitu menolak. Akan tetapi, pilihan kata yang kedua menunjukkan penghargaan sekaligus batasan yang jelas.

Kamu juga bisa menggunakan pola sederhana berikut:

Akui permintaan orang lain.

Sampaikan keputusan dengan jelas.

Berikan alasan singkat jika diperlukan.

Tutup dengan bahasa yang tetap menghargai.

Contohnya:

"Saya memahami tugas ini cukup mendesak. Namun, saya belum bisa mengambilnya hari ini karena harus menyelesaikan laporan bulanan. Semoga kamu bisa menemukan bantuan lain untuk menyelesaikannya."

Inti strateginya: jangan menjadikan penolakan sebagai ajang melampiaskan emosi. Sampaikan keputusan dengan tenang, jelas, dan penuh rasa hormat.

3. Jangan langsung menjawab, berikan waktu untuk mempertimbangkan

Tidak semua permintaan di tempat kerja harus dijawab saat itu juga.

Terkadang, seseorang mengatakan iya secara spontan karena merasa tertekan oleh situasi. Mereka belum sempat mempertimbangkan beban pekerjaan, tetapi sudah terlanjur menyanggupi permintaan orang lain.

Kebiasaan ini bisa dikurangi dengan memberikan jeda sebelum mengambil keputusan.

Dalam psikologi, kemampuan mengendalikan respons spontan berkaitan dengan self-regulation atau regulasi diri.

Regulasi diri membantu seseorang mengelola dorongan sesaat agar keputusan yang diambil lebih sesuai dengan tujuan dan kondisi sebenarnya.

Misalnya, ketika atasan tiba-tiba meminta kamu mengerjakan proyek tambahan, jangan merasa harus langsung memberikan jawaban.

Kamu bisa mengatakan:

"Boleh saya periksa terlebih dahulu jadwal pekerjaan yang sedang berjalan? Saya ingin memastikan apakah saya bisa mengambil tanggung jawab ini tanpa mengganggu pekerjaan yang lain."

Atau:

"Saya perlu mempertimbangkan kapasitas pekerjaan minggu ini. Bolehkah saya memberikan jawaban setelah memeriksa prioritas yang sedang berjalan?"

Dengan cara tersebut, kamu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berpikir secara rasional.

Kamu bisa mempertimbangkan beberapa hal:

Apakah pekerjaan tersebut benar-benar menjadi tanggung jawabmu?

Apakah ada pekerjaan lain yang lebih mendesak?

Apakah kamu memiliki waktu dan sumber daya yang cukup?

Apa konsekuensinya jika menerima pekerjaan tambahan?

Apakah ada tugas yang perlu dialihkan atau dijadwalkan ulang?

Jeda sederhana ini bisa mencegah keputusan yang dibuat hanya karena rasa sungkan.

Inti strateginya: jangan membiasakan diri memberikan jawaban hanya untuk menyenangkan orang lain. Berikan waktu agar keputusan yang kamu ambil benar-benar sesuai dengan kapasitasmu.

4. Tawarkan alternatif agar penolakan tetap terasa konstruktif

Salah satu cara terbaik untuk mengatakan tidak tanpa merusak hubungan kerja adalah memberikan alternatif yang masuk akal.

Mengapa strategi ini penting?

Karena dalam hubungan profesional, orang biasanya tidak hanya membutuhkan jawaban, tetapi juga membutuhkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi.

Ketika kamu menolak tanpa memberikan penjelasan atau alternatif, orang lain mungkin merasa tidak mendapatkan dukungan.

Sebaliknya, ketika kamu menawarkan pilihan lain, mereka bisa memahami bahwa kamu tetap memiliki niat untuk bekerja sama meskipun tidak dapat memenuhi permintaan secara langsung.

Misalnya, seorang rekan kerja meminta kamu menyelesaikan laporan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Jika kamu sedang sibuk, kamu bisa mengatakan:

"Saya belum bisa mengambil alih penyusunan laporan tersebut karena sedang menyelesaikan pekerjaan utama. Namun, kalau kamu mengalami kesulitan pada bagian analisis datanya, saya bisa membantu memberikan masukan selama 15 menit."

Contoh lainnya:

"Saya tidak bisa menghadiri rapat tambahan sore ini karena ada tenggat pekerjaan. Namun, saya bisa membaca notulen rapat dan memberikan tanggapan setelahnya."

Strategi ini sejalan dengan prinsip pemecahan masalah kolaboratif.

Kamu tidak sekadar menolak seseorang, tetapi tetap berusaha mencari jalan keluar yang memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan solusi.

Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: jangan sampai alternatif yang kamu tawarkan justru menjadi beban baru.

Jika kamu memang tidak memiliki waktu, tidak perlu memaksakan diri untuk menawarkan bantuan tambahan.

Alternatif juga bisa berupa rekomendasi orang lain, perubahan jadwal, atau penyesuaian prioritas pekerjaan.

Inti strateginya: jika memungkinkan, ubah penolakan menjadi percakapan tentang solusi. Tunjukkan bahwa kamu menghargai kebutuhan orang lain tanpa harus selalu mengorbankan waktu dan tenaga sendiri.

5. Tetapkan batasan dengan konsisten, jangan hanya sesekali

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang ketika belajar mengatakan tidak adalah menetapkan batasan hanya dalam situasi tertentu.

Hari ini mereka berani menolak pekerjaan tambahan, tetapi besok kembali menerima semua permintaan karena merasa tidak enak.

Akibatnya, orang lain bisa kesulitan memahami kapasitas dan batasan yang sebenarnya.

Dalam psikologi perilaku, konsistensi memiliki peran penting dalam membentuk ekspektasi dan kebiasaan.

Jika kamu selalu bersedia mengambil pekerjaan tambahan di luar tanggung jawab utama, lingkungan kerja mungkin akan terbiasa menganggap bahwa kamu selalu tersedia.

Bukan berarti rekan kerja sengaja memanfaatkanmu. Bisa jadi mereka memang belum memahami batasan yang kamu miliki.

Karena itu, penting untuk menyampaikan batasan secara konsisten.

Misalnya:

"Saya biasanya bisa membantu jika pekerjaan utama sudah selesai. Namun, untuk saat ini saya perlu menyelesaikan tanggung jawab sendiri terlebih dahulu."

Atau:

"Saya bisa membantu dalam jam kerja, tetapi saya tidak selalu bisa merespons permintaan pekerjaan di luar jam tersebut."

Batasan juga perlu diterapkan pada beberapa aspek lain, seperti:

Jumlah pekerjaan tambahan yang bisa kamu terima.

Waktu untuk menyelesaikan tugas.

Ketersediaan di luar jam kerja.

Pembagian tanggung jawab dengan rekan kerja.

Prioritas antara pekerjaan mendesak dan pekerjaan rutin.

Perlu diingat, konsisten bukan berarti tidak fleksibel.

Ada kalanya situasi darurat memang membutuhkan kerja sama dan penyesuaian. Namun, fleksibilitas seharusnya menjadi pilihan yang disadari, bukan kewajiban yang terus-menerus dibebankan kepadamu.

Inti strateginya: jangan hanya berani mengatakan tidak ketika sudah kelelahan. Bangun batasan sejak awal agar orang lain memahami kapasitas dan tanggung jawabmu.

6. Jangan terlalu banyak meminta maaf atau menjelaskan alasan penolakan

Banyak orang merasa harus memberikan penjelasan panjang ketika menolak permintaan.

Mereka merasa perlu membuktikan bahwa alasan penolakannya benar-benar masuk akal agar orang lain tidak kecewa.

Akibatnya, mereka mengatakan sesuatu seperti:

"Maaf sekali, sebenarnya saya ingin membantu, tetapi pekerjaan saya sedang banyak. Saya juga harus menyelesaikan beberapa laporan, kemudian ada rapat, dan mungkin nanti saya masih harus mengerjakan tugas lainnya. Jadi, saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa membantu."

Padahal, penjelasan yang terlalu panjang terkadang justru membuat penolakan terdengar tidak tegas.

Bahkan, semakin banyak alasan yang diberikan, semakin banyak pula celah bagi orang lain untuk mencoba menegosiasikan keputusanmu.

Dalam komunikasi interpersonal, menyampaikan pesan secara ringkas dan jelas dapat membantu mengurangi kesalahpahaman.

Kamu tidak harus menjelaskan seluruh kondisi pribadi atau pekerjaanmu untuk membenarkan keputusan yang sudah dipertimbangkan.

Cukup berikan alasan yang relevan dan profesional.

Misalnya:

"Terima kasih sudah menawarkan kesempatan ini. Namun, saya belum bisa mengambil proyek tambahan karena sedang fokus menyelesaikan tanggung jawab yang sudah ada."

Atau:

"Maaf, saya tidak bisa membantu kali ini karena jadwal saya sudah penuh."

Sederhana, jelas, dan tidak merendahkan siapa pun.

Jika orang lain terus mendesak, kamu bisa mengulang keputusan dengan tenang tanpa harus menciptakan alasan baru.

Contohnya:

"Saya memahami ini penting, tetapi kapasitas saya memang belum memungkinkan untuk mengambil tugas tambahan saat ini."

Teknik mengulang pernyataan secara tenang ini sering dikenal sebagai broken record technique dalam pelatihan komunikasi asertif.

Tujuannya bukan untuk berdebat, melainkan mempertahankan batasan tanpa terpancing emosi.

Inti strateginya: kamu tidak perlu membuat pembelaan panjang setiap kali mengatakan tidak. Penolakan yang sopan, singkat, dan konsisten sudah cukup untuk menyampaikan keputusanmu.

Mengapa kemampuan mengatakan tidak penting bagi kesehatan mental dan karier?

Kemampuan mengatakan tidak bukan hanya berkaitan dengan keberanian menghadapi orang lain. Lebih dari itu, kemampuan ini juga berhubungan dengan bagaimana seseorang mengelola energi, waktu, tanggung jawab, dan kesejahteraan psikologisnya.

Orang yang terus-menerus mengabaikan batasan diri berisiko mengalami tekanan pekerjaan yang lebih besar.

Ketika seseorang menerima terlalu banyak tanggung jawab, ada kemungkinan kualitas pekerjaannya menurun. Ia juga bisa mengalami kelelahan emosional, kehilangan motivasi, dan semakin sulit menikmati pekerjaannya.

Sebaliknya, kemampuan menetapkan batasan dapat membantu seseorang mengelola prioritas secara lebih sehat.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh.

Pertama, mengurangi stres akibat beban pekerjaan berlebihan.

Dengan memahami kapasitas diri, kamu bisa menghindari komitmen yang tidak realistis. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kemampuan yang tersedia.

Kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan.

Daripada mengerjakan terlalu banyak tugas dengan hasil yang kurang maksimal, kamu bisa lebih fokus menyelesaikan tanggung jawab yang memang menjadi prioritas.

Ketiga, membangun hubungan profesional yang lebih sehat.

Hubungan kerja yang baik tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan kesediaan untuk selalu menuruti permintaan orang lain. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah dan saling menghargai batasan.

Keempat, meningkatkan rasa percaya diri.

Ketika kamu mampu menyampaikan pendapat dan kebutuhan secara terbuka, kamu akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan profesional.

Kelima, mencegah kebencian dan frustrasi yang terpendam.

Terus-menerus mengatakan iya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak dapat menimbulkan rasa kesal. Dengan komunikasi yang jujur, kamu bisa mengurangi potensi munculnya konflik akibat ekspektasi yang tidak tersampaikan.

Penutup: Mengatakan Tidak Adalah Bagian dari Profesionalisme

Pada akhirnya, mengatakan tidak di tempat kerja bukan berarti kamu tidak peduli terhadap orang lain.

Kamu tetap bisa menjadi rekan kerja yang suportif, karyawan yang bertanggung jawab, dan pribadi yang menyenangkan tanpa harus selalu menyetujui setiap permintaan.

Kuncinya adalah memahami bahwa profesionalisme bukan tentang seberapa sering kamu mengatakan iya, melainkan tentang bagaimana kamu menjalankan tanggung jawab dengan baik, berkomunikasi secara jujur, dan menghargai kapasitas diri sendiri maupun orang lain.

Enam strategi di atas bisa menjadi langkah awal untuk membangun kemampuan komunikasi asertif:

Pahami bahwa mengatakan tidak bukan berarti egois.

Gunakan komunikasi asertif, bukan penolakan emosional.

Berikan waktu untuk mempertimbangkan sebelum menjawab.

Tawarkan alternatif agar penolakan tetap konstruktif.

Tetapkan batasan secara konsisten.

Jangan terlalu banyak meminta maaf atau menjelaskan alasan penolakan.

Ingat, kamu tidak harus mengorbankan seluruh waktu, tenaga, dan kesehatan mental hanya agar semua orang menyukaimu.

Orang yang profesional bukanlah orang yang selalu tersedia untuk semua orang. Ia adalah orang yang memahami prioritas, mengetahui batasan, dan mampu menyampaikan keputusan dengan cara yang dewasa.

Jadi, lain kali ketika seseorang meminta bantuan sementara pekerjaanmu sendiri sudah menumpuk, jangan takut untuk mengatakan tidak.

Sampaikan dengan tenang, berikan alasan secukupnya, dan tetap hormati orang yang meminta bantuan.