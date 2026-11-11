8 Alasan Mengapa Cara Kamu Memandang Dunia Bisa Membuat Merasa Kesepian Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa kesepian meskipun berada di tengah banyak orang? Kamu punya teman untuk berbicara, keluarga untuk menghabiskan waktu, bahkan mungkin lingkungan sosial yang cukup luas.

Namun, ada perasaan seolah-olah tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang kamu pikirkan atau rasakan.

Menariknya, kesepian tidak selalu muncul karena seseorang tidak memiliki teman atau kurang berinteraksi dengan orang lain. Dalam psikologi, kesepian juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya.

Cara kita menafsirkan berbagai kejadian, memahami hubungan, serta membentuk ekspektasi terhadap kehidupan dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial.

Terkadang, bukan karena dunia tidak menyediakan tempat bagi kita, melainkan karena cara kita melihat dunia membuat kita merasa semakin jauh dari orang lain.

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Seseorang yang terlalu sering melihat kehidupan sebagai tempat yang penuh persaingan, kekecewaan, atau ketidakpastian mungkin akan lebih sulit membangun kedekatan emosional. Bahkan, interaksi sederhana yang sebenarnya menyenangkan bisa terasa melelahkan atau tidak bermakna.

Lantas, mengapa cara seseorang memandang dunia bisa membuatnya merasa kesepian?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat delapan penjelasannya menurut perspektif psikologi.

1. Kamu Terlalu Sering Menganggap Orang Lain Tidak Akan Memahami Dirimu

Salah satu penyebab seseorang merasa kesepian adalah keyakinan bahwa tidak ada orang lain yang benar-benar bisa memahami dirinya.

Kamu mungkin memiliki pemikiran yang berbeda, pengalaman hidup yang tidak biasa, atau cara melihat suatu persoalan yang tidak selalu sama dengan kebanyakan orang. Akibatnya, kamu merasa sulit menemukan seseorang yang bisa diajak berbicara secara mendalam.

Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan perceived social isolation, yaitu perasaan subjektif bahwa seseorang terpisah dari lingkungan sosialnya.

Masalahnya, ketika kamu terus-menerus meyakini bahwa orang lain tidak akan memahami dirimu, kamu mungkin mulai membatasi keterbukaan. Kamu memilih menyimpan pendapat, menyembunyikan perasaan, atau menghindari percakapan yang lebih personal.

Tanpa disadari, keyakinan tersebut justru menciptakan jarak yang sebelumnya mungkin tidak terlalu besar.

Padahal, tidak semua orang harus memahami seluruh bagian dari dirimu untuk bisa menjadi teman yang baik. Terkadang, seseorang hanya perlu memiliki kemauan untuk mendengarkan, menghargai perbedaan, dan berusaha memahami meskipun tidak sepenuhnya mengalami hal yang sama.

Apa yang bisa dipelajari?

Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang bisa memahami dirimu. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenalmu secara perlahan. Kedekatan emosional sering kali tumbuh dari keberanian untuk menunjukkan sisi diri yang selama ini kamu sembunyikan.

2. Kamu Melihat Dunia Sebagai Tempat yang Penuh Persaingan

Cara seseorang memandang kehidupan juga dapat memengaruhi bagaimana ia membangun hubungan dengan orang lain.

Jika kamu melihat dunia sebagai tempat yang penuh persaingan, kamu mungkin merasa harus selalu lebih baik daripada orang lain. Kamu terbiasa membandingkan pencapaian, kemampuan, penampilan, bahkan kehidupan sosialmu dengan orang-orang di sekitarmu.

Dalam perspektif psikologi, kebiasaan ini berkaitan dengan social comparison atau perbandingan sosial.

Teori perbandingan sosial yang dikembangkan oleh psikolog Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri terhadap orang lain.

Sebenarnya, membandingkan diri bukan sesuatu yang selalu buruk. Namun, ketika hal tersebut menjadi kebiasaan yang berlebihan, kamu bisa mulai melihat orang lain sebagai pesaing, bukan sebagai individu yang dapat diajak bertumbuh bersama.

Misalnya, ketika seorang teman mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, kamu justru merasa tertinggal. Ketika orang lain mencapai sesuatu, kamu kesulitan ikut merasa bahagia karena pikiranmu langsung mengarah pada kekurangan diri sendiri.

Lama-kelamaan, hubungan sosial bisa berubah menjadi ruang untuk mengukur nilai diri, bukan tempat untuk mendapatkan dukungan emosional.

Kamu mungkin memiliki banyak kenalan, tetapi kesulitan menemukan hubungan yang benar-benar terasa nyaman.

Apa yang bisa dipelajari?

Cobalah mengubah cara pandang terhadap keberhasilan orang lain. Kehidupan bukan perlombaan yang mengharuskan semua orang mencapai garis akhir pada waktu yang sama. Kamu bisa menghargai perjalanan orang lain tanpa harus merendahkan perjalananmu sendiri.

3. Kamu Terlalu Sering Berpikir Negatif tentang Niat Orang Lain

Pernahkah seseorang tidak membalas pesanmu selama beberapa jam, lalu kamu langsung berpikir bahwa ia sedang menghindarimu?

Atau ketika temanmu tidak mengajakmu pergi, kamu langsung menganggap bahwa mereka sebenarnya tidak menyukaimu?

Jika hal-hal sederhana sering kamu tafsirkan sebagai tanda penolakan, kamu mungkin sedang mengalami pola berpikir negatif yang memengaruhi hubungan sosial.

Dalam psikologi kognitif, terdapat istilah cognitive distortion atau distorsi kognitif. Istilah ini menggambarkan pola berpikir yang cenderung tidak akurat atau terlalu negatif dalam menafsirkan suatu kejadian.

Salah satu bentuknya adalah mind reading, yaitu kecenderungan merasa mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tanpa memiliki bukti yang cukup.

Misalnya, kamu menganggap seseorang tidak menyukaimu hanya karena ekspresi wajahnya terlihat datar. Padahal, mungkin saja ia sedang lelah, memikirkan masalah pribadi, atau sekadar tidak menyadari bahwa ekspresinya terlihat kurang ramah.

Ketika pola ini terus terjadi, kamu akan semakin sulit merasa aman dalam hubungan sosial.

Kamu mulai menjaga jarak, mengurangi komunikasi, atau menghindari orang-orang yang sebenarnya tidak pernah berniat menyakitimu.

Ironisnya, ketakutan terhadap penolakan bisa membuatmu menarik diri terlebih dahulu, sehingga kesempatan membangun hubungan yang bermakna menjadi semakin kecil.

Apa yang bisa dipelajari?

Belajarlah membedakan fakta dan asumsi. Tidak semua sikap orang lain berkaitan dengan dirimu. Sebelum menyimpulkan sesuatu, cobalah mempertimbangkan penjelasan lain yang lebih masuk akal.

4. Kamu Memiliki Ekspektasi yang Terlalu Tinggi terhadap Hubungan Manusia

Memiliki standar dalam memilih teman dan membangun hubungan tentu merupakan hal yang wajar. Namun, ekspektasi yang terlalu tinggi terkadang justru membuat seseorang sulit merasa dekat dengan orang lain.

Kamu mungkin mengharapkan teman yang selalu tersedia, selalu memahami perasaanmu, memiliki pemikiran yang sama, dan tidak pernah melakukan kesalahan.

Kamu ingin hubungan yang selalu berjalan sesuai harapan.

Sayangnya, manusia memiliki keterbatasan. Setiap orang mempunyai kesibukan, kebutuhan emosional, karakter, serta persoalan hidup masing-masing.

Dalam psikologi, hubungan interpersonal yang sehat membutuhkan kemampuan untuk menerima perbedaan, berkomunikasi, dan mengelola ekspektasi.

Ketika kamu mengharapkan kesempurnaan dari orang lain, kamu mungkin lebih sering menemukan kekurangan daripada menghargai hal-hal baik yang sebenarnya mereka berikan.

Teman yang tidak selalu menghubungimu dianggap tidak peduli. Orang yang memiliki pendapat berbeda dianggap tidak cocok. Bahkan, seseorang yang melakukan kesalahan kecil mungkin langsung kamu keluarkan dari kehidupanmu.

Akibatnya, lingkaran sosialmu semakin sempit.

Bukan berarti kamu harus menerima perlakuan buruk atau mengabaikan batasan pribadi. Namun, penting untuk memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun oleh dua manusia yang sempurna, melainkan oleh dua individu yang bersedia saling memahami dan memperbaiki diri.

Apa yang bisa dipelajari?

Cobalah membedakan antara standar yang sehat dan tuntutan yang tidak realistis. Kamu berhak mendapatkan rasa hormat dan kepedulian, tetapi jangan mengharapkan orang lain selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan emosionalmu.

5. Kamu Lebih Nyaman Menyendiri daripada Mengambil Risiko untuk Terhubung

Menyendiri bukan sesuatu yang buruk. Ada orang yang memang membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi, berpikir, dan menikmati kehidupannya.

Namun, ada perbedaan antara menikmati kesendirian dan menghindari hubungan sosial karena takut mengalami kekecewaan.

Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan, penolakan, atau hubungan yang menyakitkan mungkin mulai memandang kedekatan sebagai sesuatu yang berisiko.

Ia merasa lebih aman ketika tidak terlalu dekat dengan siapa pun.

Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan mekanisme perlindungan diri dan, pada sebagian orang, pola keterikatan atau attachment style.

Misalnya, seseorang dengan kecenderungan keterikatan menghindar (avoidant attachment) mungkin merasa tidak nyaman ketika hubungan menjadi terlalu dekat secara emosional.

Ketika orang lain mulai menunjukkan perhatian, ia justru merasa ingin menjaga jarak. Ia khawatir kehilangan kebebasan, menjadi terlalu bergantung, atau kembali mengalami luka emosional.

Pada awalnya, perilaku tersebut mungkin terasa seperti cara terbaik untuk melindungi diri.

Namun, jika terus dilakukan, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk merasakan kedekatan yang sehat.

Kamu terbiasa menghadapi segala sesuatu sendirian, sampai akhirnya merasa tidak memiliki siapa pun ketika benar-benar membutuhkan dukungan.

Apa yang bisa dipelajari?

Tidak semua hubungan akan berakhir dengan kekecewaan. Kamu tidak harus langsung membuka seluruh kehidupan pribadimu kepada seseorang. Mulailah dengan membangun kepercayaan secara bertahap, melalui interaksi sederhana dan konsisten.

6. Kamu Terlalu Fokus pada Kekurangan Dunia daripada Kemungkinan yang Ada

Cara seseorang memandang dunia dapat memengaruhi pengalaman emosional sehari-hari.

Jika kamu terbiasa melihat kehidupan dari sisi negatif, kamu mungkin lebih mudah memperhatikan ketidakadilan, kebohongan, konflik, dan perilaku buruk manusia.

Kamu merasa dunia semakin sulit dipercaya.

Dalam psikologi, salah satu konsep yang relevan adalah negativity bias, yaitu kecenderungan manusia memberikan perhatian lebih besar terhadap informasi negatif dibandingkan informasi positif.

Kecenderungan ini memiliki fungsi perlindungan karena manusia perlu mengenali potensi ancaman. Namun, jika perhatian terhadap hal negatif terlalu mendominasi, kamu bisa kehilangan kemampuan untuk melihat pengalaman positif yang sebenarnya terjadi di sekitarmu.

Contohnya, ketika seseorang menunjukkan kebaikan kepadamu, kamu mungkin langsung bertanya-tanya apa maksud tersembunyinya.

Ketika ada orang yang menawarkan bantuan, kamu justru merasa curiga.

Sementara itu, berbagai pengalaman buruk yang pernah kamu alami terus menjadi dasar untuk menilai orang-orang baru.

Akibatnya, dunia terasa seperti tempat yang tidak ramah. Kamu kesulitan menikmati hubungan sosial karena pikiranmu selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Padahal, kehidupan manusia tidak hanya terdiri dari pengalaman buruk. Masih ada orang-orang yang tulus, hubungan yang sehat, dan kesempatan untuk menemukan lingkungan yang membuatmu merasa diterima.

Apa yang bisa dipelajari?

Bukan berarti kamu harus berpikir positif terhadap segala sesuatu. Berpikir realistis justru lebih penting. Akui bahwa dunia memiliki sisi buruk, tetapi jangan sampai pengalaman negatif membuatmu menutup mata terhadap kemungkinan baik yang masih tersedia.

7. Kamu Terlalu Banyak Hidup di Dalam Pikiran Sendiri

Ada kalanya seseorang merasa lebih nyaman dengan dunia yang dibangun di dalam pikirannya daripada menghadapi interaksi nyata.

Kamu mungkin sering memikirkan berbagai kemungkinan, menganalisis percakapan yang sudah terjadi, membayangkan bagaimana orang lain menilaimu, atau memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi.

Kebiasaan berpikir secara mendalam memang dapat membantu seseorang memahami berbagai persoalan. Namun, jika pikiran terus berputar tanpa menghasilkan penyelesaian, hal tersebut dapat berkembang menjadi rumination atau perenungan berulang.

Dalam psikologi, rumination merupakan pola berpikir berulang mengenai perasaan negatif, masalah, atau pengalaman yang mengganggu.

Misalnya, setelah bertemu seseorang, kamu terus memikirkan apakah perkataanmu tadi terdengar aneh. Kamu mengingat kembali ekspresi wajahnya dan mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang salah.

Bahkan, percakapan sederhana bisa menjadi bahan pemikiran selama berjam-jam.

Akibatnya, kamu menjadi terlalu sibuk dengan penilaian terhadap dirimu sendiri sampai sulit menikmati momen yang sedang berlangsung.

Ketika berada bersama teman, tubuhmu mungkin hadir secara fisik, tetapi pikiranmu sibuk memikirkan hal lain.

Kondisi tersebut dapat membuat interaksi sosial terasa melelahkan dan kurang bermakna.

Apa yang bisa dipelajari?

Cobalah melatih kesadaran terhadap momen saat ini atau mindfulness. Ketika sedang berbicara dengan seseorang, arahkan perhatian pada percakapan tersebut. Tidak semua hal harus dianalisis secara mendalam. Terkadang, menikmati kebersamaan jauh lebih penting daripada memikirkan bagaimana kamu terlihat di mata orang lain.

8. Kamu Menganggap Bahwa Kebahagiaan dan Pemahaman Harus Datang dari Orang Lain

Alasan terakhir yang tidak kalah penting adalah ketika seseorang menggantungkan sebagian besar kebahagiaan dan rasa berharganya pada penerimaan orang lain.

Kamu mungkin merasa bahagia ketika mendapatkan perhatian, tetapi langsung merasa kosong ketika tidak ada yang menghubungimu.

Kamu merasa berharga ketika dipuji, tetapi mulai meragukan diri sendiri ketika tidak mendapatkan pengakuan.

Dalam psikologi, hal ini dapat berkaitan dengan contingent self-esteem, yaitu harga diri yang sangat bergantung pada kondisi tertentu, seperti persetujuan, pencapaian, atau penerimaan sosial.

Ketika harga dirimu terlalu bergantung pada respons orang lain, kehidupan emosionalmu menjadi mudah berubah.

Satu pesan yang tidak dibalas bisa merusak suasana hati. Satu komentar negatif bisa membuatmu mempertanyakan seluruh kemampuan diri. Bahkan, perubahan kecil dalam hubungan dapat menimbulkan rasa takut kehilangan.

Kamu akhirnya mencari validasi secara terus-menerus.

Masalahnya, tidak ada manusia yang bisa memberikan perhatian tanpa batas. Orang-orang di sekitarmu memiliki kehidupan sendiri, sehingga mereka tidak selalu bisa hadir ketika kamu menginginkannya.

Jika seluruh rasa bahagiamu bergantung pada keberadaan mereka, kamu akan lebih mudah merasa kesepian ketika perhatian tersebut tidak tersedia.

Apa yang bisa dipelajari?

Bangunlah hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Belajar menghargai diri bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Manusia tetap membutuhkan koneksi sosial, tetapi kebahagiaan dan harga diri sebaiknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh penerimaan orang lain.

Bagaimana Cara Mengubah Pola Pikir agar Tidak Terus Merasa Kesepian?

Memahami alasan di balik kesepian merupakan langkah awal. Namun, perubahan yang sebenarnya membutuhkan usaha untuk membangun cara pandang dan kebiasaan yang lebih sehat.

Berikut beberapa hal yang bisa mulai kamu lakukan:

1. Berhenti menganggap semua hal sebagai bentuk penolakan.

Tidak semua orang yang diam berarti tidak menyukaimu. Berikan ruang untuk berbagai kemungkinan sebelum mengambil kesimpulan.

2. Belajar membuka diri secara bertahap.

Kamu tidak perlu menceritakan seluruh masalah hidup kepada seseorang. Mulailah dengan percakapan sederhana dan bangun kepercayaan melalui pengalaman bersama.

3. Kurangi kebiasaan membandingkan kehidupan.

Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Jangan menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran mutlak keberhasilan hidupmu.

4. Terima bahwa manusia tidak selalu sempurna.

Hubungan yang baik bukan berarti tidak pernah mengalami perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Yang terpenting adalah bagaimana kedua pihak berusaha memperbaikinya.

5. Bangun aktivitas yang memberikan makna.

Temukan kegiatan yang membuatmu merasa terhubung dengan kehidupan, seperti membaca, berolahraga, mengikuti komunitas, belajar keterampilan baru, atau membantu orang lain.

6. Jangan ragu mencari bantuan profesional.

Jika perasaan kesepian berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai kesedihan dan kecemasan yang berat, berbicara dengan psikolog dapat membantu memahami akar masalah dan menemukan cara mengatasinya.

Kesimpulan

Cara kamu memandang dunia ternyata dapat memengaruhi bagaimana kamu merasakan hubungan dengan orang lain.

Ketika kamu selalu menganggap orang lain tidak akan memahami dirimu, melihat kehidupan sebagai persaingan, terlalu mudah mencurigai niat seseorang, atau memiliki ekspektasi yang tidak realistis, hubungan sosial bisa terasa semakin sulit dijalani.

Begitu juga ketika kamu terlalu nyaman menyendiri karena takut terluka, terlalu fokus pada sisi negatif kehidupan, terjebak dalam pikiran sendiri, dan menggantungkan harga diri pada penerimaan orang lain.

Semua hal tersebut dapat membuat seseorang merasa kesepian, bahkan ketika sebenarnya ia tidak benar-benar sendirian.

Namun, ada satu hal yang penting untuk diingat: merasa kesepian bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu.

Kesepian merupakan pengalaman emosional manusia yang dapat dialami siapa saja. Perasaan tersebut bisa menjadi sinyal bahwa ada kebutuhan emosional atau sosial yang belum terpenuhi.

Kamu tidak harus mengubah seluruh kepribadianmu agar bisa diterima oleh orang lain. Kamu juga tidak perlu memaksakan diri menjadi pribadi yang selalu ramah dan mudah bergaul.

Terkadang, yang perlu diubah hanyalah cara kamu memahami orang lain, menilai diri sendiri, dan memberikan kesempatan kepada hubungan baru untuk tumbuh.

Sebab, dunia mungkin memang tidak selalu bisa memahami seluruh isi pikiranmu. Namun, bukan berarti tidak ada orang yang bersedia mencoba memahamimu.