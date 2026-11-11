6 Alasan Mengapa Titik Terendah dalam Hidup Membuat Kita Menjadi Sangat Produktif Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sebuah fenomena menarik dalam kehidupan manusia: terkadang, seseorang justru mulai mengalami perkembangan terbesar ketika hidupnya sedang berada dalam kondisi paling sulit.

Ketika kehilangan sesuatu yang berharga, mengalami kegagalan, menghadapi penolakan, kehilangan pekerjaan, mengalami patah hati, atau merasa tidak memiliki siapa pun untuk diandalkan, sebagian orang justru menemukan kekuatan baru untuk membangun hidupnya kembali.

Mereka mulai bekerja lebih keras, belajar lebih serius, mengembangkan keterampilan, memperbaiki kebiasaan, mengatur keuangan, dan mengejar tujuan yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan.

Seolah-olah, ketika kehidupan mengambil hampir semua hal yang mereka miliki, muncul dorongan yang sangat kuat untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Menurut perspektif psikologi, pengalaman sulit dapat mengubah cara seseorang memandang kehidupan, mengelola emosi, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan. Tekanan tertentu dapat mendorong seseorang keluar dari pola hidup lama yang tidak lagi efektif. Mereka mulai menyadari bahwa waktu sangat berharga, kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan perubahan tidak akan terjadi jika mereka terus-menerus menunggu keadaan menjadi sempurna.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penderitaan tidak otomatis membuat seseorang menjadi produktif. Kesulitan juga dapat menyebabkan stres berkepanjangan, kelelahan mental, kecemasan, bahkan depresi. Produktivitas yang muncul dari masa sulit biasanya terjadi ketika seseorang berhasil mengolah pengalaman tersebut menjadi motivasi, pembelajaran, dan tindakan yang lebih terarah.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasan mengapa titik terendah dalam hidup terkadang justru menjadi awal dari produktivitas yang luar biasa menurut psikologi.

1. Titik Terendah Mengubah Cara Otak Memandang Prioritas Kehidupan

Salah satu perubahan paling besar yang terjadi ketika seseorang berada di titik terendah adalah perubahan dalam cara mereka menentukan prioritas.

Ketika kehidupan berjalan nyaman, manusia cenderung memiliki banyak hal yang dianggap penting. Mereka bisa menghabiskan waktu untuk mencari pengakuan, membandingkan diri dengan orang lain, mengikuti tren, memikirkan pendapat orang, atau mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat besar bagi kehidupannya.

Namun, ketika mengalami masa sulit, cara pandang tersebut bisa berubah secara drastis.

Seseorang yang kehilangan pekerjaan, misalnya, mungkin mulai menyadari bahwa keterampilan jauh lebih penting daripada sekadar terlihat sukses. Seseorang yang pernah mengalami kegagalan bisnis mungkin mulai memahami pentingnya pengelolaan keuangan dibandingkan mengejar gaya hidup mewah. Sementara itu, seseorang yang mengalami pengkhianatan mungkin mulai memahami bahwa ketenangan dan kesehatan mental lebih berharga daripada mempertahankan hubungan yang tidak sehat.

Dalam psikologi, perubahan cara pandang ini berkaitan dengan proses evaluasi ulang terhadap tujuan dan nilai kehidupan.

Pengalaman yang mengguncang dapat membuat seseorang mempertanyakan kembali apa yang benar-benar penting baginya. Mereka mulai memisahkan kebutuhan nyata dari keinginan yang hanya muncul karena tekanan sosial.

Akibatnya, energi mental yang sebelumnya tersebar ke berbagai hal mulai diarahkan kepada beberapa tujuan yang lebih bermakna.

Mereka tidak lagi merasa harus melakukan semuanya. Mereka mulai memilih hal-hal yang benar-benar memberikan dampak.

Inilah salah satu alasan seseorang bisa menjadi lebih produktif setelah melewati masa sulit.

Produktivitas bukan selalu tentang melakukan lebih banyak pekerjaan. Terkadang, produktivitas justru meningkat ketika seseorang berhenti menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting.

Orang yang pernah berada di titik terendah biasanya memiliki kesempatan untuk memahami bahwa hidup terlalu singkat untuk terus-menerus mengejar sesuatu hanya demi mendapatkan validasi dari orang lain.

Mereka mulai bekerja untuk membangun kehidupan yang benar-benar mereka inginkan, bukan sekadar kehidupan yang terlihat mengesankan di mata orang lain.

Pelajaran psikologisnya: ketika prioritas menjadi lebih jelas, keputusan menjadi lebih sederhana. Dan ketika keputusan menjadi lebih sederhana, energi dapat digunakan secara lebih efektif.

2. Rasa Sakit Dapat Berubah Menjadi Motivasi untuk Membuktikan Kemampuan Diri

Ada kalanya seseorang baru menemukan dorongan terbesarnya setelah mengalami penolakan, diremehkan, atau dianggap tidak mampu.

Ketika seseorang mengalami kegagalan yang menyakitkan, muncul keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk berkembang. Mereka ingin menunjukkan bahwa kegagalan yang dialami bukanlah akhir dari perjalanan hidup.

Dalam psikologi motivasi, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep achievement motivation atau motivasi berprestasi.

Motivasi berprestasi merupakan dorongan internal seseorang untuk mencapai standar tertentu, menyelesaikan tantangan, dan memperoleh keberhasilan melalui usaha.

Pengalaman negatif terkadang menjadi pemicu munculnya motivasi tersebut.

Misalnya, seseorang yang pernah ditolak dalam pekerjaan mungkin mulai belajar keterampilan baru, memperbaiki kemampuan komunikasi, memperluas jaringan profesional, dan meningkatkan kualitas portofolionya.

Seseorang yang pernah mengalami kegagalan akademis mungkin mulai mengubah metode belajarnya, mengatur waktu dengan lebih disiplin, dan memperbaiki kebiasaan yang selama ini menghambat perkembangannya.

Rasa sakit memberikan alasan emosional yang kuat untuk melakukan perubahan.

Namun, ada satu hal menarik yang perlu diperhatikan: motivasi terbaik bukanlah motivasi yang hanya bertujuan membalas dendam atau membuat orang lain menyesal.

Motivasi semacam itu bisa memberikan energi besar dalam jangka pendek, tetapi sering kali membuat seseorang terlalu bergantung pada penilaian eksternal.

Sebaliknya, motivasi yang lebih sehat muncul ketika seseorang ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu bertumbuh, menjadi lebih mandiri, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Pada akhirnya, mereka tidak lagi sibuk memikirkan orang-orang yang pernah meremehkannya.

Mereka lebih sibuk membangun kemampuan yang dahulu belum dimiliki.

Mereka mulai memahami bahwa cara terbaik menjawab keraguan orang lain bukanlah dengan berdebat, melainkan dengan meningkatkan kualitas diri.

Pelajaran psikologisnya: pengalaman menyakitkan dapat menjadi bahan bakar motivasi, terutama ketika diarahkan kepada tujuan yang sehat dan berada dalam kendali diri sendiri.

3. Kehilangan Membuat Kita Lebih Menghargai Waktu dan Kesempatan

Salah satu kesadaran paling kuat yang sering muncul setelah seseorang mengalami masa sulit adalah bahwa tidak semua hal dalam kehidupan dapat ditunda.

Ketika seseorang kehilangan kesempatan, pekerjaan, hubungan, atau sesuatu yang sangat berharga, mereka mulai memahami bahwa waktu tidak selalu memberikan kesempatan kedua.

Sebelumnya, mereka mungkin terbiasa menunda pekerjaan, mengabaikan peluang, atau menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas.

Namun, setelah mengalami kehilangan, muncul kesadaran bahwa setiap hari memiliki nilai.

Dalam psikologi, perubahan ini dapat dipahami melalui konsep temporal perspective, yaitu bagaimana seseorang memandang waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.

Pengalaman hidup tertentu dapat mengubah persepsi seseorang terhadap keterbatasan waktu.

Mereka mulai menyadari bahwa terlalu banyak menunda berarti membiarkan kesempatan berlalu. Mereka juga memahami bahwa masa depan tidak akan berubah hanya karena terus-menerus berharap keadaan menjadi lebih baik.

Kesadaran tersebut dapat membuat seseorang lebih serius dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Mereka mulai bangun dengan tujuan yang lebih jelas. Mereka mengurangi kebiasaan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Mereka belajar menyelesaikan pekerjaan tanpa harus menunggu suasana hati membaik.

Bahkan, hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa membosankan mulai dianggap sebagai investasi untuk masa depan.

Membaca beberapa halaman buku setiap hari, mempelajari keterampilan baru selama satu jam, berolahraga secara teratur, atau menyisihkan sebagian penghasilan mungkin terlihat kecil.

Namun, seseorang yang pernah mengalami kehilangan sering kali lebih memahami bahwa perubahan besar dibangun melalui tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Mereka tidak lagi terlalu sibuk menunggu waktu yang tepat.

Mereka mulai menggunakan waktu yang tersedia.

Tentu saja, bukan berarti seseorang harus hidup dalam ketakutan bahwa kesempatan akan selalu hilang. Justru, kesadaran mengenai keterbatasan waktu seharusnya membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih bijaksana, bukan membuatnya terus-menerus terburu-buru.

Pelajaran psikologisnya: ketika seseorang menyadari bahwa waktu merupakan sumber daya yang terbatas, mereka cenderung lebih selektif dalam menggunakan perhatian dan energinya.

4. Kesulitan Melatih Ketahanan Mental dan Kemampuan Menghadapi Masalah

Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi tekanan.

Ada orang yang langsung kehilangan arah ketika mengalami kegagalan. Ada pula orang yang membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, mengevaluasi keadaan, kemudian perlahan-lahan membangun kembali kehidupannya.

Salah satu konsep penting dalam psikologi yang berkaitan dengan hal ini adalah resilience atau resiliensi.

Resiliensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan pulih ketika menghadapi kesulitan, tekanan, atau pengalaman yang berat.

Resiliensi bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa, atau putus asa.

Justru, seseorang yang resilien tetap dapat merasakan berbagai emosi tersebut. Perbedaannya terletak pada kemampuan untuk secara bertahap kembali menjalankan kehidupannya meskipun sedang menghadapi tantangan.

Ketika seseorang melewati masa sulit dan berhasil mengatasinya, ia dapat memperoleh pengalaman berharga mengenai cara menghadapi masalah.

Misalnya, seseorang yang pernah kehilangan pekerjaan mungkin belajar bahwa dirinya mampu bertahan dalam ketidakpastian, mencari peluang baru, dan membangun keterampilan yang lebih relevan.

Seseorang yang pernah mengalami kegagalan besar mungkin mulai memahami bahwa sebuah kesalahan tidak selalu berarti seluruh kehidupannya gagal.

Pengalaman tersebut dapat meningkatkan keyakinan bahwa masalah bisa dihadapi melalui langkah-langkah yang realistis.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-efficacy yang diperkenalkan oleh Albert Bandura.

Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu.

Ketika seseorang berhasil menyelesaikan tantangan, pengalaman keberhasilan tersebut dapat memperkuat keyakinannya terhadap kemampuan diri.

Semakin kuat keyakinan tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang berani menghadapi tugas yang sebelumnya terasa sulit.

Inilah mengapa seseorang yang pernah melewati masa-masa berat terkadang terlihat lebih tenang ketika menghadapi persoalan baru.

Bukan karena hidupnya selalu mudah, melainkan karena ia sudah memiliki pengalaman bahwa kesulitan dapat dihadapi secara bertahap.

Mereka tidak langsung menganggap masalah sebagai akhir dari segalanya.

Mereka mulai bertanya:

Apa yang masih bisa saya kendalikan?

Apa yang dapat saya pelajari dari keadaan ini?

Langkah kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini?

Bagaimana cara agar kesalahan yang sama tidak terulang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu mengubah energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh menjadi tindakan yang lebih konstruktif.

Pelajaran psikologisnya: pengalaman menghadapi tantangan dapat memperkuat resiliensi dan keyakinan terhadap kemampuan diri, sehingga seseorang lebih siap menghadapi pekerjaan dan tanggung jawab berikutnya.

5. Titik Terendah Membuat Kita Berhenti Bergantung pada Motivasi dan Mulai Membangun Disiplin

Salah satu kesalahan umum dalam memahami produktivitas adalah menganggap bahwa seseorang harus selalu memiliki motivasi tinggi untuk bisa bekerja dengan baik.

Padahal, motivasi merupakan sesuatu yang dapat berubah.

Ada hari ketika seseorang merasa sangat bersemangat. Namun, ada pula hari ketika mereka merasa lelah, kehilangan minat, atau tidak memiliki keinginan untuk melakukan apa pun.

Orang yang pernah mengalami masa sulit terkadang mulai memahami bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menunggu perasaan nyaman untuk melakukan sesuatu yang penting.

Mereka menyadari bahwa jika ingin mengubah kehidupan, mereka membutuhkan sistem dan kebiasaan yang dapat dijalankan secara konsisten.

Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks tertentu.

Ketika sebuah tindakan dilakukan berulang kali dalam situasi yang relatif konsisten, tindakan tersebut dapat menjadi semakin otomatis dan membutuhkan lebih sedikit pertimbangan sadar.

Contohnya, seseorang yang ingin memperbaiki kondisi kehidupannya mungkin mulai membangun rutinitas sederhana:

Bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari.

Membuat daftar tiga pekerjaan paling penting.

Mengalokasikan waktu khusus untuk belajar.

Mengurangi penggunaan media sosial.

Menyelesaikan pekerjaan sebelum mencari hiburan.

Mengevaluasi perkembangan setiap akhir pekan.

Pada awalnya, semua tindakan tersebut membutuhkan usaha.

Namun, ketika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan pada motivasi sesaat.

Seseorang tidak perlu menunggu suasana hati menjadi sempurna untuk mulai bekerja.

Ia cukup mengikuti sistem yang sudah dibuat.

Inilah perubahan penting yang sering terjadi ketika seseorang benar-benar ingin keluar dari kondisi hidup yang tidak memuaskan.

Mereka mulai memahami bahwa kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar semangat yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan tindakan kecil dalam jangka panjang.

Namun, disiplin yang sehat tetap membutuhkan istirahat. Memaksakan diri bekerja tanpa memperhatikan kondisi fisik dan mental justru dapat menurunkan produktivitas.

Disiplin bukan berarti menghukum diri sendiri.

Disiplin berarti mampu menjaga komitmen terhadap hal-hal yang penting, termasuk komitmen untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Pelajaran psikologisnya: sistem kebiasaan yang konsisten dapat membantu seseorang tetap bergerak meskipun motivasi sedang menurun.

6. Pengalaman Pahit Membuat Kita Menemukan Makna Hidup yang Lebih Dalam

Alasan terakhir sekaligus salah satu yang paling mendalam adalah perubahan makna kehidupan.

Ketika hidup berjalan sesuai harapan, seseorang mungkin jarang mempertanyakan alasan di balik aktivitas yang dilakukannya.

Ia bekerja karena memang harus bekerja. Ia mengejar kesuksesan karena melihat orang lain sukses. Ia mengumpulkan uang karena menganggap itulah ukuran keberhasilan.

Namun, ketika menghadapi titik terendah, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam mulai muncul.

Apa sebenarnya yang ingin saya capai?

Mengapa saya melakukan semua ini?

Kehidupan seperti apa yang benar-benar ingin saya bangun?

Pertanyaan tersebut dapat mendorong seseorang mengevaluasi kembali tujuan hidupnya.

Dalam psikologi, fenomena ini memiliki hubungan dengan konsep post-traumatic growth atau pertumbuhan pascatrauma.

Konsep ini dikembangkan oleh psikolog Richard Tedeschi dan Lawrence Calhoun untuk menjelaskan perubahan positif yang dapat dialami sebagian orang setelah berjuang menghadapi pengalaman hidup yang sangat menantang.

Pertumbuhan pascatrauma dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

Menghargai kehidupan: seseorang mulai lebih menghargai hal-hal sederhana yang sebelumnya dianggap biasa.

Menemukan kekuatan pribadi: seseorang menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Hubungan yang lebih bermakna: seseorang mulai lebih menghargai hubungan yang sehat dan orang-orang yang benar-benar hadir dalam kehidupannya.

Menemukan kemungkinan baru: seseorang mulai melihat peluang dan arah kehidupan yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan.

Perubahan spiritual atau filosofis: seseorang mulai mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kehidupan, tujuan, dan nilai-nilai pribadi.

Perubahan tersebut tidak selalu terjadi pada semua orang dan tidak berarti pengalaman traumatis merupakan sesuatu yang baik. Pertumbuhan juga tidak harus menjadi kewajiban bagi seseorang yang sedang menderita.

Namun, bagi sebagian orang, pengalaman sulit dapat menjadi titik awal untuk membangun kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Mereka tidak lagi bekerja hanya untuk mendapatkan pengakuan.

Mereka mulai bekerja karena ingin mandiri, memberikan kehidupan yang lebih baik kepada keluarga, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, atau membangun masa depan yang lebih bermakna.

Ketika seseorang memiliki alasan yang kuat di balik pekerjaannya, aktivitas sehari-hari bisa terasa lebih bernilai.

Mereka tidak sekadar mengejar hasil.

Mereka memahami mengapa hasil tersebut penting.

Dan ketika tujuan hidup menjadi lebih jelas, produktivitas tidak lagi terasa seperti kewajiban tanpa makna.

Produktivitas menjadi bagian dari perjalanan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Pelajaran psikologisnya: tujuan yang bermakna dapat membantu seseorang mempertahankan komitmen dan usaha, terutama ketika menghadapi hambatan.

Bagaimana Mengubah Titik Terendah Menjadi Awal Produktivitas?

Memahami enam alasan di atas merupakan langkah awal. Namun, memahami psikologi saja tidak cukup jika tidak diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Jika saat ini seseorang sedang berada dalam masa sulit, ada beberapa langkah yang dapat membantu mengubah keadaan secara lebih sehat.

1. Berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan.

Kegagalan tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan. Terkadang, kegagalan merupakan hasil dari keputusan yang kurang tepat, keadaan yang tidak mendukung, atau faktor-faktor yang berada di luar kendali.

Evaluasi kesalahan tanpa harus merendahkan harga diri sendiri.

2. Tentukan satu tujuan utama.

Jangan mencoba memperbaiki seluruh aspek kehidupan dalam satu waktu. Pilih satu bidang yang paling membutuhkan perhatian, seperti pekerjaan, pendidikan, keuangan, atau kesehatan.

Fokus pada satu perubahan yang realistis.

3. Bangun rutinitas sederhana.

Mulailah dengan tindakan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Tidak perlu langsung membuat jadwal yang sangat padat.

Konsistensi lebih penting daripada ambisi yang terlalu besar tetapi hanya bertahan beberapa hari.

4. Kurangi hal-hal yang menguras energi.

Perhatikan kebiasaan, aktivitas, dan lingkungan yang membuat perhatian terus-menerus terpecah.

Gunakan waktu untuk hal-hal yang mendukung perkembangan diri.

5. Berikan ruang untuk pemulihan.

Produktivitas tidak harus berarti bekerja sepanjang hari. Tidur cukup, berolahraga, beristirahat, dan berbicara dengan orang yang dipercaya merupakan bagian penting dari proses membangun kembali kehidupan.

Jika tekanan emosional terasa berat atau mengganggu aktivitas sehari-hari, mencari bantuan psikolog atau tenaga profesional merupakan langkah yang tepat.

6. Ukur perkembangan dari tindakan, bukan hanya hasil.

Jangan hanya menilai diri berdasarkan seberapa cepat mencapai kesuksesan.

Hargai setiap kemajuan kecil, seperti menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, belajar keterampilan baru, atau berhasil mempertahankan kebiasaan baik selama beberapa minggu.

Perubahan besar sering kali dimulai dari kemajuan yang tidak terlihat oleh orang lain.

Kesimpulan: Terkadang, Kehidupan Harus Mengguncang Kita agar Kita Mulai Mengubah Arah

Titik terendah dalam hidup memang bukan sesuatu yang perlu dicari atau diharapkan. Tidak ada yang benar-benar ingin kehilangan, gagal, dikhianati, atau mengalami penderitaan.

Namun, pengalaman sulit terkadang memberikan perspektif yang tidak bisa diperoleh ketika kehidupan selalu berjalan nyaman.

Kita mulai memahami prioritas. Kita belajar mengelola motivasi. Kita menjadi lebih sadar terhadap waktu. Kita mengembangkan ketahanan mental, membangun disiplin, dan menemukan makna kehidupan yang lebih dalam.

Enam hal tersebut dapat menjelaskan mengapa sebagian orang justru menjadi sangat produktif setelah melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya.

Mereka tidak selalu memiliki kehidupan yang lebih mudah dibandingkan orang lain. Namun, mereka mungkin telah mengembangkan cara pandang dan kebiasaan yang berbeda.

Mereka berhenti menunggu seseorang datang untuk menyelamatkan kehidupannya. Mereka mulai mengambil tanggung jawab terhadap hal-hal yang masih bisa dikendalikan.

Mereka tidak lagi menghabiskan seluruh energinya untuk menyesali masa lalu. Mereka mulai menggunakan pengalaman tersebut sebagai bahan evaluasi untuk membangun masa depan.

Pada akhirnya, produktivitas terbesar bukanlah tentang bekerja tanpa henti, membuktikan sesuatu kepada semua orang, atau memaksakan diri sampai kelelahan.

Produktivitas yang sesungguhnya adalah kemampuan menggunakan waktu, energi, dan potensi diri untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan bermakna.

Terkadang, titik terendah bukanlah tempat berakhirnya perjalanan. Bagi sebagian orang, justru di sanalah mereka mulai memahami siapa diri mereka, apa yang benar-benar penting, dan kehidupan seperti apa yang ingin mereka perjuangkan.