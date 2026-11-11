6 Alasan Mengapa Titik Terendah dalam Hidup Membuat Kita Menjadi Sangat Produktif Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sebuah fenomena menarik dalam kehidupan manusia: terkadang, seseorang justru mulai mengalami perkembangan terbesar ketika hidupnya sedang berada dalam kondisi paling sulit.

Ketika kehilangan sesuatu yang berharga, mengalami kegagalan, menghadapi penolakan, kehilangan pekerjaan, mengalami patah hati, atau merasa tidak memiliki siapa pun untuk diandalkan, sebagian orang justru menemukan kekuatan baru untuk membangun hidupnya kembali.

Mereka mulai bekerja lebih keras, belajar lebih serius, mengembangkan keterampilan, memperbaiki kebiasaan, mengatur keuangan, dan mengejar tujuan yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan.

Seolah-olah, ketika kehidupan mengambil hampir semua hal yang mereka miliki, muncul dorongan yang sangat kuat untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Menurut perspektif psikologi, pengalaman sulit dapat mengubah cara seseorang memandang kehidupan, mengelola emosi, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan. Tekanan tertentu dapat mendorong seseorang keluar dari pola hidup lama yang tidak lagi efektif. Mereka mulai menyadari bahwa waktu sangat berharga, kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan perubahan tidak akan terjadi jika mereka terus-menerus menunggu keadaan menjadi sempurna.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penderitaan tidak otomatis membuat seseorang menjadi produktif. Kesulitan juga dapat menyebabkan stres berkepanjangan, kelelahan mental, kecemasan, bahkan depresi. Produktivitas yang muncul dari masa sulit biasanya terjadi ketika seseorang berhasil mengolah pengalaman tersebut menjadi motivasi, pembelajaran, dan tindakan yang lebih terarah.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasan mengapa titik terendah dalam hidup terkadang justru menjadi awal dari produktivitas yang luar biasa menurut psikologi.

1. Titik Terendah Mengubah Cara Otak Memandang Prioritas Kehidupan