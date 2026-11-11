6 Alasan Mengapa Parenting Telah Direncanakan Kerap Tidak Berhasil dan Apa yang Sebaiknya Dicoba

JawaPos.com - Menjadi orang tua sering kali berarti memiliki banyak harapan tentang bagaimana anak seharusnya tumbuh dan berkembang.

Sebelum anak lahir, bahkan sejak anak masih kecil, tidak sedikit orang tua yang sudah membayangkan pola pengasuhan ideal. Mereka ingin menjadi orang tua yang sabar, tidak mudah marah, mampu mendengarkan anak, konsisten menerapkan aturan, serta memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan mental anak.

Sebagian orang tua bahkan menyusun rencana pengasuhan secara terperinci. Misalnya, berjanji tidak akan membentak anak, membatasi penggunaan gawai, menerapkan jadwal tidur teratur, memberikan konsekuensi yang mendidik ketika anak melakukan kesalahan, dan selalu menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik.

Namun, kenyataan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

Ketika anak mengamuk di tempat umum, menolak mandi, sulit diajak tidur, atau berulang kali mengabaikan instruksi, kesabaran orang tua bisa terkuras. Rencana yang sebelumnya terlihat begitu mudah diterapkan tiba-tiba terasa sulit dilakukan.

Orang tua yang bertekad tidak membentak mungkin akhirnya meninggikan suara. Orang tua yang ingin selalu memberikan penjelasan dengan tenang bisa kehilangan kesabaran ketika menghadapi perilaku anak yang sama berulang kali.

Mengapa hal ini terjadi?

Dalam psikologi, perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh niat atau pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi emosional, kebiasaan, lingkungan, tingkat stres, kemampuan mengendalikan diri, dan situasi yang sedang dihadapi.

Artinya, mengetahui pola asuh yang baik tidak otomatis membuat seseorang mampu menerapkannya setiap saat.

Parenting bukan sekadar persoalan memiliki rencana yang benar, melainkan kemampuan menyesuaikan rencana tersebut dengan kebutuhan perkembangan anak dan kondisi nyata keluarga.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam alasan psikologis mengapa rencana parenting sering kali tidak berjalan sesuai harapan, beserta pendekatan yang lebih realistis untuk dicoba.

1. Orang Tua Terlalu Mengandalkan Niat Baik Tanpa Membangun Kebiasaan

Salah satu alasan paling umum mengapa parenting yang direncanakan tidak berhasil adalah karena orang tua terlalu mengandalkan niat baik.

Misalnya, seorang ayah bertekad untuk tidak marah ketika anak melakukan kesalahan. Seorang ibu berjanji akan selalu berbicara dengan lembut ketika anak menolak mengikuti aturan. Mereka memahami bahwa membentak bukanlah cara terbaik untuk mendidik anak.

Namun, ketika situasi yang memicu emosi muncul, respons yang keluar justru berbeda dari rencana.

Dalam psikologi perilaku, terdapat perbedaan antara niat untuk melakukan sesuatu dan kemampuan merealisasikan niat tersebut. Niat merupakan awal perubahan, tetapi perilaku membutuhkan latihan, pengulangan, dan kondisi lingkungan yang mendukung.

Seseorang yang sudah berniat mengubah perilaku belum tentu memiliki kebiasaan baru yang cukup kuat untuk menggantikan kebiasaan lamanya.

Hal ini juga berkaitan dengan konsep habit formation atau pembentukan kebiasaan. Perilaku yang sering dilakukan dalam situasi tertentu cenderung menjadi respons otomatis. Jika selama bertahun-tahun orang tua terbiasa merespons kesalahan dengan kemarahan, respons tersebut bisa muncul kembali ketika mereka merasa tertekan.

Dengan kata lain, orang tua tidak cukup hanya mengatakan, "Saya tidak mau marah lagi kepada anak." Mereka juga perlu membangun respons alternatif yang dapat digunakan ketika emosi mulai meningkat.

Apa yang sebaiknya dicoba sebagai gantinya?

Daripada hanya membuat janji untuk menjadi orang tua yang lebih sabar, buatlah rencana perilaku yang konkret.

Contohnya:

Ketika anak menumpahkan makanan, orang tua akan menarik napas terlebih dahulu sebelum berbicara.

Ketika anak menolak mengikuti instruksi, orang tua akan mendekat dan berbicara dengan suara tenang.

Ketika mulai merasa marah, orang tua akan mengambil jeda sejenak selama kondisi anak tetap aman.

Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua akan menjelaskan perilaku yang perlu diperbaiki tanpa menyerang kepribadian anak.

Orang tua juga dapat menggunakan strategi implementation intention, yaitu membuat rencana sederhana berbentuk "Jika ..., maka saya akan ...".

Contohnya, "Jika anak mulai berteriak karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka saya akan memastikan keamanannya, menjaga suara tetap tenang, dan menunggu sampai emosinya lebih terkendali sebelum memberikan penjelasan."

Strategi ini membantu menghubungkan situasi tertentu dengan respons yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Tujuannya bukan menjadi orang tua yang tidak pernah kehilangan kesabaran, melainkan membangun kebiasaan baru secara bertahap agar respons yang lebih sehat semakin mudah dilakukan.

2. Ekspektasi Orang Tua Tidak Sesuai dengan Tahap Perkembangan Anak

Alasan kedua adalah orang tua terkadang memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap kemampuan anak.

Misalnya, orang tua mengharapkan anak berusia tiga tahun mampu duduk tenang selama satu jam, anak usia lima tahun selalu mampu mengendalikan emosinya, atau anak usia sekolah dasar dapat memahami seluruh alasan di balik aturan keluarga tanpa banyak bertanya.

Ketika anak tidak memenuhi harapan tersebut, orang tua mungkin menganggapnya sebagai perilaku nakal, keras kepala, atau sengaja melawan.

Padahal, psikologi perkembangan menjelaskan bahwa kemampuan anak berkembang secara bertahap.

Kemampuan mengendalikan impuls, mengelola emosi, mempertimbangkan konsekuensi, dan memahami sudut pandang orang lain belum berkembang sempurna pada masa kanak-kanak.

Salah satu kemampuan penting yang berkaitan dengan hal ini adalah executive function, yaitu serangkaian keterampilan mental yang membantu seseorang mengendalikan perhatian, mengatur perilaku, mengingat instruksi, dan mengelola respons emosional.

Kemampuan tersebut berkembang sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja dan masih dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungan.

Itulah sebabnya anak yang terus bergerak, sulit menunggu giliran, menangis ketika keinginannya tidak terpenuhi, atau lupa menjalankan instruksi belum tentu sedang sengaja menentang orang tua.

Bisa jadi, kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut memang masih dalam proses perkembangan.

Apa yang sebaiknya dicoba sebagai gantinya?

Sesuaikan strategi pengasuhan dengan kemampuan perkembangan anak, bukan semata-mata dengan standar perilaku orang dewasa.

Beberapa pendekatan yang dapat dicoba antara lain:

Berikan instruksi singkat dan jelas, terutama kepada anak yang masih kecil.

Pecah tugas besar menjadi beberapa langkah sederhana.

Berikan waktu transisi sebelum mengganti aktivitas, misalnya lima menit sebelum waktu bermain selesai.

Gunakan rutinitas yang konsisten agar anak lebih mudah memahami apa yang akan terjadi.

Ajarkan keterampilan mengelola emosi melalui contoh, bukan hanya nasihat.

Berikan kesempatan kepada anak untuk belajar secara bertahap tanpa menuntut kesempurnaan.

Sebagai contoh, daripada mengatakan, "Kamu harus bisa membereskan semua mainan sendiri!", orang tua dapat mengatakan, "Sekarang kita masukkan balok ke dalam kotak dulu. Setelah itu, kita rapikan mobil-mobilannya."

Pendekatan ini membantu anak memahami apa yang perlu dilakukan dan mengurangi tuntutan terhadap kemampuan yang belum sepenuhnya mereka kuasai.

Penting bagi orang tua untuk mengingat bahwa perilaku anak tidak selalu mencerminkan niatnya. Terkadang, perilaku yang terlihat mengganggu justru menunjukkan keterampilan yang masih perlu diajarkan.

3. Orang Tua Mengabaikan Kondisi Emosional dan Kebutuhan Dirinya Sendiri

Banyak orang tua berusaha menerapkan pola asuh yang positif, tetapi lupa bahwa mereka juga manusia yang memiliki batas energi dan emosi.

Mereka ingin selalu sabar, mendengarkan anak, memberikan respons yang tepat, dan tidak membiarkan emosi menguasai tindakan. Namun, semua itu menjadi lebih sulit ketika mereka mengalami kurang tidur, tekanan pekerjaan, masalah keuangan, konflik rumah tangga, atau kelelahan fisik.

Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan regulasi emosi dan stres.

Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola respons emosionalnya. Kemampuan ini membutuhkan sumber daya mental. Ketika seseorang berada dalam kondisi stres berkepanjangan, kemampuan untuk berpikir jernih dan mengendalikan respons impulsif dapat menurun.

Misalnya, ketika anak menolak makan, orang tua yang sedang tenang mungkin mampu menawarkan pilihan makanan dengan sabar. Namun, ketika orang tua sedang kelelahan dan memiliki banyak pekerjaan, situasi yang sama dapat terasa jauh lebih menjengkelkan.

Akibatnya, respons emosional menjadi lebih cepat muncul.

Kondisi tersebut tidak berarti orang tua tidak mencintai anaknya atau tidak memahami parenting yang baik. Bisa jadi, mereka sedang menghadapi beban psikologis yang terlalu besar.

Apa yang sebaiknya dicoba sebagai gantinya?

Jangan hanya membuat rencana untuk mengubah perilaku anak. Buat juga rencana untuk menjaga kondisi emosional orang tua.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

Kenali pemicu emosi pribadi. Perhatikan situasi yang paling sering membuat Anda kehilangan kesabaran. Apakah ketika anak menolak makan, sulit tidur, bertengkar dengan saudara, atau terus meminta perhatian ketika Anda sedang bekerja?

Kenali tanda-tanda kelelahan emosional. Misalnya, suara mulai meninggi, tubuh terasa tegang, napas menjadi cepat, atau muncul keinginan untuk langsung membentak.

Berikan jeda ketika emosi meningkat. Jika anak berada dalam kondisi aman, orang tua dapat mengambil waktu singkat untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan interaksi.

Bangun dukungan keluarga. Pengasuhan tidak harus dilakukan sendirian. Berbagi tanggung jawab dengan pasangan atau anggota keluarga dapat membantu mengurangi tekanan.

Perhatikan kebutuhan dasar. Tidur, makan teratur, aktivitas fisik, dan waktu istirahat bukan kemewahan, melainkan bagian penting dari kemampuan seseorang mengelola stres.

Orang tua juga perlu memahami konsep self-compassion atau welas asih terhadap diri sendiri. Artinya, memperlakukan diri dengan pemahaman ketika melakukan kesalahan, tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk memperbaikinya.

Jika suatu hari Anda membentak anak, jangan berhenti pada rasa bersalah. Evaluasi apa yang terjadi, akui kesalahan, dan cari cara agar respons serupa tidak terus berulang.

Orang tua yang mampu merawat kondisi emosionalnya memiliki peluang lebih baik untuk memberikan respons yang stabil dan suportif kepada anak.

4. Terlalu Fokus Mengendalikan Perilaku Anak daripada Memahami Penyebabnya

Banyak rencana parenting berpusat pada bagaimana membuat anak berperilaku sesuai harapan.

Anak harus tidur tepat waktu, tidak boleh menangis berlebihan, harus menghabiskan makanan, tidak boleh membantah, dan harus segera mengikuti instruksi.

Aturan dan batasan memang penting dalam pengasuhan. Namun, masalah muncul ketika orang tua hanya berfokus menghentikan perilaku tanpa berusaha memahami alasan di baliknya.

Dalam psikologi perilaku, perilaku seseorang dapat dipahami melalui hubungan antara situasi sebelum perilaku muncul, perilaku itu sendiri, dan konsekuensi setelahnya.

Pendekatan ini sering dikenal melalui kerangka Antecedent-Behavior-Consequence atau ABC.

Sebagai contoh, anak selalu mengamuk ketika diminta berhenti bermain gawai.

Orang tua mungkin langsung menganggap anak kecanduan gawai atau tidak mau menurut. Namun, jika diamati lebih jauh, ada beberapa kemungkinan penyebab:

Anak belum mendapatkan peringatan bahwa waktu bermain hampir selesai.

Anak sedang berada di tengah aktivitas yang menyenangkan.

Anak belum memiliki keterampilan untuk menghadapi perubahan aktivitas.

Anak menggunakan kemarahan untuk menghindari aktivitas yang tidak disukai.

Anak merasa kesulitan ketika harus berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain.

Setiap penyebab membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Jika masalahnya adalah kesulitan melakukan transisi, membentak atau memberikan hukuman belum tentu menyelesaikan akar masalah.

Apa yang sebaiknya dicoba sebagai gantinya?

Gunakan pendekatan yang menggabungkan batasan perilaku dengan pemahaman terhadap kebutuhan anak.

Pertama, amati pola perilaku anak. Perhatikan kapan perilaku tersebut muncul, apa yang terjadi sebelumnya, dan bagaimana orang tua biasanya merespons.

Kedua, cobalah memahami kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi. Anak yang terus mencari perhatian, misalnya, mungkin membutuhkan interaksi berkualitas dengan orang tua.

Ketiga, ajarkan perilaku pengganti yang lebih tepat.

Contohnya, ketika anak berteriak karena ingin mendapatkan mainan, orang tua dapat mengatakan, "Kamu boleh meminta mainan itu, tetapi tidak perlu berteriak. Coba katakan, 'Boleh aku meminjamnya?'"

Keempat, tetap terapkan batasan dengan konsisten.

Memahami perasaan anak tidak berarti membiarkan semua perilakunya. Orang tua dapat menerima bahwa anak sedang marah, tetapi tetap melarang tindakan memukul, menendang, atau menyakiti orang lain.

Misalnya, "Ibu tahu kamu marah karena waktunya bermain sudah selesai. Kamu boleh marah, tetapi tidak boleh melempar mainan."

Pendekatan ini mengajarkan bahwa emosi adalah sesuatu yang dapat diterima, sedangkan perilaku tetap memiliki batasan.

Dengan demikian, anak tidak hanya belajar menghentikan perilaku yang tidak diinginkan, tetapi juga memperoleh keterampilan baru untuk menghadapi situasi serupa.

5. Orang Tua Terjebak dalam Pola Asuh yang Terlalu Kaku dan Tidak Fleksibel

Memiliki prinsip pengasuhan merupakan hal yang baik. Anak membutuhkan rutinitas, aturan, dan batasan yang jelas agar merasa aman.

Namun, sebagian orang tua justru terlalu terpaku pada rencana yang sudah dibuat.

Misalnya, mereka menetapkan bahwa anak harus tidur pukul 20.00 setiap hari. Ketika suatu hari anak sulit tidur karena sedang sakit atau mengalami perubahan rutinitas, orang tua tetap memaksakan jadwal tersebut.

Contoh lainnya adalah orang tua yang berkomitmen tidak memberikan gawai sama sekali, tetapi tidak mempertimbangkan situasi tertentu yang membutuhkan penyesuaian.

Dalam psikologi, kemampuan menyesuaikan respons terhadap perubahan situasi berkaitan dengan fleksibilitas psikologis.

Fleksibilitas psikologis membantu seseorang tetap berpegang pada nilai dan tujuan penting, sambil menyesuaikan cara bertindak ketika keadaan berubah.

Dalam pengasuhan, hal ini berarti orang tua dapat mempertahankan prinsip dasar tanpa harus menerapkan setiap aturan secara kaku.

Sebagai contoh, tujuan dari rutinitas tidur bukan sekadar membuat anak berbaring pada jam tertentu. Tujuan utamanya adalah memastikan anak mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan memiliki pola tidur yang sehat.

Jika anak sedang sakit, rutinitas tersebut mungkin perlu disesuaikan.

Demikian juga, tujuan dari disiplin bukan membuat anak selalu patuh tanpa bertanya, melainkan membantu mereka belajar bertanggung jawab, memahami konsekuensi, dan mengembangkan pengendalian diri.

Apa yang sebaiknya dicoba sebagai gantinya?

Gunakan prinsip yang konsisten, tetapi berikan ruang untuk fleksibilitas dalam penerapannya.

Ada beberapa cara untuk melakukannya:

Bedakan aturan yang tidak dapat ditawar dengan kebiasaan yang masih bisa disesuaikan.

Pertimbangkan usia, kondisi fisik, suasana hati, dan kebutuhan anak sebelum memberikan respons.

Libatkan anak dalam membuat aturan sederhana yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari.

Evaluasi aturan yang ternyata terlalu sulit diterapkan oleh seluruh anggota keluarga.

Jangan menganggap perubahan strategi sebagai kegagalan dalam mengasuh.

Misalnya, orang tua tetap memiliki aturan bahwa anak perlu tidur cukup, tetapi memberikan kelonggaran kecil ketika keluarga sedang bepergian atau ada kondisi khusus.

Begitu pula ketika anak menolak melakukan sesuatu, orang tua dapat memberikan dua pilihan yang sama-sama dapat diterima.

"Kamu mau memakai piyama biru atau piyama hijau sebelum tidur?"

Cara ini memberikan anak kesempatan untuk merasa memiliki kendali tanpa menghilangkan batasan yang sudah ditetapkan.

Parenting yang efektif bukan tentang mengendalikan setiap detail kehidupan anak. Sebaliknya, parenting yang baik membantu anak mengembangkan kemampuan mengatur dirinya sendiri secara bertahap.

6. Orang Tua Mengharapkan Perubahan Instan dan Mudah Menyerah Ketika Terjadi Kemunduran

Alasan terakhir adalah ekspektasi bahwa perubahan perilaku anak maupun orang tua seharusnya berlangsung dengan cepat.

Ketika orang tua mulai menerapkan pola komunikasi yang lebih positif, mereka mungkin berharap anak akan segera menjadi lebih kooperatif. Ketika aturan baru diterapkan, mereka berharap anak langsung memahami dan mematuhinya.

Namun, perubahan perilaku tidak selalu berlangsung secara linear.

Anak yang sebelumnya sudah mampu mengelola emosinya bisa kembali mudah menangis ketika menghadapi perubahan lingkungan. Anak yang mulai terbiasa tidur sendiri mungkin kembali meminta ditemani ketika sedang sakit atau mengalami kecemasan.

Hal yang sama juga berlaku bagi orang tua.

Seseorang yang sudah berhasil mengendalikan amarah selama beberapa minggu masih mungkin kehilangan kesabaran ketika menghadapi tekanan yang berat.

Dalam psikologi pembelajaran dan perubahan perilaku, kemajuan sering kali membutuhkan pengulangan, konsistensi, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.

Kemunduran sesekali bukan berarti seluruh proses perubahan gagal.

Justru, kemampuan untuk mengevaluasi kesalahan dan kembali mencoba merupakan bagian penting dari proses belajar.

Apa yang sebaiknya dicoba sebagai gantinya?

Terapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset dalam pengasuhan.

Artinya, pandang kemampuan mengasuh sebagai sesuatu yang dapat terus dipelajari dan dikembangkan, bukan sebagai keterampilan yang harus langsung sempurna.

Beberapa langkah yang dapat dicoba adalah:

Tetapkan target kecil dan realistis. Daripada menargetkan tidak pernah membentak anak lagi, mulailah dengan mengurangi frekuensi membentak dan memperbaiki cara merespons ketika emosi meningkat.

Ukur kemajuan, bukan kesempurnaan. Perhatikan apakah komunikasi keluarga semakin baik, konflik lebih cepat mereda, atau anak mulai mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata.

Lakukan evaluasi secara berkala. Tanyakan kepada diri sendiri strategi mana yang berhasil, mana yang tidak, dan apa yang perlu disesuaikan.

Berikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Jika terjadi konflik, orang tua dapat meminta maaf dan mengajak anak membicarakan kembali situasi tersebut.

Hargai proses belajar anak. Jangan hanya memberikan apresiasi ketika anak berhasil, tetapi juga ketika mereka berusaha mengendalikan diri, mencoba menyelesaikan masalah, atau memperbaiki kesalahan.

Misalnya, ketika anak akhirnya berhasil berhenti bermain tanpa mengamuk, orang tua dapat mengatakan, "Tadi kamu berhasil berhenti bermain meskipun sebenarnya masih ingin melanjutkan. Itu usaha yang bagus."

Apresiasi yang spesifik membantu anak memahami perilaku positif yang sedang mereka kembangkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah memperbaiki hubungan setelah konflik.

Orang tua dapat mengatakan, "Tadi Ayah berbicara terlalu keras. Ayah minta maaf. Seharusnya Ayah menjelaskan dengan lebih tenang. Lain kali Ayah akan berusaha lebih baik."

Permintaan maaf tidak mengurangi wibawa orang tua. Justru, tindakan tersebut memberikan contoh nyata tentang tanggung jawab, empati, dan kemampuan memperbaiki kesalahan.

Mengubah Parenting dari Sekadar Rencana Menjadi Proses Belajar Bersama

Enam alasan di atas menunjukkan bahwa kegagalan menjalankan rencana parenting tidak selalu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau niat baik orang tua.

Terkadang, rencana tersebut terlalu ideal, tidak mempertimbangkan perkembangan anak, mengabaikan kondisi emosional orang tua, atau tidak memberikan ruang untuk penyesuaian.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah mengubah cara pandang terhadap pengasuhan.

Daripada berusaha menjadi orang tua yang selalu benar, lebih baik berusaha menjadi orang tua yang mau belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri.

Ada beberapa prinsip yang dapat menjadi pegangan dalam proses tersebut:

1. Utamakan hubungan sebelum koreksi.

Anak lebih mudah menerima arahan ketika merasa aman, didengarkan, dan dipahami. Membangun hubungan yang hangat bukan berarti menghilangkan disiplin, tetapi menciptakan dasar emosional yang mendukung proses belajar.

2. Ajarkan keterampilan, bukan hanya menuntut kepatuhan.

Anak perlu belajar bagaimana mengelola kemarahan, menunggu giliran, menyelesaikan masalah, dan mengungkapkan keinginan. Keterampilan tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan berkembang melalui contoh dan latihan.

3. Terapkan batasan dengan kasih sayang.

Pola asuh yang sehat menggabungkan kehangatan dan struktur. Orang tua dapat bersikap tegas terhadap perilaku yang membahayakan tanpa merendahkan atau mempermalukan anak.

4. Sesuaikan strategi dengan kebutuhan keluarga.

Tidak semua metode parenting cocok diterapkan dengan cara yang sama pada setiap anak. Temperamen, usia, kebutuhan perkembangan, serta kondisi keluarga perlu menjadi pertimbangan.

5. Jangan lupakan kesehatan emosional orang tua.

Mengasuh anak membutuhkan energi fisik dan mental. Meminta bantuan, mengambil waktu istirahat, dan membangun dukungan bukanlah tanda kelemahan.

6. Jadikan kesalahan sebagai kesempatan memperbaiki hubungan.

Tidak ada orang tua yang mampu memberikan respons sempurna setiap waktu. Hal yang penting adalah bagaimana orang tua bertanggung jawab atas tindakannya dan kembali membangun hubungan yang aman dengan anak.

Kesimpulan

Parenting yang telah direncanakan kerap tidak berhasil bukan karena orang tua tidak mengetahui cara mengasuh anak dengan baik, melainkan karena kehidupan nyata jauh lebih kompleks daripada rencana yang dibuat.

Niat baik membutuhkan kebiasaan yang dilatih. Aturan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pengasuhan juga membutuhkan orang tua yang mampu mengenali dan mengelola emosinya sendiri.

Selain itu, perilaku anak perlu dipahami dari penyebabnya, bukan hanya dinilai dari apa yang terlihat. Prinsip parenting harus diterapkan secara fleksibel, sementara perubahan perlu diberikan waktu untuk berkembang.

Pada akhirnya, tujuan parenting bukan menciptakan anak yang selalu patuh atau orang tua yang tidak pernah melakukan kesalahan.

Tujuan yang lebih penting adalah membangun hubungan yang aman, hangat, dan konsisten, sekaligus membantu anak mengembangkan kemampuan mengelola emosi, mengambil keputusan, bertanggung jawab, serta menghadapi tantangan kehidupan.

Orang tua tidak harus selalu sempurna untuk memberikan pengasuhan yang baik. Mereka hanya perlu bersedia terus belajar, memperbaiki kesalahan, dan hadir secara emosional dalam proses tumbuh kembang anak.