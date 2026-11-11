6 Alasan Mengapa Parenting Telah Direncanakan Kerap Tidak Berhasil dan Apa yang Sebaiknya Dicoba

JawaPos.com - Menjadi orang tua sering kali berarti memiliki banyak harapan tentang bagaimana anak seharusnya tumbuh dan berkembang.

Sebelum anak lahir, bahkan sejak anak masih kecil, tidak sedikit orang tua yang sudah membayangkan pola pengasuhan ideal. Mereka ingin menjadi orang tua yang sabar, tidak mudah marah, mampu mendengarkan anak, konsisten menerapkan aturan, serta memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan mental anak.

Sebagian orang tua bahkan menyusun rencana pengasuhan secara terperinci. Misalnya, berjanji tidak akan membentak anak, membatasi penggunaan gawai, menerapkan jadwal tidur teratur, memberikan konsekuensi yang mendidik ketika anak melakukan kesalahan, dan selalu menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik.

Namun, kenyataan sering kali tidak berjalan sesuai harapan.

Ketika anak mengamuk di tempat umum, menolak mandi, sulit diajak tidur, atau berulang kali mengabaikan instruksi, kesabaran orang tua bisa terkuras. Rencana yang sebelumnya terlihat begitu mudah diterapkan tiba-tiba terasa sulit dilakukan.

Orang tua yang bertekad tidak membentak mungkin akhirnya meninggikan suara. Orang tua yang ingin selalu memberikan penjelasan dengan tenang bisa kehilangan kesabaran ketika menghadapi perilaku anak yang sama berulang kali.

Mengapa hal ini terjadi?

Dalam psikologi, perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh niat atau pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi emosional, kebiasaan, lingkungan, tingkat stres, kemampuan mengendalikan diri, dan situasi yang sedang dihadapi.

Artinya, mengetahui pola asuh yang baik tidak otomatis membuat seseorang mampu menerapkannya setiap saat.

Parenting bukan sekadar persoalan memiliki rencana yang benar, melainkan kemampuan menyesuaikan rencana tersebut dengan kebutuhan perkembangan anak dan kondisi nyata keluarga.