8 Cara Menyampaikan Perbedaan Pendapat Tanpa Merusak Hubungan Kerja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Perbedaan pendapat merupakan hal yang hampir tidak bisa dihindari dalam dunia kerja. Setiap karyawan memiliki latar belakang, pengalaman, sudut pandang, karakter, serta cara berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut sering kali muncul ketika tim sedang menentukan strategi, menyelesaikan masalah, membagi tanggung jawab, atau mengambil keputusan penting.

Dalam situasi tertentu, perbedaan pendapat justru dapat menghasilkan ide yang lebih kreatif dan keputusan yang lebih matang.

Namun, jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat, perbedaan tersebut bisa berkembang menjadi konflik personal, kesalahpahaman, bahkan merusak hubungan profesional yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.

Masalahnya, tidak semua orang mampu menyampaikan ketidaksetujuan dengan baik. Ada yang terlalu blak-blakan hingga membuat rekan kerja merasa diserang.

Ada pula yang memilih diam karena takut dianggap tidak kooperatif atau khawatir merusak hubungan dengan atasan. Padahal, memendam ketidaksetujuan terus-menerus juga dapat menimbulkan tekanan emosional dan menghambat komunikasi dalam tim.

Menurut psikologi, kemampuan menyampaikan perbedaan pendapat secara sehat berkaitan dengan keterampilan komunikasi asertif, regulasi emosi, empati, dan kecerdasan emosional. Seseorang perlu mampu mempertahankan pandangannya tanpa merendahkan orang lain.

Artinya, kita tidak harus selalu setuju dengan rekan kerja untuk membangun hubungan profesional yang baik. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan tanpa membuat orang lain merasa tidak dihargai.

Lantas, bagaimana cara menyampaikan perbedaan pendapat tanpa merusak hubungan kerja?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat delapan cara yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Gunakan Komunikasi Asertif, Bukan Agresif

Salah satu keterampilan penting dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah komunikasi asertif. Dalam psikologi, komunikasi asertif merupakan kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan pendapat secara terbuka tanpa mengabaikan hak orang lain.

Komunikasi ini berbeda dengan sikap agresif maupun pasif.

Orang yang agresif cenderung memaksakan pendapat, menyalahkan orang lain, atau menggunakan nada bicara yang merendahkan. Sebaliknya, orang yang pasif sering kali memilih diam meskipun sebenarnya memiliki pandangan berbeda.

Sementara itu, komunikasi asertif memungkinkan seseorang menyampaikan ketidaksetujuan secara tegas sekaligus tetap menghormati lawan bicara.

Misalnya, ketika seorang rekan kerja mengusulkan strategi pemasaran yang menurutmu kurang efektif, hindari mengatakan, "Cara itu tidak masuk akal dan sepertinya tidak akan berhasil."

Kalimat tersebut berpotensi membuat rekan kerja merasa diremehkan.

Sebagai alternatif, kamu bisa mengatakan, "Saya memahami alasan di balik strategi tersebut. Namun, saya punya sedikit kekhawatiran terkait target audiensnya. Bagaimana kalau kita mempertimbangkan pendekatan lain?"

Perbedaannya terletak pada cara menyampaikan pesan. Kamu tetap mengungkapkan ketidaksetujuan, tetapi tidak menyerang kemampuan atau kecerdasan orang lain.

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Komunikasi asertif membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan penghargaan terhadap orang lain. Ketika seseorang merasa dihormati, ia cenderung lebih terbuka untuk mendengarkan perspektif yang berbeda.

Dengan demikian, diskusi tidak berubah menjadi ajang mempertahankan ego, melainkan menjadi proses mencari solusi bersama.

2. Dengarkan Pendapat Orang Lain Sebelum Memberikan Tanggapan

Ketika mendengar pendapat yang bertentangan dengan pemikiran kita, terkadang muncul dorongan untuk langsung membantah. Kita merasa perlu segera menjelaskan mengapa pandangan sendiri lebih tepat.

Namun, kebiasaan tersebut justru dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif.

Dalam psikologi, mendengarkan secara aktif atau active listening merupakan keterampilan komunikasi yang membantu seseorang memahami pesan, emosi, serta sudut pandang lawan bicara secara menyeluruh.

Mendengarkan secara aktif bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Kita juga perlu menunjukkan perhatian, tidak terburu-buru menyela, dan berusaha memahami alasan di balik pendapat yang disampaikan.

Sebagai contoh, ketika rekan kerja mengusulkan perubahan jadwal proyek yang tidak kamu setujui, jangan langsung mengatakan bahwa usulannya akan menghambat pekerjaan.

Cobalah bertanya, "Boleh dijelaskan alasan mengapa jadwal tersebut perlu diubah? Apakah ada kendala yang belum kita pertimbangkan sebelumnya?"

Pertanyaan sederhana tersebut memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk menjelaskan perspektifnya.

Bisa jadi, ada informasi penting yang sebelumnya belum kamu ketahui. Bahkan, setelah mendengarkan penjelasannya, kamu mungkin menemukan bahwa sebagian dari pendapat tersebut sebenarnya dapat diterima.

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Mendengarkan secara aktif dapat meningkatkan rasa dihargai dan membantu mengurangi kesalahpahaman. Ketika seseorang merasa didengarkan, komunikasi cenderung berlangsung lebih terbuka dan konstruktif.

Selain itu, kebiasaan mendengarkan membantu kita mengendalikan respons emosional sehingga tidak mudah bereaksi secara impulsif.

Ingat, mendengarkan bukan berarti harus menyetujui semua pendapat. Tujuannya adalah memahami sebelum memberikan penilaian.

3. Pisahkan Masalah Pekerjaan dari Masalah Pribadi

Salah satu penyebab hubungan kerja menjadi renggang adalah kecenderungan membawa perbedaan pendapat ke ranah personal.

Misalnya, ketika seseorang mengkritik ide yang kita sampaikan dalam rapat, kita langsung menganggap bahwa ia tidak menyukai atau tidak menghargai diri kita.

Padahal, kritik terhadap sebuah gagasan tidak selalu berarti penolakan terhadap orang yang mengemukakannya.

Dalam psikologi sosial, kecenderungan menghubungkan perilaku orang lain dengan karakter pribadinya dikenal sebagai kesalahan atribusi. Kita terkadang terlalu cepat menyimpulkan bahwa seseorang bersikap buruk karena memang memiliki niat negatif, padahal situasinya mungkin lebih kompleks.

Untuk menghindari hal tersebut, penting membiasakan diri memisahkan antara identitas seseorang dan persoalan yang sedang dibahas.

Sebagai contoh, ketika atasan menolak usulanmu, jangan langsung berpikir, "Atasan saya memang tidak pernah menghargai ide saya."

Cobalah mengubah cara pandang menjadi, "Mungkin ada pertimbangan anggaran, waktu, atau prioritas perusahaan yang membuat usulan saya belum bisa diterapkan."

Begitu pula ketika kamu tidak setuju dengan rekan kerja. Fokuslah pada isi pendapat, data, dan dampaknya terhadap pekerjaan, bukan pada kelemahan pribadi orang tersebut.

Hindari kalimat seperti:

"Kamu memang selalu membuat keputusan yang salah."

"Dari dulu cara berpikirmu memang seperti itu."

"Kamu tidak pernah memahami situasi."

Gantilah dengan pernyataan yang lebih objektif:

"Menurut saya, keputusan ini masih memiliki beberapa risiko."

"Ada bagian dari rencana tersebut yang perlu kita evaluasi kembali."

"Saya melihat ada alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan kondisi saat ini."

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Dengan memisahkan persoalan pekerjaan dari penilaian personal, seseorang dapat mengurangi sikap defensif dan menjaga hubungan interpersonal.

Pembahasan pun menjadi lebih objektif karena perhatian diarahkan pada masalah yang perlu diselesaikan, bukan pada siapa yang dianggap benar atau salah.

4. Kendalikan Emosi Sebelum Menyampaikan Ketidaksetujuan

Perbedaan pendapat terkadang memunculkan emosi yang cukup kuat, terutama ketika menyangkut tanggung jawab, reputasi, atau hasil pekerjaan.

Kita mungkin merasa kesal ketika ide ditolak, tersinggung saat dikritik, atau frustrasi ketika rekan kerja terus mempertahankan pandangannya.

Dalam kondisi emosional, seseorang lebih rentan mengucapkan sesuatu secara impulsif. Akibatnya, pesan yang sebenarnya ingin disampaikan justru berubah menjadi perkataan yang menyakitkan.

Karena itu, regulasi emosi menjadi bagian penting dalam komunikasi profesional.

Regulasi emosi adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola respons emosional agar seseorang dapat bertindak secara lebih terarah.

Ketika sedang merasa marah atau kecewa, jangan memaksakan diri untuk langsung menyelesaikan perdebatan.

Berikan waktu sejenak untuk menenangkan diri. Tarik napas perlahan, pahami apa yang sebenarnya membuatmu terganggu, kemudian tentukan respons yang paling tepat.

Jika situasinya memungkinkan, kamu bisa mengatakan, "Sepertinya kita perlu waktu sebentar untuk mempertimbangkan beberapa hal sebelum melanjutkan diskusi."

Hindari mengirim pesan panjang ketika sedang emosi, terutama melalui grup percakapan kantor. Komunikasi tertulis sering kali kehilangan konteks intonasi dan ekspresi sehingga lebih mudah disalahartikan.

Setelah emosi lebih stabil, sampaikan pendapat dengan bahasa yang tenang dan terstruktur.

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Ketika emosi sedang tinggi, kemampuan berpikir jernih dan mempertimbangkan konsekuensi dapat terganggu. Mengambil jeda memberikan kesempatan untuk mengatur respons sebelum bertindak.

Dengan kondisi emosional yang lebih stabil, seseorang dapat membedakan antara reaksi karena tersinggung dan alasan profesional yang memang perlu disampaikan.

Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan. Sebaliknya, kita belajar mengelolanya agar tidak merusak komunikasi.

5. Gunakan Data dan Fakta, Bukan Sekadar Opini Pribadi

Dalam lingkungan kerja, perbedaan pendapat sering kali terjadi karena setiap orang memiliki pengalaman dan asumsi yang berbeda.

Seseorang mungkin merasa suatu strategi sudah tepat karena pernah berhasil menerapkannya. Sementara itu, rekan kerja lain memiliki pandangan berbeda berdasarkan kondisi pasar atau pengalaman sebelumnya.

Jika diskusi hanya didasarkan pada keyakinan pribadi, perdebatan bisa berlangsung panjang tanpa menghasilkan keputusan yang jelas.

Oleh karena itu, biasakan mendukung pendapat menggunakan data, fakta, dan alasan yang relevan.

Misalnya, ketika tim sedang menentukan strategi untuk meningkatkan penjualan, kamu tidak setuju dengan usulan memperbesar anggaran iklan karena merasa cara tersebut belum tentu efektif.

Daripada mengatakan, "Saya rasa strategi itu hanya akan membuang-buang uang," sampaikan pendapat dengan dasar yang lebih objektif.

Contohnya:

"Berdasarkan hasil kampanye sebelumnya, peningkatan anggaran iklan belum menunjukkan kenaikan konversi yang signifikan. Menurut saya, kita perlu mengevaluasi target audiens dan materi promosi terlebih dahulu sebelum menambah anggaran."

Dengan cara tersebut, pembahasan menjadi lebih terarah karena setiap orang memiliki dasar yang sama untuk mengevaluasi suatu keputusan.

Selain itu, penggunaan data juga membantu mengurangi kecenderungan mempertahankan pendapat hanya karena merasa paling benar.

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Manusia memiliki kecenderungan mencari informasi yang mendukung keyakinannya sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi.

Dengan membiasakan diri menggunakan data dan mempertimbangkan bukti dari berbagai sudut pandang, kita dapat mengurangi pengaruh bias tersebut.

Namun, penting diingat bahwa data juga perlu ditafsirkan secara tepat. Jangan memilih fakta hanya untuk membenarkan pendapat sendiri.

Tujuan menggunakan data bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan membantu tim mengambil keputusan yang lebih rasional.

6. Pilih Waktu dan Situasi yang Tepat untuk Berdiskusi

Tidak semua perbedaan pendapat harus disampaikan saat itu juga, terutama jika situasinya kurang mendukung.

Mengkritik ide rekan kerja di depan banyak orang, misalnya, berpotensi membuatnya merasa dipermalukan. Akibatnya, ia mungkin lebih sibuk mempertahankan harga diri daripada mempertimbangkan isi masukan yang diberikan.

Dalam psikologi, konsep harga diri dan kebutuhan untuk diterima secara sosial memiliki peran penting dalam interaksi manusia.

Seseorang cenderung lebih terbuka menerima masukan ketika merasa aman, dihormati, dan tidak sedang berada dalam posisi terancam secara sosial.

Oleh sebab itu, pertimbangkan situasi sebelum menyampaikan ketidaksetujuan.

Jika perbedaan pendapat menyangkut keputusan penting dalam rapat, sampaikan secara profesional dengan bahasa yang netral. Namun, jika persoalannya berkaitan dengan perilaku pribadi atau kesalahan individu, pembicaraan empat mata sering kali menjadi pilihan yang lebih bijaksana.

Misalnya, daripada mengatakan di depan tim, "Cara kamu mengelola proyek ini salah," kamu bisa mengajak rekan kerja berbicara secara pribadi.

Kemudian sampaikan, "Saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait pengelolaan proyek kemarin. Ada beberapa bagian yang menurut saya bisa kita perbaiki bersama."

Selain memperhatikan tempat, perhatikan juga waktu. Hindari memulai diskusi sensitif ketika seseorang sedang terburu-buru, kelelahan, atau menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi.

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Lingkungan komunikasi yang aman dapat membantu mengurangi sikap defensif. Konsep ini berkaitan dengan psychological safety, yaitu kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk mengungkapkan ide, pertanyaan, kekhawatiran, maupun kesalahan tanpa takut dipermalukan.

Ketika suasana diskusi mendukung, perbedaan pendapat lebih mudah diterima sebagai bagian dari proses kerja sama.

7. Tunjukkan Empati dan Hargai Perspektif yang Berbeda

Salah satu kesalahan dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah menganggap bahwa hanya ada satu cara berpikir yang benar.

Padahal, setiap orang memiliki pengalaman, tanggung jawab, dan sudut pandang yang berbeda. Hal yang terlihat sederhana bagi satu orang mungkin menjadi persoalan besar bagi orang lain.

Di sinilah empati berperan penting.

Dalam psikologi, empati merupakan kemampuan memahami atau ikut merasakan perspektif dan kondisi emosional orang lain.

Ketika memiliki empati, kita tidak hanya memikirkan bagaimana cara menyampaikan pendapat sendiri, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut diterima oleh orang lain.

Misalnya, kamu tidak setuju dengan keputusan rekan kerja yang ingin memperpanjang tenggat waktu proyek.

Daripada langsung menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakmampuan mengelola waktu, cobalah memahami situasinya terlebih dahulu.

Mungkin ia sedang menghadapi kendala teknis, kekurangan anggota tim, atau perubahan prioritas dari pihak manajemen.

Kamu bisa mengatakan:

"Saya memahami bahwa tim sedang menghadapi beberapa kendala. Namun, saya juga khawatir perubahan tenggat waktu akan berdampak pada pekerjaan bagian lain. Bagaimana kalau kita mencari solusi yang bisa mengakomodasi kedua kebutuhan tersebut?"

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa kamu tetap memiliki pendapat sendiri, tetapi bersedia mempertimbangkan kondisi orang lain.

Empati juga dapat ditunjukkan melalui hal sederhana, seperti tidak memotong pembicaraan, menggunakan nada bicara yang sopan, dan mengakui bagian dari pendapat orang lain yang memang masuk akal.

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Empati membantu meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena seseorang merasa dipahami dan dihargai.

Dalam lingkungan kerja, hal tersebut dapat membangun kepercayaan serta mengurangi kemungkinan perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik personal.

Menghargai perspektif orang lain bukan berarti mengorbankan prinsip sendiri. Kamu tetap boleh tidak setuju, tetapi ketidaksetujuan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan orang lain.

8. Fokus pada Solusi, Bukan pada Keinginan untuk Menang

Salah satu penyebab konflik di tempat kerja berlangsung lama adalah keinginan setiap pihak untuk membuktikan bahwa dirinya paling benar.

Ketika diskusi berubah menjadi persaingan ego, tujuan awal untuk menyelesaikan masalah sering kali terlupakan.

Padahal, dalam lingkungan profesional, keberhasilan kerja sama tidak ditentukan oleh siapa yang memenangkan perdebatan, melainkan oleh seberapa baik tim mencapai tujuan bersama.

Prinsip ini sejalan dengan pendekatan penyelesaian konflik kolaboratif dalam psikologi organisasi.

Pendekatan kolaboratif mendorong setiap pihak untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing, memahami perbedaan kepentingan, dan mencari alternatif yang dapat diterima bersama.

Sebagai contoh, kamu dan rekan kerja memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian tugas proyek.

Kamu merasa pembagian tugas sebaiknya disesuaikan dengan keahlian masing-masing anggota. Sementara itu, rekan kerja berpendapat bahwa semua anggota perlu mendapatkan tanggung jawab yang seimbang.

Daripada terus berdebat mengenai siapa yang paling benar, cobalah mengarahkan diskusi pada tujuan bersama.

Kamu bisa mengatakan:

"Sepertinya kita memiliki pertimbangan yang berbeda mengenai pembagian tugas. Bagaimana kalau kita mencari format yang tetap memberikan beban kerja seimbang, tetapi juga mempertimbangkan keahlian setiap anggota?"

Dengan pendekatan tersebut, kedua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan menemukan jalan tengah.

Ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu mengarahkan diskusi pada solusi:

Apa tujuan utama yang ingin kita capai?

Apa risiko dari masing-masing pilihan?

Apakah ada alternatif yang belum kita pertimbangkan?

Bagaimana keputusan ini dapat menguntungkan tim secara keseluruhan?

Apa langkah konkret yang bisa kita sepakati bersama?

Mengapa cara ini efektif menurut psikologi?

Pendekatan kolaboratif membantu mengalihkan perhatian dari persaingan personal menuju pemecahan masalah.

Setiap orang tidak lagi merasa harus mengalahkan pihak lain untuk mempertahankan harga dirinya. Sebaliknya, mereka diajak berpartisipasi dalam menemukan keputusan yang lebih baik.

Pada akhirnya, kemampuan bekerja sama di tengah perbedaan merupakan salah satu keterampilan penting dalam membangun hubungan profesional yang sehat.

Mengapa Kemampuan Mengelola Perbedaan Pendapat Penting dalam Dunia Kerja?

Perbedaan pendapat sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihindari. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak orang, perbedaan perspektif justru dapat menjadi sumber pembelajaran dan inovasi.

Ketika setiap anggota tim berani menyampaikan pandangan secara sehat, organisasi memiliki kesempatan untuk melihat suatu persoalan dari berbagai sisi.

Berikut beberapa manfaat kemampuan mengelola perbedaan pendapat dengan baik.

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

Keputusan yang dibuat melalui diskusi terbuka memungkinkan tim mempertimbangkan lebih banyak alternatif dan risiko. Hal ini dapat membantu mengurangi keputusan yang hanya didasarkan pada satu sudut pandang.

2. Membangun kepercayaan antaranggota tim

Ketika setiap orang merasa pendapatnya dihargai, hubungan kerja menjadi lebih terbuka. Anggota tim juga cenderung lebih nyaman menyampaikan ide maupun kekhawatiran.

3. Mengurangi konflik interpersonal

Komunikasi yang asertif dan penuh empati dapat mencegah ketidaksetujuan berkembang menjadi serangan pribadi. Dengan demikian, energi tim dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis

Mendengarkan perspektif yang berbeda membuat seseorang terbiasa mengevaluasi asumsi dan mempertimbangkan informasi baru. Hal ini membantu meningkatkan kualitas analisis dalam pekerjaan.

5. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat

Lingkungan kerja yang sehat bukan berarti semua orang harus selalu sepakat. Sebaliknya, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa takut direndahkan atau dipermalukan.

Kesimpulan

Menyampaikan perbedaan pendapat tanpa merusak hubungan kerja merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki setiap profesional. Menurut prinsip-prinsip psikologi, kemampuan tersebut berkaitan erat dengan komunikasi asertif, empati, regulasi emosi, mendengarkan secara aktif, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif.

Ada delapan cara yang dapat diterapkan, yaitu menggunakan komunikasi asertif, mendengarkan pendapat orang lain, memisahkan masalah pekerjaan dari masalah pribadi, mengendalikan emosi, menggunakan data dan fakta, memilih waktu yang tepat, menunjukkan empati, serta berfokus pada solusi.

Hal terpenting yang perlu dipahami adalah bahwa berbeda pendapat tidak sama dengan bermusuhan. Seseorang tetap bisa memiliki pandangan yang bertentangan dengan rekan kerjanya tanpa harus merusak kepercayaan dan rasa saling menghormati.

Justru, kemampuan menerima perbedaan dan mendiskusikannya secara dewasa menunjukkan kematangan emosional serta profesionalisme seseorang.