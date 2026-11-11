8 Cara Menyampaikan Perbedaan Pendapat Tanpa Merusak Hubungan Kerja Menurut Psikologi

JawaPos.com - Perbedaan pendapat merupakan hal yang hampir tidak bisa dihindari dalam dunia kerja. Setiap karyawan memiliki latar belakang, pengalaman, sudut pandang, karakter, serta cara berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut sering kali muncul ketika tim sedang menentukan strategi, menyelesaikan masalah, membagi tanggung jawab, atau mengambil keputusan penting.

Dalam situasi tertentu, perbedaan pendapat justru dapat menghasilkan ide yang lebih kreatif dan keputusan yang lebih matang.

Namun, jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat, perbedaan tersebut bisa berkembang menjadi konflik personal, kesalahpahaman, bahkan merusak hubungan profesional yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.

Masalahnya, tidak semua orang mampu menyampaikan ketidaksetujuan dengan baik. Ada yang terlalu blak-blakan hingga membuat rekan kerja merasa diserang.

Ada pula yang memilih diam karena takut dianggap tidak kooperatif atau khawatir merusak hubungan dengan atasan. Padahal, memendam ketidaksetujuan terus-menerus juga dapat menimbulkan tekanan emosional dan menghambat komunikasi dalam tim.

Menurut psikologi, kemampuan menyampaikan perbedaan pendapat secara sehat berkaitan dengan keterampilan komunikasi asertif, regulasi emosi, empati, dan kecerdasan emosional. Seseorang perlu mampu mempertahankan pandangannya tanpa merendahkan orang lain.

Artinya, kita tidak harus selalu setuju dengan rekan kerja untuk membangun hubungan profesional yang baik. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan tanpa membuat orang lain merasa tidak dihargai.

Lantas, bagaimana cara menyampaikan perbedaan pendapat tanpa merusak hubungan kerja?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat delapan cara yang bisa diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.