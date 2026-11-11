8 Alasan Mengapa Pemimpin Cerdas Melakukan Lebih Sedikit Arahan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pemimpin hebat tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara, paling sering memberi perintah, atau paling sibuk mengatur pekerjaan orang lain.

Justru, salah satu tanda kecerdasan kepemimpinan adalah kemampuan mengetahui kapan harus memberikan arahan dan kapan harus membiarkan orang lain berpikir, mengambil keputusan, serta menemukan jalannya sendiri.

Dalam dunia kepemimpinan, ada sebuah paradoks menarik: semakin tinggi kemampuan seorang pemimpin, semakin besar kemungkinan ia memahami bahwa tidak semua hal harus dikendalikan.

Pemimpin yang kurang percaya diri sering merasa perlu mengawasi setiap detail. Mereka ingin mengetahui semua perkembangan, memberikan instruksi untuk setiap langkah, dan memastikan setiap orang bekerja sesuai dengan cara yang mereka anggap benar.

Sebaliknya, pemimpin yang matang secara psikologis memahami bahwa manusia bukan sekadar pelaksana perintah. Setiap individu memiliki kemampuan berpikir, pengalaman, kreativitas, motivasi, dan potensi untuk berkembang.

Karena itu, mereka tidak berusaha menjadi pusat dari setiap keputusan. Mereka menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang lain mengambil tanggung jawab tanpa harus terus-menerus menunggu instruksi.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui sejumlah konsep psikologi, seperti teori determinasi diri (Self-Determination Theory), motivasi intrinsik, efikasi diri (self-efficacy), keamanan psikologis (psychological safety), dan kepemimpinan pemberdayaan (empowering leadership).

Lalu, mengapa pemimpin cerdas justru cenderung memberikan lebih sedikit arahan?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat delapan alasan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut dari sudut pandang psikologi.