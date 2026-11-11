8 Alasan Mengapa Langkah Karier Kamu Berikutnya Mungkin Berupa Penurunan Jabatan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam dunia kerja modern, kesuksesan sering kali diukur melalui kenaikan jabatan, besarnya gaji, luasnya tanggung jawab, dan seberapa tinggi posisi seseorang dalam struktur organisasi.

Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa perjalanan karier yang ideal harus selalu bergerak ke atas. Dari staf menjadi supervisor, dari supervisor menjadi manajer, kemudian berkembang menjadi direktur atau pemimpin perusahaan.

Namun, bagaimana jika langkah terbaik dalam perjalanan karier justru bukan promosi, melainkan penurunan jabatan?

Bagi sebagian orang, gagasan tentang penurunan jabatan mungkin terdengar seperti kegagalan. Ada kekhawatiran dianggap tidak kompeten, kehilangan pengaruh, atau tertinggal dibandingkan rekan kerja yang terus mendapatkan promosi.

Padahal, dalam perspektif psikologi, keputusan untuk mengambil posisi yang lebih rendah tidak selalu mencerminkan kemunduran.

Dalam kondisi tertentu, keputusan tersebut justru dapat menjadi bentuk kesadaran diri, kematangan emosional, dan strategi untuk membangun kehidupan yang lebih sehat.

Psikologi karier menunjukkan bahwa hubungan antara jabatan, kebahagiaan, identitas diri, dan kepuasan kerja jauh lebih kompleks daripada sekadar naik atau turunnya posisi. Seseorang bisa saja memiliki jabatan tinggi tetapi mengalami kelelahan mental, kehilangan motivasi, dan merasa tidak lagi menikmati pekerjaannya.

Sebaliknya, seseorang yang memilih posisi dengan tanggung jawab lebih kecil mungkin justru menemukan kembali semangat bekerja, keseimbangan hidup, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang selama ini terabaikan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat delapan alasan mengapa langkah karier kamu berikutnya mungkin justru berupa penurunan jabatan jika dilihat dari sudut pandang psikologi.