7 Alasan Mengapa Kamu Terus Mengingkari Janji kepada Diri Sendiri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah kamu berjanji kepada diri sendiri bahwa mulai besok kamu akan berubah?

Besok kamu akan bangun lebih pagi.

Besok kamu akan mulai berolahraga.

Besok kamu akan berhenti menunda pekerjaan.

Besok kamu akan mengurangi bermain media sosial.

Besok kamu akan lebih disiplin.

Besok kamu akan berhenti kembali kepada seseorang yang terus melukaimu.

Kamu mengatakannya dengan sungguh-sungguh.

Bahkan terkadang, setelah mengucapkannya, kamu merasa yakin bahwa kali ini akan berbeda.

Namun beberapa hari kemudian, semuanya kembali seperti semula.

Alarm berbunyi, tetapi kamu menekan tombol snooze.

Pekerjaan ditunda lagi.

Olahraga dilewatkan.

Waktu habis untuk scrolling.

Kebiasaan lama muncul kembali.

Dan pada akhirnya kamu kembali membuat janji yang sama.

“Besok aku benar-benar akan berubah.”

Siklus ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Yang paling melelahkan bukan hanya kegagalan untuk berubah. Melainkan perasaan bahwa kamu mulai kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri.

Kamu mulai bertanya:

“Kenapa aku selalu begini?”

“Kenapa aku tidak bisa menepati janji kepada diriku sendiri?”

“Apakah aku memang tidak punya disiplin?”

Menurut psikologi, masalahnya tidak selalu sesederhana kurangnya kemauan atau malas.

Sering kali, ada mekanisme psikologis yang membuat kita lebih mudah memilih kenyamanan saat ini daripada manfaat yang baru akan kita rasakan di masa depan.

Dengan kata lain, kamu mungkin bukan tidak ingin berubah.

Kamu hanya sedang berhadapan dengan otak, emosi, kebiasaan, dan lingkungan yang membuat perubahan menjadi jauh lebih sulit daripada yang kamu bayangkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasan mengapa kamu terus mengingkari janji kepada diri sendiri.

1. Kamu Membuat Janji Saat Sedang Termotivasi, tetapi Harus Menepatinya Saat Motivasi Hilang

Ini adalah salah satu alasan paling umum.

Malam hari, kamu merasa sangat kecewa dengan dirimu sendiri.

Kamu melihat pekerjaan yang menumpuk, tubuh yang semakin jarang bergerak, kamar yang berantakan, atau waktu yang kembali habis tanpa hasil.

Kemudian muncul tekad:

“Mulai besok aku akan disiplin.”

Pada saat itu, kamu memang benar-benar serius.

Masalahnya, janji tersebut dibuat oleh versi dirimu yang sedang termotivasi.

Sementara orang yang harus menjalankannya keesokan pagi adalah versi dirimu yang mungkin masih mengantuk, lelah, bosan, cemas, atau tidak ingin melakukan apa pun.

Dalam psikologi perilaku, kondisi internal seseorang sangat memengaruhi keputusan yang dibuatnya. Keinginan untuk melakukan sesuatu tidak selalu stabil dari waktu ke waktu.

Ketika motivasi tinggi, aktivitas yang sulit terasa lebih mudah.

Tetapi ketika motivasi turun, otak kembali mencari pilihan yang memberikan kenyamanan paling cepat.

Inilah mengapa seseorang bisa berkata dengan sangat yakin pada malam hari:

“Besok aku bangun jam lima.”

Tetapi ketika alarm berbunyi pukul lima pagi, pikirannya berkata:

“Lima menit lagi.”

Lima menit berubah menjadi tiga puluh menit.

Dan setelah bangun, muncul rasa bersalah.

Kemudian kamu membuat janji baru:

“Besok aku benar-benar bangun.”

Masalahnya bukan semata-mata kamu berbohong kepada diri sendiri.

Masalahnya adalah kamu terlalu mengandalkan motivasi untuk mempertahankan perilaku.

Motivasi tidak selalu bisa dipercaya

Motivasi bersifat fluktuatif.

Hari ini kamu bisa merasa sangat bersemangat. Besok kamu bisa merasa biasa saja. Lusa mungkin kamu sedang menghadapi masalah sehingga energi mentalmu menurun.

Jika sebuah kebiasaan hanya bisa dilakukan ketika kamu merasa termotivasi, kebiasaan tersebut akan mudah runtuh.

Karena itu, perubahan yang bertahan lama biasanya tidak dibangun hanya dengan semangat.

Ia dibangun dengan sistem.

Daripada berkata:

“Aku akan olahraga satu jam setiap hari.”

Kamu bisa mulai dengan:

“Aku akan berjalan kaki selama sepuluh menit setelah makan sore.”

Janji yang kecil mungkin terdengar kurang mengesankan.

Tetapi justru karena kecil, kemungkinan untuk ditepati jauh lebih besar.

Dan setiap kali kamu menepati janji kecil itu, kamu sedang mengajarkan sesuatu kepada otak:

“Aku bisa mempercayai diriku sendiri.”

2. Kamu Menetapkan Standar yang Terlalu Tinggi

Ada orang yang tidak kesulitan membuat janji.

Mereka justru terlalu mudah membuat janji yang besar.

“Mulai besok aku olahraga setiap hari.”

“Aku tidak akan makan junk food lagi.”

“Aku akan membaca satu buku setiap minggu.”

“Aku akan bekerja delapan jam penuh tanpa terdistraksi.”

“Aku tidak akan pernah menunda pekerjaan lagi.”

Sekilas, semuanya terdengar positif.

Tetapi ada masalah besar di baliknya:

Target yang terlalu ekstrem sering kali sulit dipertahankan.

Kamu mungkin mampu menjalankannya selama beberapa hari ketika antusiasme masih tinggi.

Namun ketika kehidupan normal kembali datang—pekerjaan, kelelahan, masalah keluarga, suasana hati buruk, atau kejadian tak terduga—standar tersebut menjadi terlalu berat.

Kemudian kamu gagal satu hari.

Dan karena pola pikirmu cenderung hitam-putih, kamu merasa semuanya sudah hancur.

“Aku gagal.”

“Percuma.”

“Sekalian saja.”

Akhirnya satu hari yang terlewat berubah menjadi satu minggu.

Fenomena seperti ini sering berkaitan dengan pola pikir all-or-nothing atau pemikiran hitam-putih.

Seseorang merasa bahwa dirinya harus melakukan sesuatu dengan sempurna. Jika tidak sempurna, maka dianggap gagal total.

Padahal perubahan manusia hampir tidak pernah berjalan lurus.

Ada hari ketika kamu produktif.

Ada hari ketika kamu hanya mampu melakukan sedikit.

Ada hari ketika kamu mundur.

Itu bukan berarti seluruh prosesmu gagal.

Konsistensi tidak berarti selalu sempurna

Bayangkan seseorang ingin mulai berolahraga.

Ia menetapkan target enam hari seminggu.

Minggu pertama berhasil lima hari.

Minggu kedua hanya tiga hari.

Ia kemudian berpikir:

“Aku tidak konsisten.”

Padahal jika dilihat lebih objektif, ia sudah berolahraga delapan kali dalam dua minggu.

Masalahnya bukan selalu kurangnya usaha.

Kadang masalahnya adalah definisi “berhasil” yang terlalu sempit.

Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi konsisten.

Kamu hanya perlu terus kembali.

3. Kamu Lebih Mengutamakan Kenyamanan Sekarang daripada Manfaat di Masa Depan

Ini adalah salah satu konflik psikologis paling manusiawi.

Kita sering tahu apa yang baik bagi kita dalam jangka panjang.

Tetapi kita tetap memilih sesuatu yang memberikan kepuasan sekarang.

Kamu tahu tidur lebih awal akan membuatmu lebih segar besok pagi.

Tetapi menonton satu episode lagi terasa lebih menyenangkan malam ini.

Kamu tahu menyelesaikan pekerjaan sekarang akan membuat besok lebih ringan.

Tetapi bermain media sosial terasa lebih menyenangkan saat ini.

Kamu tahu menabung akan membantu masa depan.

Tetapi membeli sesuatu yang kamu inginkan memberikan kepuasan langsung.

Dalam psikologi perilaku dan ekonomi perilaku, kecenderungan memberikan bobot lebih besar pada imbalan yang segera dibandingkan manfaat yang tertunda berkaitan dengan temporal discounting.

Sederhananya:

Otak manusia sering lebih tertarik pada hadiah yang bisa dirasakan sekarang daripada hadiah yang baru datang nanti.

Itulah mengapa:

“Sehat lima tahun dari sekarang”

kalah menarik dibandingkan:

“Rebahan sekarang.”

“Karier yang lebih baik tahun depan”

kalah menarik dibandingkan:

“Menonton video sekarang.”

“Hubungan yang lebih sehat”

kalah menarik dibandingkan:

“Balikan sekarang karena aku sedang merasa kesepian.”

Kamu sebenarnya mengetahui konsekuensinya.

Tetapi pengetahuan tidak selalu mengalahkan dorongan emosional.

Inilah mengapa nasihat saja sering tidak cukup

Kamu mungkin sudah tahu bahwa menunda pekerjaan akan membuat stres.

Tetapi ketika rasa tidak nyaman muncul, otak mencari jalan keluar tercepat.

Dan salah satu jalan keluar tercepat adalah menghindar.

Kamu membuka ponsel.

Menonton video.

Membersihkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting.

Mencari makanan.

Tidur.

Atau melakukan aktivitas lain yang membuatmu tidak perlu berhadapan dengan tugas yang sulit.

Untuk mengubah pola ini, jangan hanya bertanya:

“Apa manfaatnya kalau aku melakukan ini?”

Coba tanyakan:

“Bagaimana aku bisa membuat tindakan yang benar terasa lebih mudah sekarang?”

Misalnya, jika ingin membaca, letakkan buku di samping tempat tidur.

Jika ingin berolahraga, siapkan pakaian olahraga sejak malam.

Jika ingin mengurangi penggunaan ponsel, jauhkan ponsel dari meja kerja.

Jangan selalu melawan otak.

Atur lingkungan agar otak tidak perlu terus-menerus melawan godaan.

4. Kamu Menggunakan Janji kepada Diri Sendiri sebagai Cara Meredakan Rasa Bersalah

Ini bagian yang cukup menarik.

Kadang-kadang, kita membuat janji bukan terutama untuk berubah.

Kita membuat janji untuk merasa lebih baik setelah melakukan sesuatu yang kita sesali.

Misalnya kamu menghabiskan satu malam dengan menunda pekerjaan.

Kamu merasa bersalah.

Kemudian kamu berkata:

“Besok aku akan bekerja lebih keras.”

Kalimat itu memberikan sedikit kelegaan.

Seolah-olah masalahnya sudah diperbaiki.

Padahal belum ada tindakan nyata.

Hal yang sama bisa terjadi setelah makan berlebihan:

“Besok aku diet.”

Setelah terlalu lama bermain media sosial:

“Besok aku tidak akan menyentuh ponsel.”

Setelah kembali menghubungi seseorang yang seharusnya kamu tinggalkan:

“Ini terakhir kalinya.”

Janji tersebut membuatmu merasa bahwa kamu masih memiliki kendali.

Namun jika tidak diikuti tindakan, janji hanya menjadi alat untuk mengurangi rasa bersalah sementara.

Rasa bersalah bisa menciptakan ilusi perubahan

Ada perbedaan antara:

“Aku merasa buruk karena melakukan ini.”

dan

“Aku benar-benar melakukan sesuatu untuk mengubahnya.”

Yang pertama adalah emosi.

Yang kedua adalah perilaku.

Masalah muncul ketika kita menggunakan emosi sebagai pengganti tindakan.

Kita merasa menyesal, kemudian merasa sudah melakukan sesuatu karena sudah berjanji.

Padahal perilaku belum berubah.

Karena itu, ketika kamu kembali gagal, jangan buru-buru membuat janji yang lebih besar.

Berhenti sejenak dan tanyakan:

“Apa satu tindakan kecil yang bisa kulakukan sekarang?”

Bukan besok.

Bukan minggu depan.

Sekarang.

Karena perubahan biasanya dimulai bukan dari janji yang dramatis, tetapi dari tindakan yang sangat kecil.

5. Kamu Sebenarnya Takut dengan Perubahan yang Kamu Katakan Kamu Inginkan

Ini mungkin terdengar paradoks.

Bagaimana mungkin seseorang menginginkan perubahan sekaligus takut terhadap perubahan?

Sangat mungkin.

Manusia tidak hanya takut pada hal buruk.

Kita juga bisa takut pada sesuatu yang baik tetapi tidak familiar.

Misalnya seseorang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Namun pekerjaan yang lebih baik berarti tanggung jawab lebih besar.

Seseorang ingin memiliki hubungan yang sehat.

Namun hubungan yang sehat menuntut keterbukaan dan kerentanan.

Seseorang ingin hidup lebih disiplin.

Namun hidup disiplin berarti meninggalkan banyak kenyamanan yang selama ini sudah familiar.

Seseorang ingin memulai bisnis.

Namun itu berarti menghadapi kemungkinan gagal.

Jadi, di permukaan kamu berkata:

“Aku ingin berubah.”

Tetapi bagian lain dari dirimu mungkin berkata:

“Kalau aku berubah, apa yang akan terjadi?”

Inilah salah satu alasan mengapa kita terkadang melakukan self-sabotage atau perilaku yang secara tidak sadar menghambat tujuan sendiri.

Bukan karena kita benar-benar ingin gagal.

Tetapi karena perubahan membawa ketidakpastian.

Familiar tidak selalu berarti baik

Ada kebiasaan yang membuat kita tidak bahagia tetapi tetap terasa aman karena sudah dikenal.

Kamu tahu bagaimana rasanya menunda.

Kamu tahu bagaimana rasanya menyerah.

Kamu tahu bagaimana hidup dengan rutinitas lama.

Sebaliknya, kamu belum tahu bagaimana rasanya menjadi versi dirimu yang baru.

Dan ketidakpastian itu bisa menimbulkan kecemasan.

Karena itu, terkadang pertanyaan yang lebih penting bukan:

“Kenapa aku tidak berubah?”

Tetapi:

“Apa yang sebenarnya kutakutkan jika aku benar-benar berubah?”

Jawaban atas pertanyaan ini bisa sangat membuka mata.

Mungkin kamu takut gagal.

Mungkin takut dinilai.

Mungkin takut tidak mampu mempertahankan keberhasilan.

Mungkin takut kehilangan kenyamanan.

Atau mungkin kamu takut menemukan bahwa selama ini alasan-alasan yang kamu gunakan ternyata tidak lagi bisa dipertahankan.

6. Kamu Terlalu Sering Mengandalkan Identitas Lama

Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun mengatakan:

“Aku memang orang yang malas.”

“Aku memang tidak disiplin.”

“Aku selalu menunda.”

“Aku bukan tipe orang yang bisa konsisten.”

Awalnya mungkin kalimat itu hanya deskripsi.

Tetapi semakin sering diulang, kalimat tersebut dapat menjadi bagian dari identitas.

Kemudian ketika mencoba berubah, muncul konflik:

“Aku ingin menjadi disiplin.”

tetapi di sisi lain:

“Aku memang orang yang tidak disiplin.”

Identitas lama menarikmu kembali kepada perilaku lama.

Dalam psikologi, konsep tentang self-concept atau gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri sangat relevan di sini.

Manusia cenderung berusaha mempertahankan konsistensi antara perilaku dan cara mereka melihat diri sendiri.

Jika kamu melihat dirimu sebagai “orang yang selalu menunda”, setiap kali menunda pekerjaan terasa seperti bukti bahwa identitas itu benar.

“Lihat? Aku memang seperti ini.”

Padahal satu tindakan tidak menentukan keseluruhan identitasmu.

Jangan terlalu cepat mengatakan “aku memang begini”

Kalimat:

“Aku malas.”

berbeda dengan:

“Aku sedang kesulitan membangun kebiasaan bekerja secara konsisten.”

Kalimat pertama menjadikan masalah sebagai identitas.

Kalimat kedua melihatnya sebagai perilaku yang dapat diubah.

Ini bukan sekadar permainan kata.

Cara kita berbicara kepada diri sendiri dapat memengaruhi bagaimana kita memahami kemampuan untuk berubah.

Daripada berkata:

“Aku tidak pernah konsisten.”

Cobalah:

“Aku sedang belajar menjadi lebih konsisten.”

Daripada:

“Aku memang pemalas.”

Cobalah:

“Aku sering menghindari hal-hal yang terasa sulit, dan aku sedang belajar menghadapinya.”

Tujuannya bukan berpura-pura bahwa masalah tidak ada.

Tujuannya adalah berhenti menjadikan masalah sebagai identitas permanen.

7. Kamu Terlalu Sering Menghukum Diri Sendiri Setelah Gagal

Ironisnya, keinginan untuk menjadi lebih baik bisa berubah menjadi alasan mengapa kamu semakin sulit berubah.

Kamu gagal menepati janji.

Kemudian kamu marah kepada diri sendiri.

“Kok aku begini banget?”

“Aku tidak pernah bisa berubah.”

“Aku bodoh.”

“Aku tidak punya disiplin.”

“Aku selalu merusak semuanya.”

Setelah itu kamu merasa semakin buruk.

Dan ketika merasa buruk, kamu kembali mencari sesuatu yang memberikan kenyamanan.

Kamu makan.

Scrolling.

Tidur.

Menghindari pekerjaan.

Menarik diri.

Kemudian kamu merasa bersalah lagi.

Terbentuklah sebuah siklus:

gagal → menyalahkan diri → merasa buruk → mencari kenyamanan → mengulangi perilaku → gagal lagi.

Inilah alasan mengapa self-compassion atau sikap penuh belas kasih terhadap diri sendiri penting dalam proses perubahan.

Self-compassion bukan berarti membiarkan diri sendiri melakukan apa pun.

Bukan berarti:

“Tidak apa-apa, aku memang begini.”

Sebaliknya, self-compassion berarti mampu mengatakan:

“Aku tidak suka dengan apa yang kulakukan, tetapi aku tidak harus membenci diriku sendiri karena itu.”

Perbedaan ini sangat penting.

Karena ketika kamu tidak lagi sibuk menghukum diri sendiri, energi mentalmu bisa digunakan untuk memperbaiki perilaku.

Gagal bukan berarti harus kembali ke titik nol

Bayangkan kamu sedang belajar berjalan ke arah tertentu.

Kamu berjalan sepuluh langkah.

Kemudian mundur tiga langkah.

Kamu tidak kembali ke titik nol.

Kamu tetap memiliki pengalaman dari sepuluh langkah sebelumnya.

Begitu pula dengan perubahan pribadi.

Satu hari buruk tidak menghapus semua usaha sebelumnya.

Satu kebiasaan buruk tidak membatalkan seluruh kemajuan.

Satu kegagalan tidak membuktikan bahwa kamu tidak mampu berubah.

Yang penting bukan apakah kamu pernah jatuh.

Tetapi seberapa cepat kamu kembali.

Jadi, Mengapa Kamu Terus Mengingkari Janji kepada Diri Sendiri?

Mungkin jawabannya bukan karena kamu tidak punya kemauan.

Mungkin kamu terlalu sering membuat janji ketika sedang emosional.

Mungkin targetmu terlalu besar.

Mungkin kamu lebih tertarik pada kenyamanan saat ini daripada manfaat masa depan.

Mungkin kamu menggunakan janji untuk mengurangi rasa bersalah.

Mungkin ada ketakutan tersembunyi terhadap perubahan.

Mungkin kamu terlalu melekat pada identitas lama.

Atau mungkin kamu terlalu keras kepada diri sendiri setiap kali gagal.

Dan semuanya bisa saling berhubungan.

Kamu membuat target yang terlalu tinggi.

Kemudian gagal.

Kamu menyalahkan diri sendiri.

Kemudian merasa buruk.

Untuk mengurangi rasa bersalah, kamu membuat janji baru.

Karena motivasi sedang tinggi, janji itu dibuat terlalu besar lagi.

Beberapa hari kemudian kamu kembali gagal.

Lalu siklusnya berulang.

Cara Mulai Menepati Janji kepada Diri Sendiri

Jika selama ini kamu sering gagal memenuhi janji kepada diri sendiri, mungkin kamu tidak membutuhkan janji yang lebih besar.

Kamu membutuhkan janji yang lebih realistis.

Jangan mulai dengan:

“Aku akan mengubah seluruh hidupku.”

Mulailah dengan:

“Aku akan melakukan satu hal kecil yang sudah kujanjikan hari ini.”

Misalnya:

Jika ingin membaca, baca dua halaman.

Jika ingin olahraga, lakukan sepuluh menit.

Jika ingin bekerja, mulai selama lima menit.

Jika ingin mengurangi media sosial, letakkan ponsel jauh selama tiga puluh menit.

Jika ingin tidur lebih awal, majukan waktu tidur lima belas menit.

Tujuannya bukan untuk langsung menjadi versi terbaik dirimu.

Tujuannya adalah membangun kembali kepercayaan terhadap diri sendiri.

Karena setiap kali kamu membuat janji yang realistis dan menepatinya, kamu mengumpulkan bukti bahwa dirimu bisa dipercaya.

Satu janji.

Kemudian satu lagi.

Kemudian satu lagi.

Pelan-pelan, identitasmu mulai berubah.

Dari:

“Aku tidak pernah konsisten.”

menjadi:

“Aku sedang belajar konsisten.”

Kemudian:

“Aku mulai bisa dipercaya.”

Dan pada akhirnya:

“Aku adalah orang yang melakukan apa yang sudah kujanjikan kepada diriku sendiri.”

Pada Akhirnya, Perubahan Tidak Dimulai dari Janji yang Besar

Kita sering berpikir bahwa perubahan membutuhkan momen besar.

Momen ketika kita akhirnya sadar.

Momen ketika motivasi datang.

Momen ketika kita merasa benar-benar siap.

Padahal sering kali perubahan dimulai jauh lebih sederhana.

Dengan satu keputusan kecil.

Bangun ketika alarm berbunyi.

Membuka halaman pertama buku.

Menyelesaikan satu tugas.

Berjalan selama sepuluh menit.

Mematikan ponsel.

Mengatakan tidak pada sesuatu yang selama ini membuatmu kembali ke pola lama.

Tidak ada yang dramatis.

Namun justru di situlah kekuatannya.

Karena setiap kali kamu menepati janji kecil kepada diri sendiri, kamu bukan hanya menyelesaikan sebuah tugas.

Kamu sedang membangun hubungan dengan dirimu sendiri.

Dan hubungan itu membutuhkan kepercayaan.

Kamu tidak membangun kepercayaan dengan mengatakan:

“Aku akan berubah.”

Kamu membangunnya dengan menunjukkan:

“Aku mengatakan akan melakukan sesuatu, lalu aku melakukannya.”

Tidak harus sempurna.

Tidak harus setiap hari.

Tidak harus selalu berhasil.

Yang penting, ketika kamu jatuh, kamu belajar kembali.

Ketika gagal, kamu memperbaiki.

Ketika kehilangan motivasi, kamu tetap melakukan versi kecilnya.

Dan ketika kamu membuat janji kepada dirimu sendiri, pastikan janji itu cukup realistis untuk benar-benar kamu tepati.

Sebab pada akhirnya, salah satu hubungan terpenting dalam hidupmu adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri.

Dan mungkin, perubahan yang selama ini kamu cari bukan dimulai dari menjadi lebih keras kepada diri sendiri.