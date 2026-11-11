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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 21.25 WIB

7 Alasan Mengapa Kamu Terus Mengingkari Janji kepada Diri Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang mengingkari janji dengan dirinya./Magnific/thanasak - Image

seseorang yang mengingkari janji dengan dirinya./Magnific/thanasak

JawaPos.com - Pernahkah kamu berjanji kepada diri sendiri bahwa mulai besok kamu akan berubah?

Besok kamu akan bangun lebih pagi.
Besok kamu akan mulai berolahraga.
Besok kamu akan berhenti menunda pekerjaan.
Besok kamu akan mengurangi bermain media sosial.
Besok kamu akan lebih disiplin.
Besok kamu akan berhenti kembali kepada seseorang yang terus melukaimu.

Kamu mengatakannya dengan sungguh-sungguh.

Bahkan terkadang, setelah mengucapkannya, kamu merasa yakin bahwa kali ini akan berbeda.

Namun beberapa hari kemudian, semuanya kembali seperti semula.

Alarm berbunyi, tetapi kamu menekan tombol snooze.
Pekerjaan ditunda lagi.
Olahraga dilewatkan.
Waktu habis untuk scrolling.
Kebiasaan lama muncul kembali.
Dan pada akhirnya kamu kembali membuat janji yang sama.

“Besok aku benar-benar akan berubah.”

Siklus ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Yang paling melelahkan bukan hanya kegagalan untuk berubah. Melainkan perasaan bahwa kamu mulai kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri.

Kamu mulai bertanya:

Editor: Hanny Suwindari
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