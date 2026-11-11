Sering Merasa Tidak Enakan? Ini Alasan Sulit Berkata Tidak

JawaPos.com - Menolak permintaan orang lain terkadang terasa lebih sulit dari pada menyetujuinya. Meski sebenarnya sedang lelah atau memiliki kesibukan sendiri, sebagian orang tetap memilih mengatakan "iya" karena tidak ingin mengecewakan orang lain. Kebiasaan ini sering disebut sebagai sikap tidak enakan.

Dalam psikologi, kesulitan mengatakan tidak dapat berkaitan dengan people-pleasing, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan keinginan dan perasaan orang lain demi memperoleh penerimaan atau menghindari konflik. Seseorang dengan kecenderungan ini mungkin merasa bertanggung jawab atas reaksi orang lain, termasuk ketika harus menolak permintaan yang sebenarnya tidak sanggup dipenuhi.

Ketakutan terhadap penilaian negatif dapat membuat seseorang sulit menetapkan batasan. Mereka mungkin khawatir dianggap egois, tidak peduli atau bahkan kehilangan hubungan apabila tidak memenuhi harapan orang lain.

Perasaan tersebut dapat muncul dalam berbagai situasi. Misalnya, seseorang menerima pekerjaan tambahan meskipun tanggung jawabnya sudah menumpuk, menghadiri acara ketika membutuhkan waktu istirahat atau terus membantu orang lain meskipun kondisi dirinya sedang tidak memungkinkan.

Mengapa Mengatakan Tidak Terasa Sulit?

Salah satu penyebabnya adalah ketakutan terhadap penolakan. Seseorang mungkin menganggap bahwa menolak permintaan sama dengan mengecewakan orang yang meminta bantuan. Akibatnya, mereka memilih mengesampingkan kebutuhan sendiri agar hubungan tetap terjaga.

Selain itu, rasa bersalah juga dapat memengaruhi keputusan. Ketika terbiasa mengutamakan orang lain, seseorang bisa merasa sedang melakukan kesalahan saat mulai memprioritaskan dirinya sendiri. Padahal, perasaan bersalah tidak selalu berarti keputusan yang diambil merupakan tindakan yang keliru.

Kecenderungan menghindari konflik juga dapat membuat seseorang sulit menyampaikan penolakan secara terbuka. Mereka memilih mengalah karena khawatir menghadapi perdebatan, perubahan sikap atau respons negatif dari orang lain.

JIka berlangsung terus-menerus, kebiasaan tersebut dapat membuat seseorang mengabaikan kebutuhan pribadi. Terlalu sering memenuhi permintaan orang lain dapat memunculkan kelelahan emosional, kecemasan, hingga rasa kesal karena kebutuhan diri sendiri tidak terpenuhi.

Belajar Mengatakan Tidak Tanpa Merasa Bersalah

Mengatakan tidak bukan berarti seseorang kehilangan kepedulian terhadap orang lain. Sebaliknya, kemampuan menolak merupakan bagian dari membangun batasan pribadi atau personal boundaries. Batasan ini membantu seseorang memahami kemampuan, kebutuhan, dan hal-hal yang dapat diterima dalam hubungan sosial.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah tidak terburu-buru memberikan jawaban. Ketika menerima permintaan, seseorang dapat mengambil waktu untuk mempertimbangkan kondisi dan kemampuannya sebelum menyetujui sesuatu.

Jika memang tidak memungkinkan, penolakan dapat disampaikan secara jujur dan sederhana. Selain itu, seseorang perlu belajar membedakan antara membantu karena keinginan sendiri dan membantu karena merasa terpaksa. Kepedulian terhadap orang lain tetap dapat dilakukan tanpa harus selalu mengorbankan waktu, tenaga, maupun kebutuhan pribadi.