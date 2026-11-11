Waspada! 6 Perubahan Sikap Pria Ini Bisa Menjadi Tanda Ada Sesuatu yang Disembunyikan

JawaPos.com - Menjaga kepercayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam sebuah hubungan asmara. Namun, tidak semua hubungan berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang mulai menunjukkan perubahan sikap yang membuat pasangannya merasa curiga.

Perselingkuhan tidak selalu diawali dengan hubungan fisik atau kedekatan yang terlihat jelas. Dalam sejumlah situasi, perilaku sehari-hari justru bisa memperlihatkan adanya persoalan mengenai komitmen dan keterbukaan terhadap pasangan.

Perubahan seperti menjadi lebih tertutup, mudah tersinggung ketika ditanya, hingga mendadak memberikan perhatian berlebihan terkadang menimbulkan tanda tanya. Meski begitu, perilaku tersebut tidak otomatis membuktikan seseorang sedang berselingkuh karena bisa dipengaruhi berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam pola perilaku yang kerap dikaitkan dengan pria yang tidak menjaga kesetiaan dalam hubungan. Mengenali pola-pola ini dapat membantu seseorang lebih memahami dinamika hubungan yang sedang dijalani.

1. Masih Suka Membuka Peluang dengan Perempuan Lain Salah satu perilaku yang patut diperhatikan adalah ketika seorang pria tetap memberikan ruang bagi kemungkinan menjalin hubungan romantis dengan orang lain meskipun sudah memiliki pasangan.

Hal ini bisa terlihat dari kebiasaannya menggoda perempuan lain, mempertahankan kedekatan yang tidak wajar dengan mantan kekasih, atau masih aktif menggunakan aplikasi kencan tanpa sepengetahuan pasangan.

Sikap tersebut dapat menunjukkan bahwa komitmen yang dibangun belum sepenuhnya dijalankan dengan serius.

Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya memahami bahwa kebebasan pribadi tetap perlu berjalan seiring dengan kesepakatan dan rasa saling menghormati.

2. Mudah Marah Ketika Ditanya Mengenai Keberadaannya Komunikasi terbuka merupakan bagian penting dalam membangun rasa percaya. Namun, pria yang menyembunyikan sesuatu terkadang menunjukkan reaksi berlebihan ketika pasangannya menanyakan aktivitas atau keberadaannya.

Pertanyaan sederhana seperti sedang berada di mana atau dengan siapa bisa berubah menjadi perdebatan panjang. Ia mungkin merasa terganggu, menghindari jawaban, atau justru membalikkan keadaan dengan menyalahkan pasangan.

Sikap defensif semacam ini patut diperhatikan apabila terjadi berulang kali dan disertai ketidakjujuran.

Meski demikian, seseorang juga bisa bersikap sensitif karena alasan lain. Karena itu, penting melihat keseluruhan perilakunya, bukan hanya satu kejadian.

3. Selalu Membutuhkan Pujian dan Perhatian dari Orang Lain Ada pria yang merasa sangat membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Mereka senang mendapatkan pujian, menjadi pusat perhatian, dan merasa diinginkan oleh banyak orang.

Kebutuhan terhadap validasi eksternal yang berlebihan dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan. Ketika perhatian dari pasangan dirasa belum cukup, ia mungkin berusaha mencari pengakuan serupa dari orang lain.

Situasi ini dapat membuka peluang munculnya kedekatan emosional yang melewati batas hubungan.

Apabila kebiasaan tersebut terus berlangsung tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan, hubungan bisa kehilangan rasa aman dan kepercayaan.

4. Justru Menuduh Pasangan Terlalu Cemburu Perilaku lain yang perlu dicermati adalah kebiasaan mengalihkan pembicaraan ketika pasangan menyampaikan kecurigaan atau kekhawatiran.

Alih-alih menjelaskan keadaan dengan tenang, ia mungkin langsung menyebut pasangannya terlalu cemburu, berpikiran negatif, atau selalu mencari masalah.

Dalam kondisi tertentu, pola komunikasi seperti ini dapat mengarah pada gaslighting, yaitu perilaku manipulatif yang membuat seseorang meragukan ingatan, penilaian, atau perasaannya sendiri.

Akibatnya, pasangan bisa merasa bersalah hanya karena mencoba meminta kejelasan.

Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa harus merasa takut disalahkan.

5. Mendadak Menjadi Sangat Romantis dan Perhatian Perubahan sikap yang tidak biasa juga terkadang membuat pasangan bertanya-tanya. Pria yang sebelumnya jarang memberikan perhatian bisa tiba-tiba menjadi lebih manis, sering membelikan hadiah, atau menunjukkan kasih sayang secara berlebihan.

Dalam beberapa kasus, perubahan tersebut mungkin berkaitan dengan rasa bersalah karena telah melakukan sesuatu yang melanggar komitmen hubungan.

Perhatian ekstra bisa menjadi cara untuk menutupi kesalahan atau mengurangi kecurigaan pasangan.

Namun, perlu diingat bahwa menjadi lebih romantis bukan berarti seseorang pasti berselingkuh. Bisa saja ia memang sedang berusaha memperbaiki hubungan atau menunjukkan kasih sayang dengan cara berbeda.

Karena itu, perubahan perilaku sebaiknya dipahami bersama konteks dan pola sikap lainnya.

6. Tidak Menghargai Batasan yang Sudah Disepakati Kesetiaan tidak hanya berkaitan dengan menghindari hubungan fisik dengan orang lain. Menghormati batasan emosional dan menjaga kepercayaan juga menjadi bagian penting dalam sebuah komitmen.

Pria yang kerap mengabaikan kesepakatan bersama mungkin menganggap perilaku tertentu sebagai sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan.

Misalnya, tetap menggoda perempuan lain meskipun pasangan sudah menyampaikan ketidaknyamanan, menyembunyikan komunikasi tertentu, atau menganggap kedekatan yang melewati batas sebagai hal biasa.

Jika perilaku tersebut terus berulang, pasangan bisa merasa tidak dihargai dan kehilangan rasa aman dalam hubungan.