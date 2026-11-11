8 Alasan Mengapa Perempuan Cerdas Kadang Melakukan Kesalahan yang “Bodoh” Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sebuah paradoks yang menarik dalam kehidupan manusia: seseorang bisa sangat cerdas, berpendidikan tinggi, mampu membaca situasi dengan tajam, bahkan sering memberikan nasihat luar biasa kepada orang lain—tetapi pada suatu titik justru membuat keputusan yang dari luar terlihat begitu tidak masuk akal.

“Dia kan pintar. Kok bisa melakukan hal seperti itu?”

Pertanyaan semacam ini sering muncul ketika melihat perempuan yang cerdas bertahan dalam hubungan yang buruk, mempercayai orang yang jelas-jelas tidak layak dipercaya, mengabaikan tanda-tanda bahaya, atau mengambil keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan pengetahuan dan logikanya sendiri.

Namun psikologi memberikan satu jawaban penting:

Kecerdasan tidak sama dengan kebal terhadap kesalahan.

Kemampuan berpikir logis hanyalah salah satu bagian dari cara manusia mengambil keputusan. Dalam kehidupan nyata, keputusan juga dipengaruhi oleh emosi, kebutuhan akan kasih sayang, pengalaman masa lalu, tekanan sosial, rasa takut, kelelahan, bias kognitif, dan keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah terlanjur diinvestasikan.

Karena itu, perempuan cerdas pun bisa melakukan sesuatu yang terlihat “bodoh”. Bahkan terkadang justru karena mereka memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik, mereka mampu menemukan seribu alasan untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya didorong oleh emosi.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat delapan alasan psikologis yang dapat menjelaskannya.

1. Mereka Terlalu Pandai Merasionalisasi Keputusan yang Sudah Ingin Mereka Ambil

Salah satu kesalahpahaman tentang orang cerdas adalah anggapan bahwa mereka selalu menggunakan kecerdasannya untuk mencari keputusan yang paling benar.

Tidak selalu.

Kemampuan berpikir yang tinggi juga dapat digunakan untuk mencari pembenaran atas keputusan yang sebenarnya sudah ingin diambil.

Misalnya, seorang perempuan mengetahui bahwa pasangannya sering berbohong. Secara logis, ia memahami bahwa kebiasaan tersebut merupakan tanda masalah dalam hubungan.

Tetapi karena ia masih mencintai orang tersebut, pikirannya mulai mencari penjelasan:

“Dia sebenarnya sedang tertekan.”

“Mungkin aku terlalu menuntut.”

“Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan.”

“Dia sebenarnya baik, hanya belum dewasa.”

“Kalau aku memberinya kesempatan, mungkin dia akan berubah.”

Tidak ada satu pun kalimat tersebut yang terdengar benar-benar bodoh. Justru semuanya terdengar masuk akal.

Inilah yang membuat rasionalisasi begitu berbahaya.

Orang yang cerdas dapat membangun argumen yang sangat meyakinkan untuk mempertahankan sesuatu yang secara emosional ingin ia pertahankan.

Dalam psikologi, manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencari konsistensi antara keyakinan dan perilakunya. Ketika tindakan kita bertentangan dengan apa yang kita ketahui, muncul ketidaknyamanan psikologis yang dikenal sebagai cognitive dissonance.

Salah satu cara mengurangi ketidaknyamanan tersebut adalah mengubah cara kita menafsirkan situasi.

Bukan:

“Dia memperlakukanku buruk.”

Tetapi:

“Dia sebenarnya sedang mengalami masa sulit.”

Bukan:

“Aku seharusnya pergi.”

Tetapi:

“Aku hanya perlu sedikit lebih sabar.”

Masalahnya bukan kurangnya kecerdasan.

Masalahnya adalah kecerdasan sedang digunakan untuk membela keinginan emosional.

2. Mereka Bisa Terjebak dalam Bias “Aku Bisa Memahami Dia”

Perempuan yang memiliki kecerdasan emosional dan kemampuan analisis tinggi sering mampu memahami perspektif orang lain dengan sangat baik.

Mereka dapat melihat alasan di balik perilaku seseorang.

Mereka memahami trauma.

Mereka memahami rasa takut.

Mereka memahami masa kecil seseorang.

Mereka memahami mengapa seseorang sulit berkomunikasi.

Kemampuan ini tentu merupakan kualitas yang positif.

Namun dalam kondisi tertentu, empati dapat berubah menjadi jebakan.

Seorang perempuan mungkin mengetahui bahwa pasangannya memiliki pengalaman buruk di masa lalu. Ia memahami mengapa orang tersebut sulit percaya kepada orang lain. Ia mengetahui bahwa orang tersebut memiliki luka emosional.

Kemudian ia mulai berpikir:

“Aku mengerti mengapa dia seperti ini.”

Masalahnya, memahami alasan seseorang melakukan sesuatu tidak sama dengan membenarkan perilakunya.

Seseorang bisa memiliki trauma dan tetap bertanggung jawab atas perilakunya.

Seseorang bisa memiliki masa lalu yang buruk dan tetap tidak berhak menyakiti orang lain.

Seseorang bisa mengalami kesulitan emosional dan tetap harus belajar mengelolanya.

Perempuan yang sangat empatik terkadang terlalu lama berada dalam situasi yang menyakitkan karena mereka terus melihat “alasan” di balik perilaku seseorang.

Mereka tidak hanya melihat apa yang dilakukan orang tersebut.

Mereka melihat mengapa orang tersebut melakukannya.

Dan terkadang, pemahaman yang terlalu dalam membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan untuk pergi.

3. Mereka Mengira Potensi Seseorang Adalah Kenyataan

Ini merupakan salah satu jebakan yang sangat umum dalam hubungan.

Seseorang tidak lagi melihat pasangannya berdasarkan siapa dirinya sekarang, melainkan berdasarkan siapa yang mungkin bisa ia menjadi suatu hari nanti.

Perempuan cerdas biasanya sangat mampu melihat potensi.

Mereka dapat melihat kemampuan seseorang bahkan ketika orang tersebut belum mengembangkannya.

“Dia sebenarnya pintar.”

“Dia sebenarnya punya bakat.”

“Dia bisa sukses kalau mau serius.”

“Dia akan menjadi pasangan yang luar biasa kalau sudah dewasa.”

“Dia sebenarnya baik.”

Masalahnya adalah hubungan tidak dijalani bersama “potensi”.

Hubungan dijalani bersama perilaku nyata seseorang pada saat ini.

Potensi adalah kemungkinan.

Perilaku adalah kenyataan.

Perempuan yang cerdas dapat terjebak dalam proyek psikologis: merasa bahwa dengan cinta, kesabaran, dukungan, dan komunikasi yang tepat, ia bisa membantu seseorang menjadi versi terbaik dirinya.

Tetapi perubahan pribadi tidak dapat dipaksakan dari luar.

Seseorang berubah ketika ia sendiri ingin berubah dan mengambil tindakan untuk berubah.

Karena itu, salah satu pertanyaan paling penting bukan:

“Seberapa hebat dia suatu hari nanti?”

Melainkan:

“Seperti apa dia memperlakukanku sekarang?”

Pertanyaan tersebut sering kali jauh lebih sulit dijawab karena tidak memberi ruang bagi fantasi.

4. Mereka Mengabaikan Red Flag karena Terlalu Fokus pada Data Positif

Otak manusia tidak selalu memproses informasi secara netral.

Kita memiliki berbagai bias kognitif yang memengaruhi cara kita menilai seseorang.

Dalam hubungan, seseorang mungkin mendapatkan sepuluh pengalaman positif dan dua pengalaman negatif.

Karena pengalaman positif terasa menyenangkan, ia mungkin memberikan bobot yang jauh lebih besar terhadapnya.

“Dia memang pernah berbohong, tapi lihat berapa banyak hal baik yang sudah dia lakukan.”

“Dia pernah merendahkanku, tetapi dia juga sangat perhatian.”

“Dia kadang menghilang, tetapi ketika sedang baik, dia sangat romantis.”

Di sinilah seseorang dapat mulai mengembangkan pola intermittent reinforcement—penguatan yang muncul secara tidak konsisten.

Perilaku buruk diselingi dengan momen-momen yang sangat menyenangkan.

Ironisnya, pola seperti ini dapat membuat seseorang semakin sulit melepaskan diri karena otak terus menunggu “hadiah” berikutnya.

Setelah pertengkaran, datang permintaan maaf.

Setelah jarak emosional, datang perhatian luar biasa.

Setelah kekecewaan, datang fase romantis.

Siklus tersebut dapat membuat seseorang berpikir:

“Mungkin sekarang semuanya sudah berubah.”

Padahal yang berubah mungkin hanya fasenya.

Karena itu, kecerdasan tidak selalu cukup untuk mendeteksi pola jika seseorang terlalu fokus pada episode individual.

Yang perlu dilihat bukan hanya:

“Apakah dia pernah memperlakukanku dengan baik?”

Hampir semua hubungan memiliki momen baik.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Apa pola perilakunya secara keseluruhan?”

5. Mereka Terlalu Percaya pada Kemampuan Mereka untuk Mengendalikan Situasi

Orang yang kompeten sering terbiasa menyelesaikan masalah.

Di sekolah, mereka berhasil.

Di pekerjaan, mereka mampu mengatasi masalah.

Dalam kehidupan sosial, mereka dapat menganalisis konflik dan menemukan solusi.

Kemudian muncul asumsi yang sangat manusiawi:

“Kalau aku berusaha cukup keras, aku bisa memperbaikinya.”

Ini dapat disebut sebagai bentuk illusion of control—kecenderungan untuk merasa bahwa kita memiliki lebih banyak kendali terhadap suatu situasi daripada yang sebenarnya kita miliki.

Dalam hubungan, seseorang mungkin berpikir:

“Kalau aku menjelaskan dengan cara yang tepat, dia akan mengerti.”

“Kalau aku lebih sabar, dia akan berubah.”

“Kalau aku menunjukkan contoh yang baik, dia akan mengikuti.”

“Kalau aku belajar berkomunikasi lebih baik, masalah ini akan selesai.”

Tetapi hubungan melibatkan setidaknya dua orang.

Kita dapat mengontrol komunikasi kita.

Kita tidak dapat mengontrol kemauan orang lain untuk berubah.

Kita dapat memberikan kesempatan.

Kita tidak dapat memaksa seseorang memanfaatkannya.

Kita dapat menetapkan batas.

Kita tidak dapat memaksa orang lain menghormatinya.

Perempuan yang terbiasa menjadi problem solver terkadang mengalami kesulitan menerima kenyataan bahwa beberapa masalah tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja.

Dan terkadang keputusan paling cerdas bukan menemukan solusi.

Melainkan mengakui bahwa situasinya memang tidak layak dipertahankan.

6. Mereka Terlalu Takut Mengakui Bahwa Mereka Salah

Ini terdengar paradoks.

Bukankah orang cerdas seharusnya mudah mengakui kesalahan?

Idealnya, ya.

Tetapi manusia bukan mesin logika.

Semakin besar investasi seseorang terhadap sebuah keputusan, semakin sulit terkadang baginya untuk mengakui bahwa keputusan tersebut salah.

Bayangkan seseorang telah menghabiskan dua tahun dalam sebuah hubungan.

Ia sudah memperkenalkan pasangannya kepada keluarga.

Ia sudah membuat rencana masa depan.

Ia sudah membela pasangannya di depan teman-teman.

Ia sudah mengorbankan banyak hal.

Kemudian muncul bukti bahwa hubungan tersebut tidak sehat.

Mengakui kenyataan berarti bukan hanya mengakui:

“Aku salah memilih.”

Tetapi juga menghadapi pertanyaan yang lebih menyakitkan:

“Jadi selama ini aku salah?”

“Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya?”

“Kenapa aku bertahan begitu lama?”

“Apakah dua tahun hidupku terbuang?”

Untuk menghindari rasa sakit tersebut, manusia kadang memilih mempertahankan keputusan lama.

Dalam psikologi ekonomi perilaku, fenomena ini berkaitan dengan sunk cost: kecenderungan untuk terus berinvestasi pada sesuatu karena sudah terlalu banyak yang diberikan, meskipun secara rasional investasi tambahan tidak lagi menguntungkan.

Padahal waktu yang sudah berlalu tidak dapat dikembalikan.

Dan investasi masa lalu seharusnya tidak menjadi alasan untuk terus membuat investasi buruk di masa depan.

Mengakhiri sesuatu yang salah bukan berarti dua tahun tersebut tidak berarti.

Itu berarti seseorang akhirnya belajar dari dua tahun tersebut.

7. Mereka Bisa Terjebak oleh Kebutuhan untuk Dicintai, Sama Seperti Siapa Pun

Ini bagian yang sering dilupakan.

Perempuan cerdas tetap manusia.

Mereka tetap membutuhkan kasih sayang.

Tetap ingin dipilih.

Tetap ingin merasa menarik.

Tetap ingin merasa cukup.

Tetap bisa takut ditinggalkan.

Kecerdasan tidak menghapus kebutuhan emosional.

Seseorang bisa memiliki gelar akademik tinggi, karier hebat, kemampuan analitis luar biasa, dan tetap merasa sangat kesepian.

Bahkan terkadang keberhasilan di satu bidang kehidupan dapat membuat seseorang berharap bahwa hubungan romantis juga akan memberikan rasa aman yang sama.

Ketika rasa takut kehilangan muncul, logika dapat menjadi lebih lemah.

Seseorang yang biasanya sangat rasional bisa mulai berpikir:

“Daripada sendirian, lebih baik hubungan ini diperbaiki.”

“Aku mungkin tidak akan menemukan orang lain.”

“Setidaknya dia masih mencintaiku.”

“Aku sudah terlalu lama bersamanya.”

Di titik ini, keputusan tidak lagi hanya tentang apakah hubungan tersebut sehat.

Keputusan menjadi tentang rasa takut kehilangan.

Dan ketakutan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan manusia.

Karena itu, kesalahan seseorang tidak selalu menunjukkan bahwa ia kurang cerdas.

Kadang-kadang itu hanya menunjukkan bahwa ia memiliki kebutuhan emosional yang sama seperti manusia lainnya.

8. Mereka Menggunakan Logika untuk Memahami Hati, Padahal Tidak Semua Hal Bisa Diselesaikan dengan Logika

Ini mungkin alasan yang paling menarik.

Orang cerdas cenderung mencari pola.

Mereka ingin memahami sebab dan akibat.

Mereka ingin tahu mengapa sesuatu terjadi.

Mereka ingin menemukan solusi.

Tetapi hubungan manusia bukan persamaan matematika.

Tidak semua perasaan dapat dianalisis sampai menghasilkan jawaban yang sempurna.

Kita bisa memahami mengapa seseorang tidak baik untuk kita dan tetap merindukannya.

Kita bisa mengetahui bahwa sebuah hubungan tidak sehat dan tetap sulit meninggalkannya.

Kita bisa tahu bahwa seseorang tidak cocok dengan kita dan tetap mencintainya.

Kita bisa mengetahui keputusan yang benar dan tetap merasa sedih ketika mengambil keputusan tersebut.

Ini bukan kontradiksi.

Ini adalah bagian dari menjadi manusia.

Salah satu jebakan terbesar bagi orang yang sangat analitis adalah berpikir bahwa setelah memahami masalah, mereka seharusnya otomatis mampu menghilangkan emosinya.

Padahal pemahaman dan penerimaan adalah dua hal berbeda.

Kita bisa tahu bahwa seseorang tidak baik untuk kita sebelum kita siap menerima kenyataan tersebut.

Dan terkadang diperlukan waktu agar emosi menyusul apa yang sudah dipahami oleh akal.

Jadi, Apakah Perempuan Cerdas Lebih Sering Membuat Kesalahan “Bodoh”?

Tidak ada dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa perempuan cerdas secara umum lebih sering melakukan keputusan buruk dibandingkan perempuan lain.

Justru yang lebih tepat adalah:

Kecerdasan tidak memberikan kekebalan terhadap bias dan emosi.

Semua manusia dapat mengalami hal tersebut.

Perbedaannya adalah bentuk kesalahannya.

Orang yang sangat cerdas mungkin tidak melakukan kesalahan karena tidak memahami fakta.

Ia bisa melakukan kesalahan karena terlalu pandai menjelaskan fakta yang mendukung apa yang ingin ia percayai.

Ia mungkin tidak gagal melihat red flag.

Ia melihatnya.

Hanya saja ia menemukan alasan untuk tetap tinggal.

Ia mungkin tidak tidak tahu bahwa seseorang memperlakukannya dengan buruk.

Ia tahu.

Tetapi ia juga melihat sisi lain orang tersebut dan berharap sisi itu akhirnya menjadi dominan.

Dengan kata lain, masalahnya terkadang bukan kurangnya informasi.

Masalahnya adalah konflik antara apa yang diketahui oleh pikiran dan apa yang diinginkan oleh hati.

Kesimpulan: Cerdas Bukan Berarti Selalu Rasional

Ada sebuah pelajaran penting dari semua ini.

Jangan mengukur kecerdasan seseorang berdasarkan apakah ia pernah membuat keputusan yang buruk.

Orang paling cerdas sekalipun dapat membuat keputusan buruk ketika sedang jatuh cinta, takut kehilangan, kelelahan, kesepian, tertekan, atau terlalu terikat secara emosional.

Kecerdasan membantu kita memahami dunia.

Tetapi manusia mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan pemahaman.

Kita juga mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan, pengalaman, harapan, ketakutan, dan emosi.

Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih baik bukan:

“Bagaimana mungkin perempuan secerdas itu bisa melakukan kesalahan sebodoh itu?”

Melainkan:

“Apa yang sedang ia rasakan sehingga keputusan yang terlihat tidak masuk akal dari luar terasa masuk akal baginya?”

Pertanyaan kedua jauh lebih manusiawi.

Dan sering kali, jawabannya bukan karena ia bodoh.

Ia hanya sedang menjadi manusia.

Pada akhirnya, tanda kedewasaan bukanlah kemampuan untuk tidak pernah melakukan kesalahan.

Tanda kedewasaan adalah kemampuan untuk berkata:

“Aku salah. Aku belajar. Dan aku tidak harus mengulangi kesalahan yang sama hanya karena aku pernah menginvestasikan begitu banyak hal di dalamnya.”

Itulah bentuk kecerdasan yang jauh lebih penting daripada sekadar mampu mengetahui jawaban yang benar.