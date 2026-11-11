8 Alasan Mengapa Perempuan Cerdas Kadang Melakukan Kesalahan yang “Bodoh” Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada sebuah paradoks yang menarik dalam kehidupan manusia: seseorang bisa sangat cerdas, berpendidikan tinggi, mampu membaca situasi dengan tajam, bahkan sering memberikan nasihat luar biasa kepada orang lain—tetapi pada suatu titik justru membuat keputusan yang dari luar terlihat begitu tidak masuk akal.

“Dia kan pintar. Kok bisa melakukan hal seperti itu?”

Pertanyaan semacam ini sering muncul ketika melihat perempuan yang cerdas bertahan dalam hubungan yang buruk, mempercayai orang yang jelas-jelas tidak layak dipercaya, mengabaikan tanda-tanda bahaya, atau mengambil keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan pengetahuan dan logikanya sendiri.

Namun psikologi memberikan satu jawaban penting:

Kecerdasan tidak sama dengan kebal terhadap kesalahan.

Kemampuan berpikir logis hanyalah salah satu bagian dari cara manusia mengambil keputusan. Dalam kehidupan nyata, keputusan juga dipengaruhi oleh emosi, kebutuhan akan kasih sayang, pengalaman masa lalu, tekanan sosial, rasa takut, kelelahan, bias kognitif, dan keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah terlanjur diinvestasikan.

Karena itu, perempuan cerdas pun bisa melakukan sesuatu yang terlihat “bodoh”. Bahkan terkadang justru karena mereka memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik, mereka mampu menemukan seribu alasan untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya didorong oleh emosi.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat delapan alasan psikologis yang dapat menjelaskannya.

1. Mereka Terlalu Pandai Merasionalisasi Keputusan yang Sudah Ingin Mereka Ambil