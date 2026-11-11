7 Alasan Mengapa Orang yang Sangat Sensitif Merasa Terdorong untuk Tidak Melukai Perasaan Orang Lain

JawaPos.com - Ada orang-orang yang tampaknya sangat berhati-hati dalam memperlakukan orang lain.

Mereka memikirkan kembali kata-kata yang baru saja diucapkan. Mereka khawatir jika nada bicara mereka terdengar terlalu keras. Mereka merasa tidak enak ketika harus menolak permintaan seseorang. Bahkan ketika seseorang memperlakukan mereka dengan tidak baik, mereka masih berusaha mencari cara untuk menyampaikan keberatan tanpa membuat orang tersebut merasa terluka.

Bagi orang lain, sikap seperti ini mungkin terlihat terlalu berlebihan.

“Kenapa harus memikirkan perasaan orang lain sedalam itu?”

Namun bagi orang yang sangat sensitif, persoalannya sering kali bukan sekadar ingin terlihat baik.

Mereka memang bisa mengalami dan memproses rangsangan emosional dengan intensitas yang lebih tinggi. Dalam psikologi, karakteristik ini sering dibahas dalam konteks sensory processing sensitivity (SPS), yaitu kecenderungan temperamental untuk memproses informasi dan rangsangan secara lebih mendalam.

Artinya, ketika seseorang menunjukkan perubahan ekspresi wajah, nada suara, atau sikap yang sedikit berbeda, orang yang sangat sensitif mungkin lebih cepat menangkapnya dan memikirkannya lebih lama.

Karena itu, mereka sering memiliki dorongan kuat untuk berhati-hati agar tidak menjadi sumber penderitaan emosional bagi orang lain.

Tetapi ada hal penting yang perlu dipahami.

Menjadi sensitif bukan berarti seseorang harus selalu mengorbankan dirinya demi perasaan orang lain.

Sensitivitas dapat menjadi kekuatan ketika membuat seseorang penuh empati dan perhatian. Namun, jika ketakutan menyakiti orang lain membuat seseorang tidak mampu berkata "tidak", selalu merasa bersalah, atau terus mengabaikan kebutuhannya sendiri, sensitivitas tersebut dapat berubah menjadi beban.

Lalu, mengapa orang yang sangat sensitif sering merasa terdorong untuk tidak melukai perasaan orang lain?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasannya.

1. Mereka Lebih Mudah Menangkap Perubahan Emosional pada Orang Lain

Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan sensitivitas tinggi adalah pemrosesan informasi yang lebih mendalam.

Seseorang yang sangat sensitif mungkin tidak hanya mendengar kalimat yang diucapkan orang lain.

Ia juga memperhatikan bagaimana kalimat itu disampaikan.

Apakah suaranya berubah?

Apakah ekspresinya terlihat kecewa?

Apakah ia tiba-tiba menjadi lebih diam?

Apakah suasana percakapan terasa berbeda?

Hal-hal kecil yang mungkin dilewatkan orang lain dapat menjadi informasi penting bagi dirinya.

Misalnya, seseorang berkata:

“Tidak apa-apa.”

Orang yang tidak terlalu memperhatikan mungkin menganggap kalimat tersebut sebagai jawaban biasa.

Namun orang yang sangat sensitif mungkin memperhatikan bahwa setelah mengatakannya, orang tersebut menundukkan kepala, menghindari kontak mata, atau berbicara dengan suara yang lebih pelan.

Kemudian pikirannya mulai bekerja:

“Apakah dia sebenarnya tersinggung?”

“Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?”

“Apakah perasaannya berubah karena perkataanku?”

Kepekaan seperti ini dapat membuat seseorang memiliki empati interpersonal yang kuat. Ia lebih mudah menyadari bahwa orang lain mungkin sedang mengalami sesuatu, bahkan ketika orang tersebut belum mengatakannya secara langsung.

Karena ia mengetahui betapa kuatnya sebuah perkataan dapat memengaruhi perasaan, ia pun menjadi lebih berhati-hati ketika berbicara.

Bukan karena ia takut terhadap semua konflik, melainkan karena ia memahami bahwa kata-kata dapat meninggalkan bekas.

Namun, kepekaan bukan berarti selalu benar membaca perasaan orang lain

Ini penting.

Orang yang sangat sensitif juga dapat keliru menafsirkan ekspresi atau perubahan perilaku orang lain.

Seseorang yang terlihat diam belum tentu marah.

Seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu kecewa.

Seseorang yang berbicara singkat belum tentu tersinggung.

Karena itu, sensitivitas perlu diseimbangkan dengan kemampuan untuk memeriksa realitas.

Empati mengatakan:

“Aku melihat kemungkinan kamu sedang terluka.”

Kecemasan mengatakan:

“Aku yakin kamu terluka karena aku.”

Keduanya berbeda.

2. Mereka Dapat Memproses Pengalaman Emosional Secara Lebih Mendalam

Orang yang sangat sensitif sering kali tidak hanya mengalami emosi, tetapi juga memikirkannya secara mendalam.

Sebuah percakapan yang bagi orang lain selesai ketika percakapan berakhir, bagi mereka mungkin masih berlanjut di dalam kepala selama berjam-jam.

“Seharusnya tadi aku mengatakan apa?”

“Kenapa aku menjawab seperti itu?”

“Apakah ekspresinya berubah setelah aku bicara?”

“Jangan-jangan perkataanku membuatnya merasa tidak dihargai.”

Pemrosesan mendalam seperti ini dapat membuat mereka lebih sadar terhadap konsekuensi emosional dari tindakan mereka.

Mereka mungkin membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi orang lain.

Jika mereka tahu bahwa penolakan dapat membuat seseorang kecewa, mereka mungkin berusaha mencari cara yang lebih lembut untuk menolak.

Jika mereka harus memberikan kritik, mereka mungkin memilih kata-kata dengan sangat hati-hati.

Jika mereka sedang marah, mereka mungkin memilih diam terlebih dahulu agar tidak mengatakan sesuatu yang nantinya akan disesali.

Dalam kondisi sehat, kemampuan ini merupakan bentuk regulasi diri dan empati.

Mereka tidak ingin sekadar mengatakan apa yang ada di kepala.

Mereka ingin mempertimbangkan dampaknya.

Namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan.

Pemrosesan mendalam dapat berubah menjadi ruminasi, yaitu kecenderungan terus memikirkan pengalaman atau kesalahan yang sama secara berulang-ulang.

Pada titik tertentu, kehati-hatian tidak lagi membantu.

Ia justru membuat seseorang terus bertanya:

“Apakah aku sudah cukup baik?”

“Apakah aku sudah cukup lembut?”

“Apakah dia masih marah?”

“Apakah aku telah menyakitinya?”

Di sinilah seseorang perlu belajar membedakan antara bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain dan merasa bertanggung jawab atas seluruh perasaan orang lain.

Kita bertanggung jawab atas cara kita memperlakukan orang.

Tetapi kita tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana setiap orang merespons kita.

3. Mereka Tahu Seperti Apa Rasanya Terluka Secara Emosional

Salah satu alasan seseorang menjadi sangat berhati-hati terhadap perasaan orang lain adalah karena ia sendiri mungkin sangat mengenal pengalaman emosional yang intens.

Ketika dirinya mengalami penolakan, kritik, konflik, atau kata-kata yang menyakitkan, pengalaman tersebut bisa terasa sangat membekas.

Karena itu, ia mungkin berpikir:

“Aku tahu bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Aku tidak ingin membuat orang lain merasakannya.”

Pengalaman pribadi dapat membentuk sensitivitas interpersonal.

Seseorang yang pernah merasa diabaikan mungkin menjadi sangat perhatian terhadap orang yang terlihat kesepian.

Seseorang yang pernah dipermalukan mungkin sangat berhati-hati agar tidak mempermalukan orang lain.

Seseorang yang pernah mengalami kata-kata kasar mungkin berusaha keras agar dirinya tidak berbicara dengan cara yang sama kepada orang lain.

Dalam bentuk yang sehat, pengalaman tersebut dapat berkembang menjadi empati berbasis pengalaman.

Ia belajar dari rasa sakitnya sendiri dan menggunakannya untuk memperlakukan orang lain dengan lebih baik.

Namun pengalaman masa lalu juga dapat menciptakan kewaspadaan yang berlebihan.

Jika seseorang pernah mengalami konflik yang sangat menyakitkan, ia mungkin mulai menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus selalu dihindari.

Akibatnya, ia tidak hanya berusaha untuk tidak menyakiti orang lain.

Ia juga berusaha keras agar tidak pernah membuat siapa pun kecewa.

Padahal, dalam hubungan yang sehat, kekecewaan tidak selalu berarti hubungan tersebut gagal.

Kadang-kadang kita memang perlu mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengar orang lain.

Kadang-kadang kita perlu menetapkan batas.

Kadang-kadang kita perlu menolak.

Dan seseorang bisa kecewa terhadap kita tanpa berarti kita telah melakukan sesuatu yang salah.

4. Mereka Memiliki Empati yang Kuat terhadap Dampak Perilaku Mereka

Orang yang sangat sensitif sering kali memiliki perhatian besar terhadap konsekuensi interpersonal.

Sebelum berbicara, mereka mungkin berpikir:

“Kalau aku mengatakan ini, bagaimana perasaannya?”

Sebelum menolak, mereka mungkin berpikir:

“Apakah dia akan menganggap aku tidak peduli?”

Sebelum memberikan kritik, mereka mungkin berpikir:

“Bagaimana aku bisa menyampaikannya tanpa merendahkan dia?”

Ini merupakan salah satu bentuk empati.

Empati membuat seseorang mampu mempertimbangkan pengalaman emosional orang lain sebelum bertindak.

Dalam banyak situasi, kemampuan tersebut sangat berharga.

Orang yang memiliki sensitivitas interpersonal tinggi biasanya dapat menjadi pendengar yang baik. Mereka juga dapat sangat memperhatikan kebutuhan emosional orang-orang di sekitarnya.

Mereka mungkin menjadi teman yang dihubungi ketika seseorang membutuhkan tempat untuk bercerita.

Mereka mungkin menjadi pasangan yang memperhatikan perubahan kecil dalam suasana hati.

Mereka mungkin menjadi rekan kerja yang tidak ingin membuat orang lain merasa dipermalukan di depan banyak orang.

Tetapi empati memiliki batas yang sehat.

Empati bukan berarti:

“Aku harus memastikan semua orang selalu merasa nyaman.”

Empati lebih tepat dipahami sebagai:

“Aku peduli terhadap perasaanmu, tetapi aku juga tetap bertanggung jawab terhadap diriku sendiri.”

Ini perbedaan yang sangat penting.

Seseorang bisa berkata:

“Aku memahami bahwa kamu kecewa, tetapi keputusanku tetap sama.”

Kalimat seperti itu tidak kejam.

Justru itu menunjukkan bahwa seseorang mampu mengakui perasaan orang lain tanpa menyerahkan kendali atas hidupnya.

5. Mereka Mungkin Sangat Tidak Nyaman dengan Konflik

Tidak semua orang yang sensitif takut terhadap konflik.

Namun pada sebagian orang, sensitivitas tinggi dapat berjalan bersama kecenderungan menghindari situasi yang terasa terlalu menegangkan secara emosional.

Konflik bisa terasa sangat menguras energi.

Nada suara meninggi.

Ekspresi berubah.

Suasana menjadi tegang.

Seseorang mungkin berhenti berbicara.

Semua perubahan tersebut dapat terasa sangat kuat.

Karena itu, sebagian orang yang sangat sensitif mungkin memilih jalan yang menurut mereka paling aman:

“Lebih baik aku mengalah.”

“Tidak apa-apa, aku saja yang memahami.”

“Tidak usah dibahas.”

“Yang penting jangan sampai dia marah.”

Masalahnya, menghindari konflik terus-menerus bukanlah solusi jangka panjang.

Jika seseorang selalu menekan perasaannya sendiri demi menjaga suasana tetap damai, rasa kecewa dapat menumpuk.

Pada akhirnya, ia mungkin merasa:

“Aku selalu memahami orang lain, tetapi tidak ada yang memahami aku.”

Inilah salah satu paradoks sensitivitas.

Orang yang sangat peduli terhadap perasaan orang lain dapat justru melukai dirinya sendiri karena terlalu takut membuat orang lain terluka.

Hubungan yang sehat membutuhkan ruang untuk ketidaknyamanan.

Tidak semua percakapan harus menyenangkan.

Tidak semua batas akan diterima dengan senang hati.

Dan tidak semua konflik harus dianggap sebagai ancaman.

Kadang-kadang konflik justru menjadi jalan untuk memperjelas kebutuhan, memperbaiki kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih jujur.

6. Mereka Bisa Menganggap Menjaga Perasaan Orang Lain sebagai Bagian dari Identitas Diri

Ada orang yang sejak lama membangun citra dirinya sebagai seseorang yang “baik”, “pengertian”, atau “tidak ingin merepotkan orang lain”.

Lama-kelamaan, identitas tersebut dapat menjadi sangat kuat.

Ia mulai berpikir:

“Aku bukan orang yang tega menyakiti orang lain.”

“Aku harus menjadi orang yang pengertian.”

“Aku tidak ingin menjadi egois.”

“Aku harus bisa menjaga perasaan semua orang.”

Pada awalnya, nilai-nilai tersebut dapat menjadi sesuatu yang positif.

Namun masalah muncul ketika seseorang mulai menyamakan menjadi orang baik dengan selalu membuat orang lain senang.

Keduanya tidak sama.

Orang baik tetap bisa berkata tidak.

Orang baik tetap bisa marah.

Orang baik tetap bisa menetapkan batas.

Orang baik tetap bisa meninggalkan hubungan yang tidak sehat.

Orang baik tidak harus selalu tersedia.

Bahkan terkadang, berkata jujur adalah tindakan yang lebih baik daripada terus berpura-pura setuju.

Misalnya, seseorang sebenarnya tidak mampu memenuhi permintaan temannya.

Ia dapat berkata:

“Aku minta maaf, kali ini aku tidak bisa membantu.”

Temannya mungkin kecewa.

Tetapi kekecewaan tersebut tidak otomatis berarti orang tersebut telah menjadi jahat.

Inilah salah satu pelajaran penting bagi orang yang sangat sensitif:

Menjadi orang baik tidak berarti bertanggung jawab atas kenyamanan emosional semua orang.

7. Mereka Takut Menjadi Penyebab Luka yang Pernah Mereka Rasakan

Alasan yang paling dalam mungkin adalah ini:

Sebagian orang sangat sensitif karena mereka tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang pernah melukai mereka.

Jika mereka pernah mengalami penghinaan, mereka berusaha tidak menghina.

Jika mereka pernah diabaikan, mereka berusaha untuk tidak mengabaikan.

Jika mereka pernah dibuat merasa tidak cukup baik, mereka berusaha keras agar orang lain tidak merasakan hal yang sama.

Dengan kata lain, rasa sakit masa lalu dapat menjadi semacam kompas moral.

Mereka belajar:

“Aku tahu bagaimana rasanya. Karena itu, aku tidak ingin melakukannya kepada orang lain.”

Ini bisa menjadi kualitas yang sangat indah.

Seseorang mengubah pengalaman buruk menjadi kemampuan untuk berempati.

Namun, ada risiko ketika seseorang terlalu takut menjadi sumber luka bagi orang lain.

Ia bisa menjadi terlalu keras terhadap dirinya sendiri.

Ketika seseorang marah kepadanya, ia langsung bertanya:

“Apa aku yang salah?”

Ketika seseorang kecewa, ia langsung merasa bersalah.

Ketika hubungan berakhir, ia terus mencari kesalahan dalam dirinya.

Padahal, dalam hubungan antarmanusia, luka tidak selalu muncul karena seseorang berniat jahat.

Dua orang bisa saling menyayangi dan tetap saling mengecewakan.

Dua orang bisa memiliki niat baik dan tetap memiliki kebutuhan yang bertentangan.

Seseorang dapat berkata jujur dan orang lain tetap merasa sakit hati.

Seseorang dapat menetapkan batas yang sehat dan orang lain tetap merasa kecewa.

Itu bagian dari kehidupan.

Menyakiti perasaan seseorang tidak selalu sama dengan berbuat salah kepada seseorang.

Kadang-kadang seseorang terluka bukan karena kita bersikap kejam, tetapi karena kenyataan yang kita sampaikan memang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.

Ketika Sensitivitas Menjadi Kekuatan

Orang yang sangat sensitif sering kali memiliki kemampuan yang sebenarnya sangat berharga.

Mereka dapat memperhatikan detail yang tidak diperhatikan orang lain.

Mereka dapat memahami nuansa dalam komunikasi.

Mereka dapat menjadi pendengar yang penuh perhatian.

Mereka dapat mempertimbangkan dampak emosional dari tindakan mereka.

Mereka dapat menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sangat halus.

Mereka juga sering memiliki kesadaran yang tinggi terhadap suasana emosional dalam suatu hubungan.

Semua itu merupakan kekuatan.

Tetapi kekuatan tersebut perlu disertai batas.

Jika tidak, seseorang bisa terjebak dalam pola:

merasakan → memikirkan → mengkhawatirkan → merasa bersalah → mengalah.

Dan pola tersebut dapat berlangsung berulang kali.

Pada akhirnya, orang tersebut mungkin kehilangan kemampuan untuk bertanya:

“Apa yang sebenarnya aku inginkan?”

Belajar Menjadi Sensitif Tanpa Mengorbankan Diri

Menjadi sensitif bukan sesuatu yang harus dihilangkan.

Yang perlu dikembangkan adalah kemampuan mengelola sensitivitas.

Ada perbedaan besar antara:

“Aku peduli dengan perasaanmu.”

dan

“Aku bertanggung jawab agar kamu tidak pernah merasa kecewa.”

Kalimat pertama adalah empati.

Kalimat kedua dapat menjadi beban.

Kita dapat belajar mengatakan:

“Aku memahami kamu kecewa.”

tanpa harus mengatakan:

“Berarti aku harus mengubah keputusanku.”

Kita dapat berkata:

“Aku tidak bermaksud menyakitimu.”

tanpa harus menganggap:

“Kalau kamu terluka, berarti aku orang jahat.”

Kita dapat mengatakan:

“Aku peduli padamu.”

tanpa harus mengatakan:

“Aku harus selalu tersedia untukmu.”

Inilah bentuk sensitivitas yang lebih matang.

Bukan berhenti peduli.

Melainkan belajar bahwa kepedulian juga harus mencakup diri sendiri.

Pada Akhirnya, Orang yang Sangat Sensitif Tidak Selalu Terlalu Sensitif

Sering kali kita menggunakan istilah “terlalu sensitif” untuk seseorang yang sebenarnya hanya merasakan sesuatu dengan lebih dalam.

Mereka mungkin memperhatikan hal-hal kecil.

Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses konflik.

Mereka mungkin lebih memikirkan dampak perkataan.

Mereka mungkin merasa sangat bersalah ketika menyadari bahwa seseorang terluka karena dirinya.

Namun sensitivitas tidak otomatis berarti kelemahan.

Justru, dalam kondisi yang sehat, sensitivitas dapat membuat seseorang menjadi lebih penuh perhatian, lebih reflektif, dan lebih berempati.

Yang perlu dipelajari bukan bagaimana menjadi tidak peduli.

Melainkan bagaimana peduli tanpa kehilangan diri sendiri.

Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat bukanlah hubungan di mana tidak ada seorang pun yang pernah merasa kecewa.

Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang dapat mengatakan kebenaran, menetapkan batas, berbeda pendapat, dan tetap saling menghormati.

Dan mungkin, salah satu bentuk kedewasaan emosional yang paling sulit bagi orang yang sangat sensitif adalah menyadari bahwa:

Kita boleh mengecewakan seseorang tanpa menjadi orang yang jahat.

Kita boleh mengatakan tidak tanpa menjadi egois.

Kita boleh menjaga batas tanpa kehilangan empati.

Dan yang paling penting: