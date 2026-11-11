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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 21.15 WIB

7 Alasan Mengapa Orang yang Sangat Sensitif Merasa Terdorong untuk Tidak Melukai Perasaan Orang Lain

seseorang yang sangat sensitif./Magnific/thanyakij-12 - Image

seseorang yang sangat sensitif./Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Ada orang-orang yang tampaknya sangat berhati-hati dalam memperlakukan orang lain.

Mereka memikirkan kembali kata-kata yang baru saja diucapkan. Mereka khawatir jika nada bicara mereka terdengar terlalu keras. Mereka merasa tidak enak ketika harus menolak permintaan seseorang. Bahkan ketika seseorang memperlakukan mereka dengan tidak baik, mereka masih berusaha mencari cara untuk menyampaikan keberatan tanpa membuat orang tersebut merasa terluka.

Bagi orang lain, sikap seperti ini mungkin terlihat terlalu berlebihan.

“Kenapa harus memikirkan perasaan orang lain sedalam itu?”

Namun bagi orang yang sangat sensitif, persoalannya sering kali bukan sekadar ingin terlihat baik.

Mereka memang bisa mengalami dan memproses rangsangan emosional dengan intensitas yang lebih tinggi. Dalam psikologi, karakteristik ini sering dibahas dalam konteks sensory processing sensitivity (SPS), yaitu kecenderungan temperamental untuk memproses informasi dan rangsangan secara lebih mendalam.

Artinya, ketika seseorang menunjukkan perubahan ekspresi wajah, nada suara, atau sikap yang sedikit berbeda, orang yang sangat sensitif mungkin lebih cepat menangkapnya dan memikirkannya lebih lama.

Karena itu, mereka sering memiliki dorongan kuat untuk berhati-hati agar tidak menjadi sumber penderitaan emosional bagi orang lain.

Tetapi ada hal penting yang perlu dipahami.

Menjadi sensitif bukan berarti seseorang harus selalu mengorbankan dirinya demi perasaan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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