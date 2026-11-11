Ingin Memiliki Hubungan Selayaknya Tim dengan Pasangan? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, cinta memang menjadi salah satu fondasi penting. Namun, cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat hubungan bertahan lama.

Dibutuhkan kerja sama, komunikasi, rasa saling percaya, dan kemauan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama. Sebab, hubungan yang sehat bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang dua individu yang mampu menjadi satu tim dalam menjalani kehidupan.

Pernahkah kamu memperhatikan pasangan yang terlihat begitu kompak? Mereka bukan berarti tidak pernah bertengkar, tidak memiliki perbedaan pendapat, atau selalu sepakat dalam segala hal.

Justru, mereka memahami bahwa hubungan bukanlah kompetisi untuk menentukan siapa yang paling benar. Mereka memilih untuk saling mendukung, mencari solusi bersama, dan tidak menjadikan satu sama lain sebagai lawan ketika menghadapi masalah.

Dalam psikologi hubungan, pola seperti ini berkaitan dengan konsep teamwork in relationships atau kerja sama dalam hubungan romantis. Kedua pasangan memandang permasalahan sebagai sesuatu yang harus dihadapi bersama, bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan.

Hubungan yang memiliki rasa kebersamaan seperti sebuah tim juga dapat membantu menciptakan rasa aman secara emosional. Setiap individu merasa didengar, dihargai, dan memiliki seseorang yang bisa diandalkan ketika kehidupan sedang tidak berjalan sesuai harapan.

Lantas, bagaimana cara membangun hubungan yang kompak dan solid seperti sebuah tim bersama pasangan?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam cara yang bisa kamu terapkan menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Biasakan Menghadapi Masalah sebagai Satu Tim, Bukan Dua Orang yang Saling Berlawanan

Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam hubungan adalah menganggap pasangan sebagai lawan ketika konflik muncul. Ketika terjadi perbedaan pendapat, masing-masing individu sibuk mempertahankan argumennya sendiri. Akibatnya, percakapan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk menyelesaikan masalah justru berubah menjadi ajang saling menyalahkan.

Padahal, dalam hubungan yang sehat, pasangan seharusnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam psikologi hubungan, pendekatan ini berkaitan dengan collaborative problem-solving, yaitu proses menyelesaikan masalah melalui kerja sama. Alih-alih berusaha memenangkan perdebatan, kedua pasangan berusaha memahami apa yang sebenarnya menjadi sumber persoalan.

Misalnya, ketika salah satu pasangan merasa kurang mendapatkan perhatian karena pasangannya terlalu sibuk bekerja, masalah tersebut sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai kesalahan salah satu pihak. Keduanya dapat membicarakan bagaimana cara membagi waktu agar kebutuhan emosional tetap terpenuhi tanpa mengabaikan tanggung jawab pekerjaan.

Cobalah mengganti kalimat seperti, "Kamu selalu sibuk dan tidak pernah memikirkan aku," menjadi, "Bagaimana kalau kita mencari waktu khusus supaya tetap bisa menghabiskan waktu bersama?"

Perubahan cara berbicara yang sederhana ini dapat membantu mengurangi sikap defensif dan membuat pasangan merasa diajak bekerja sama.

Ingatlah bahwa dalam sebuah hubungan, tujuan utamanya bukan membuktikan siapa yang paling benar, melainkan menemukan solusi yang bisa diterima bersama.

2. Bangun Komunikasi yang Terbuka dan Tidak Menghakimi

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam membangun hubungan yang solid. Pasangan yang mampu bekerja sama dengan baik biasanya tidak hanya berbicara ketika ada masalah, tetapi juga terbiasa membicarakan perasaan, kebutuhan, harapan, dan kekhawatiran masing-masing.

Menurut prinsip psikologi interpersonal, komunikasi yang sehat membutuhkan keterbukaan sekaligus kemampuan mendengarkan. Artinya, setiap pasangan perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pikirannya tanpa takut langsung dikritik atau dianggap berlebihan.

Sayangnya, tidak semua orang merasa nyaman mengungkapkan perasaannya. Ada yang memilih diam karena takut memicu pertengkaran. Ada pula yang berharap pasangannya memahami keinginannya tanpa perlu menjelaskan secara langsung.

Kebiasaan seperti ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Pasangan tidak selalu bisa mengetahui apa yang sedang kamu pikirkan atau rasakan jika kamu tidak mengomunikasikannya.

Oleh karena itu, biasakan membicarakan hal-hal kecil sebelum berkembang menjadi persoalan besar. Kamu bisa mulai dengan menanyakan bagaimana hari pasangan, apa yang sedang membuatnya khawatir, atau apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan.

Selain itu, belajarlah mendengarkan tanpa buru-buru memberikan penilaian. Terkadang, pasangan tidak membutuhkan solusi secara langsung. Mereka hanya ingin didengarkan dan merasa bahwa perasaannya dianggap penting.

Komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, melainkan bagaimana kedua individu bisa saling memahami.

3. Miliki Tujuan Bersama Tanpa Menghilangkan Impian Masing-Masing

Sebuah tim membutuhkan tujuan yang jelas agar setiap anggotanya mengetahui arah yang ingin dicapai. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan romantis.

Pasangan yang memiliki hubungan kuat biasanya tidak hanya menjalani hari demi hari tanpa arah. Mereka juga membicarakan berbagai hal yang ingin dibangun bersama, mulai dari rencana keuangan, karier, kehidupan keluarga, tempat tinggal, hingga kebiasaan sederhana yang ingin dipertahankan.

Dalam psikologi hubungan, hal ini berkaitan dengan shared goals atau tujuan bersama. Memiliki tujuan yang disepakati dapat meningkatkan rasa kebersamaan karena kedua pasangan merasa sedang membangun sesuatu yang bermakna.

Namun, penting untuk diingat bahwa memiliki tujuan bersama bukan berarti harus memiliki seluruh impian yang sama.

Kamu dan pasangan tetap merupakan dua individu yang memiliki kepribadian, minat, dan ambisi masing-masing. Hubungan yang sehat justru memberikan ruang bagi keduanya untuk berkembang tanpa merasa harus mengorbankan identitas pribadi.

Sebagai contoh, kamu mungkin ingin mengembangkan karier, sementara pasangan ingin melanjutkan pendidikan. Keduanya dapat saling mendukung dengan membicarakan bagaimana cara mengatur waktu, keuangan, dan tanggung jawab agar masing-masing tetap bisa mencapai impiannya.

Cobalah sesekali membicarakan pertanyaan seperti, "Dalam tiga atau lima tahun ke depan, kehidupan seperti apa yang ingin kita bangun?"

Dari percakapan tersebut, kamu dan pasangan bisa menemukan titik temu sekaligus memahami hal-hal yang penting bagi satu sama lain.

Hubungan yang kuat bukan tentang dua orang yang harus berjalan dengan kecepatan sama, melainkan dua orang yang bersedia saling mendukung menuju kehidupan yang lebih baik.

4. Belajar Membagi Tanggung Jawab Secara Adil

Sebuah tim tidak mungkin berjalan dengan baik jika seluruh tanggung jawab hanya dibebankan kepada satu orang. Begitu pula dalam hubungan romantis.

Hubungan yang sehat membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak. Kontribusi tersebut tidak selalu harus sama persis, tetapi perlu disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan bersama.

Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, urusan rumah tangga, pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, hingga perencanaan kegiatan bersama sebaiknya tidak otomatis menjadi tanggung jawab satu pihak saja.

Prinsip ini berkaitan dengan equity theory dalam psikologi sosial, yang membahas bagaimana individu menilai keadilan dalam suatu hubungan berdasarkan kontribusi dan hasil yang diterima.

Ketika seseorang merasa terus-menerus memberikan usaha tanpa mendapatkan dukungan yang sepadan, ketidakpuasan dapat muncul. Sebaliknya, ketika kedua pasangan merasa kontribusinya dihargai, hubungan cenderung memiliki dasar kerja sama yang lebih baik.

Karena itu, jangan menganggap bahwa pasangan harus selalu memahami tugas dan tanggung jawab tanpa pernah membicarakannya.

Buatlah kesepakatan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan bersama. Jika salah satu sedang menghadapi masa sulit atau memiliki beban pekerjaan lebih berat, pasangan lainnya bisa membantu sesuai kemampuan.

Yang terpenting bukan menghitung siapa yang melakukan lebih banyak pekerjaan, tetapi memastikan tidak ada pihak yang merasa terus-menerus memikul semuanya sendirian.

Sebab, hubungan yang solid dibangun melalui kesediaan untuk saling membantu, bukan sekadar menuntut pasangan memenuhi kewajibannya.

5. Berikan Dukungan Emosional, Terutama Ketika Pasangan Sedang Mengalami Kesulitan

Salah satu ciri tim yang kuat adalah setiap anggotanya merasa memiliki dukungan ketika menghadapi tantangan. Dalam hubungan romantis, dukungan emosional memiliki peran yang sangat penting untuk membangun kedekatan dan rasa aman.

Dalam psikologi hubungan, terdapat konsep perceived partner responsiveness, yaitu sejauh mana seseorang merasa pasangannya memahami, menghargai, dan peduli terhadap kebutuhan serta perasaannya.

Ketika seseorang merasa mendapatkan respons yang baik dari pasangannya, ia cenderung merasa lebih aman untuk menunjukkan sisi dirinya yang rentan.

Contohnya, ketika pasangan mengalami kegagalan dalam pekerjaan, jangan langsung memberikan kritik atau membandingkannya dengan orang lain. Cobalah memahami terlebih dahulu apa yang sedang dirasakannya.

Kamu bisa mengatakan, "Aku tahu ini bukan hal yang mudah buat kamu. Kalau kamu membutuhkan teman cerita atau bantuan, aku ada di sini."

Kalimat sederhana tersebut dapat memberikan perasaan bahwa ia tidak harus menghadapi semuanya sendirian.

Dukungan emosional juga tidak selalu berarti menyetujui semua keputusan pasangan. Kamu tetap boleh memberikan pendapat berbeda, mengingatkan ketika ada kesalahan, atau mengajak pasangan mempertimbangkan pilihan lain.

Namun, lakukan dengan cara yang tidak merendahkan harga dirinya.

Ingat, menjadi pasangan yang suportif bukan berarti harus menyelesaikan seluruh masalah pasangan. Terkadang, cukup dengan hadir, mendengarkan, dan memberikan dukungan yang tulus, kamu sudah membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat.

6. Jangan Lupakan Apresiasi dan Kebiasaan Saling Menghargai

Dalam hubungan jangka panjang, pasangan sering kali mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Hal-hal kecil yang sebelumnya terasa istimewa perlahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Misalnya, pasangan yang selalu menyempatkan waktu untuk menghubungi, membantu pekerjaan rumah, mendengarkan cerita, atau berusaha memenuhi kebutuhan bersama. Karena sudah menjadi kebiasaan, usaha tersebut terkadang tidak lagi mendapatkan apresiasi.

Padahal, kebiasaan menghargai pasangan merupakan salah satu cara untuk menjaga kualitas hubungan.

Dalam penelitian psikologi hubungan, rasa syukur dan apresiasi terhadap pasangan berkaitan dengan kepuasan serta kedekatan dalam hubungan. Ketika seseorang merasa usahanya diperhatikan, ia dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus berkontribusi secara positif.

Karena itu, jangan menunggu pasangan melakukan sesuatu yang besar untuk memberikan apresiasi.

Ucapkan terima kasih ketika ia membantu pekerjaan sederhana. Berikan pujian ketika ia berhasil mencapai sesuatu. Hargai waktu yang telah diluangkan untukmu, bahkan ketika hanya berupa percakapan singkat di tengah kesibukan.

Kamu juga bisa membangun kebiasaan sederhana seperti meluangkan waktu untuk mengevaluasi hubungan bersama setiap minggu. Bicarakan hal-hal yang membuat kalian merasa bahagia, sesuatu yang perlu diperbaiki, dan bagaimana masing-masing dapat menjadi pasangan yang lebih baik.

Hal sederhana seperti ini dapat membantu menjaga hubungan agar tidak hanya dipenuhi rutinitas, tetapi juga tetap memiliki perhatian dan kehangatan.

Sebab, hubungan yang sehat bukan hanya tentang bagaimana menghadapi masalah bersama, tetapi juga bagaimana menghargai hal-hal baik yang sudah dilakukan satu sama lain.

Penutup

Membangun hubungan yang selayaknya sebuah tim bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu malam. Dibutuhkan proses, konsistensi, dan kemauan dari kedua belah pihak untuk terus belajar memahami satu sama lain.

Enam cara di atas dapat menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat, yaitu menghadapi masalah sebagai satu tim, membangun komunikasi terbuka, memiliki tujuan bersama, membagi tanggung jawab secara adil, memberikan dukungan emosional, serta membiasakan diri saling menghargai.

Namun, perlu diingat bahwa menjadi pasangan yang kompak bukan berarti tidak boleh memiliki perbedaan pendapat. Justru, hubungan yang sehat memberikan ruang bagi kedua individu untuk menjadi diri sendiri sekaligus tetap berkomitmen membangun kehidupan bersama.

Pada akhirnya, pasangan terbaik bukanlah seseorang yang selalu memiliki pemikiran sama denganmu, melainkan seseorang yang bersedia duduk bersama ketika masalah datang, mencari jalan keluar tanpa saling menjatuhkan, dan tetap memilih untuk bekerja sama ketika keadaan tidak mudah.