Ingin Memiliki Hubungan Selayaknya Tim dengan Pasangan? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan asmara, cinta memang menjadi salah satu fondasi penting. Namun, cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat hubungan bertahan lama.

Dibutuhkan kerja sama, komunikasi, rasa saling percaya, dan kemauan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama. Sebab, hubungan yang sehat bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang dua individu yang mampu menjadi satu tim dalam menjalani kehidupan.

Pernahkah kamu memperhatikan pasangan yang terlihat begitu kompak? Mereka bukan berarti tidak pernah bertengkar, tidak memiliki perbedaan pendapat, atau selalu sepakat dalam segala hal.

Justru, mereka memahami bahwa hubungan bukanlah kompetisi untuk menentukan siapa yang paling benar. Mereka memilih untuk saling mendukung, mencari solusi bersama, dan tidak menjadikan satu sama lain sebagai lawan ketika menghadapi masalah.

Dalam psikologi hubungan, pola seperti ini berkaitan dengan konsep teamwork in relationships atau kerja sama dalam hubungan romantis. Kedua pasangan memandang permasalahan sebagai sesuatu yang harus dihadapi bersama, bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan.

Hubungan yang memiliki rasa kebersamaan seperti sebuah tim juga dapat membantu menciptakan rasa aman secara emosional. Setiap individu merasa didengar, dihargai, dan memiliki seseorang yang bisa diandalkan ketika kehidupan sedang tidak berjalan sesuai harapan.

Lantas, bagaimana cara membangun hubungan yang kompak dan solid seperti sebuah tim bersama pasangan?

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (11/11), terdapat enam cara yang bisa kamu terapkan menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Biasakan Menghadapi Masalah sebagai Satu Tim, Bukan Dua Orang yang Saling Berlawanan