Bukan Soal Kekayaan! 6 Perilaku Ini Perlu Dihindari agar Anda Tampil Anggun dan Berkelas

ilustrasi orang kaya dan elegan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Penampilan elegan dan berkelas ternyata tidak selalu berkaitan dengan banyaknya harta atau barang mewah yang dimiliki seseorang. Cara berbicara, bersikap, hingga memperlakukan orang lain justru menjadi bagian penting yang mencerminkan kualitas diri. Seseorang tidak harus berasal dari keluarga berada untuk menunjukkan keanggunan dan kepercayaan diri. Menariknya, ada sejumlah kebiasaan yang tanpa disadari justru dapat mengurangi kesan elegan seseorang. Mulai dari gemar memamerkan kemewahan hingga terlalu mengharapkan pengakuan dari orang lain. Dilansir dari geediting, terdapat enam perilaku yang sebaiknya dihindari apabila ingin membangun citra diri yang lebih anggun, tenang, dan berkelas. Berikut ulasan lengkapnya. 1. Terlalu Sering Memamerkan Kemewahan Salah satu kebiasaan yang perlu dikurangi adalah keinginan untuk selalu memperlihatkan kekayaan kepada orang lain. Mengenakan barang mahal atau aksesori bermerek memang tidak salah. Namun, jika tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan, hal tersebut justru bisa memberikan kesan berlebihan. Pribadi yang elegan biasanya lebih mengutamakan kualitas daripada pengakuan orang lain. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan segala sesuatu yang dimiliki demi membuktikan status sosialnya. Kepercayaan diri yang kuat justru terlihat dari kemampuan seseorang menghargai dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus mencari perhatian. 2. Tidak Mampu Mengendalikan Ketidaksabaran Sikap terburu-buru dan mudah kehilangan kesabaran juga dapat mengurangi kesan berkelas seseorang. Misalnya, mudah marah ketika menghadapi antrean panjang, berbicara dengan nada tinggi saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, atau menunjukkan kekesalan secara berlebihan di tempat umum. Sebaliknya, kemampuan mengendalikan emosi menjadi salah satu ciri pribadi yang memiliki kedewasaan. Orang yang tenang biasanya mampu menghadapi berbagai keadaan tanpa harus memperlihatkan kepanikan atau melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Kesabaran bukan hanya membuat seseorang terlihat lebih anggun, tetapi juga menunjukkan kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi. 3. Gemar Menghamburkan Uang Memiliki banyak uang bukan berarti harus menghabiskannya untuk membeli segala sesuatu yang terlihat menarik. Kebiasaan berbelanja berlebihan demi mengikuti tren atau mempertahankan gengsi justru dapat mengganggu kestabilan keuangan. Pribadi yang bijaksana memahami bahwa uang perlu dikelola dengan perencanaan yang matang. Mereka cenderung mempertimbangkan manfaat, kualitas, dan ketahanan suatu barang sebelum memutuskan untuk membelinya. Hidup sesuai kemampuan serta mampu membedakan kebutuhan dan keinginan merupakan kebiasaan penting untuk membangun kehidupan finansial yang lebih aman. 4. Selalu Ingin Menjadi Orang yang Paling Benar Keinginan untuk selalu menang dalam perdebatan juga termasuk perilaku yang sebaiknya dihindari. Seseorang yang berkelas tidak harus selalu mendominasi pembicaraan atau memaksakan pendapatnya agar diterima orang lain. Sebaliknya, mereka mampu mendengarkan pandangan berbeda dan menghargai pemikiran orang lain meskipun tidak sepakat. Mengakui kesalahan bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru sikap tersebut memperlihatkan kedewasaan dan kemauan untuk terus belajar. Kemampuan menerima kritik serta mengubah pendapat berdasarkan fakta merupakan kualitas yang membuat seseorang lebih dihormati. 5. Terlalu Terobsesi dengan Merek Terkenal Barang bermerek memang memiliki daya tarik tersendiri. Namun, menggunakan produk mahal hanya demi memperlihatkan labelnya bukanlah satu-satunya cara untuk tampil elegan. Penampilan yang berkelas sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh kerapian, kesesuaian pakaian, serta kemampuan memadukan busana. Memilih pakaian dengan desain sederhana, bahan berkualitas, dan model yang tidak lekang oleh waktu justru bisa memberikan kesan lebih menarik. Seseorang tidak perlu mengenakan logo besar atau merek terkenal dari ujung kepala hingga kaki untuk terlihat menawan. Sebab, kualitas dan kecocokan suatu barang jauh lebih penting daripada sekadar nama yang tertera pada labelnya. 6. Terlalu Membutuhkan Pengakuan Orang Lain Perilaku terakhir yang perlu dihindari adalah terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Sebagian orang merasa harus selalu mendapatkan pujian, perhatian, atau persetujuan agar merasa dirinya berharga. Padahal, kepercayaan diri yang sehat seharusnya tumbuh dari penerimaan terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki pembawaan elegan tidak menjadikan komentar orang lain sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan maupun keberhasilannya. Mereka memahami kelebihan dan kekurangan diri, sehingga tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada setiap orang. Memiliki keyakinan terhadap diri sendiri tanpa merendahkan orang lain merupakan salah satu bentuk keanggunan yang sesungguhnya.