7 Alasan Mengapa Orang yang Sangat Sensitif Adalah Orang yang Memiliki Kekuatan Super Emosional

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa Anda terlalu mudah tersentuh oleh perkataan orang lain, terlalu dalam memikirkan sebuah kejadian, atau bahkan bisa merasakan perubahan suasana hati seseorang sebelum mereka mengatakan apa pun?

Mungkin Anda pernah berpikir, “Kenapa saya seperti ini? Mengapa saya begitu sensitif?”

Di tengah masyarakat yang sering mengagungkan sikap keras, cuek, dan tidak mudah terbawa perasaan, menjadi seseorang yang sangat sensitif terkadang terasa seperti sebuah kekurangan.

Orang yang sensitif sering dianggap terlalu baper, terlalu banyak berpikir, mudah tersinggung, atau terlalu emosional.

Padahal, dalam psikologi, sensitivitas yang tinggi tidak selalu berarti kelemahan.

Ada orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk memproses informasi dan pengalaman emosional secara lebih mendalam. Dalam literatur psikologi, karakteristik ini sering dibahas dalam konsep Highly Sensitive Person (HSP) atau sensory processing sensitivity.

Menariknya, sensitivitas yang tinggi dapat membawa tantangan sekaligus sejumlah kekuatan.

Jika dikelola dengan baik, apa yang selama ini dianggap sebagai "terlalu sensitif" justru dapat menjadi sebuah keunggulan emosional.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasan mengapa orang yang sangat sensitif bisa memiliki kekuatan emosional yang luar biasa.

1. Mereka Mampu Merasakan Emosi dengan Sangat Mendalam

Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan sensitivitas tinggi adalah pemrosesan pengalaman yang mendalam.

Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang sederhana, orang yang sangat sensitif mungkin tidak hanya mendengar kata-katanya.

Mereka juga memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, situasi ketika perkataan itu disampaikan, bahkan kemungkinan makna di baliknya.

Misalnya, seseorang berkata:

"Aku tidak apa-apa."

Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin cukup untuk menyimpulkan bahwa semuanya baik-baik saja.

Namun bagi orang yang sangat sensitif, mungkin muncul pertanyaan:

"Benarkah dia tidak apa-apa? Kenapa suaranya terdengar berbeda? Apakah ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan?"

Kemampuan ini dapat membuat pengalaman emosional terasa lebih intens.

Ketika bahagia, mereka bisa merasakan kebahagiaan dengan sangat mendalam.

Ketika menyayangi seseorang, keterikatan emosionalnya bisa sangat kuat.

Ketika melihat orang lain menderita, mereka mungkin ikut merasakan kesedihan tersebut.

Inilah salah satu alasan mengapa orang sensitif sering menjadi pribadi yang penuh perhatian.

Mereka tidak hanya mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami sesuatu.

Mereka berusaha memahami bagaimana rasanya berada di posisi orang tersebut.

Namun, kemampuan ini memiliki sisi lain.

Karena emosi diproses secara mendalam, pengalaman negatif juga dapat terasa lebih berat. Kritik sederhana bisa terus dipikirkan. Konflik kecil bisa membutuhkan waktu untuk diproses. Perpisahan bisa meninggalkan dampak emosional yang panjang.

Jadi, kekuatan mereka bukan karena mereka tidak pernah terluka.

Justru sebaliknya.

Mereka mampu merasakan sesuatu dengan sangat dalam dan tetap belajar untuk menjalani hidup setelahnya.

Itulah bentuk kekuatan emosional yang sering tidak terlihat dari luar.

2. Mereka Sering Memiliki Empati yang Tinggi

Salah satu kekuatan terbesar dari orang yang sangat sensitif adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain.

Empati bukan sekadar merasa kasihan.

Empati berarti kemampuan untuk memahami atau ikut merasakan keadaan emosional orang lain.

Orang yang sensitif sering memperhatikan hal-hal kecil yang dilewatkan orang lain.

Mereka mungkin menyadari ketika seseorang tiba-tiba lebih pendiam.

Mereka bisa menangkap perubahan kecil pada ekspresi wajah.

Mereka mungkin mengetahui bahwa seorang teman sedang mengalami masalah meskipun temannya belum bercerita.

Dalam hubungan sosial, kemampuan seperti ini sangat berharga.

Bayangkan seorang teman datang menemui Anda dan berkata:

"Aku baik-baik saja."

Namun ekspresinya terlihat berbeda.

Orang yang memiliki sensitivitas tinggi mungkin tidak langsung menerima kalimat tersebut begitu saja.

Mereka mungkin berkata:

"Kamu yakin? Kalau kamu ingin cerita, aku ada di sini."

Kalimat sederhana seperti itu dapat memberikan rasa aman yang besar kepada seseorang.

Karena itu, orang yang sensitif sering menjadi tempat curhat yang dipercaya.

Mereka mampu mendengarkan bukan hanya kata-kata, tetapi juga emosi yang ada di balik kata-kata tersebut.

Dalam pekerjaan, kemampuan ini juga dapat berguna.

Seorang pemimpin yang peka terhadap kondisi emosional anggota tim, misalnya, mungkin lebih cepat menyadari ketika seseorang mengalami tekanan, kehilangan motivasi, atau membutuhkan dukungan.

Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami.

Empati bukan berarti harus menyerap semua emosi orang lain.

Orang yang sangat sensitif perlu belajar membedakan:

"Ini perasaan saya."

dan

"Ini perasaan orang lain yang sedang saya rasakan."

Batas emosional yang sehat sangat penting.

Tanpa batas tersebut, empati dapat berubah menjadi kelelahan emosional.

Dengan batas yang sehat, empati justru menjadi salah satu kekuatan terbesar.

3. Mereka Lebih Peka terhadap Hal-Hal Kecil

Tidak semua informasi penting datang dalam bentuk sesuatu yang besar.

Kadang-kadang, informasi yang paling penting justru muncul dalam perubahan kecil.

Seseorang mungkin tidak mengatakan bahwa mereka sedang kecewa.

Tetapi cara mereka berbicara berubah.

Seseorang mungkin tidak mengatakan bahwa mereka sedang tidak nyaman.

Tetapi tubuh dan ekspresi mereka menunjukkan sesuatu.

Orang yang sangat sensitif sering memiliki perhatian yang kuat terhadap detail semacam ini.

Mereka dapat memperhatikan perubahan suasana ruangan, ekspresi seseorang, nada suara, atau dinamika hubungan antarmanusia.

Dalam konteks tertentu, ini bisa menjadi keuntungan yang sangat besar.

Misalnya dalam hubungan interpersonal.

Anda mungkin bisa mengetahui bahwa ada masalah sebelum konflik benar-benar muncul.

Dalam pekerjaan, Anda mungkin lebih cepat menyadari bahwa sebuah keputusan membuat tim tidak nyaman.

Dalam kreativitas, kepekaan terhadap detail dapat membantu seseorang menghasilkan karya yang lebih kaya secara emosional.

Banyak bentuk seni membutuhkan kemampuan untuk memperhatikan sesuatu yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain.

Cahaya matahari yang berubah pada sore hari.

Nada suara seseorang ketika mengucapkan sebuah kalimat.

Ekspresi wajah seseorang ketika menerima kabar.

Suasana sebuah tempat.

Semua hal tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang yang sensitif.

Dengan kata lain, dunia yang sama dapat terasa memiliki lebih banyak lapisan bagi mereka.

Namun sekali lagi, kepekaan ini harus diimbangi dengan kemampuan membedakan antara observasi dan asumsi.

Menyadari bahwa seseorang terlihat diam adalah observasi.

Menyimpulkan bahwa orang tersebut pasti marah kepada kita adalah asumsi.

Orang sensitif akan semakin kuat ketika mereka belajar membedakan keduanya.

4. Mereka Cenderung Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang sangat sensitif sering banyak melakukan refleksi terhadap pengalaman mereka.

Setelah sebuah percakapan, misalnya, mereka mungkin memikirkan kembali apa yang terjadi.

"Apakah tadi saya terlalu keras?"

"Kenapa perkataan itu membuat saya merasa tidak nyaman?"

"Mengapa saya bereaksi seperti itu?"

"Apa sebenarnya yang saya butuhkan saat itu?"

Jika dilakukan secara sehat, proses seperti ini dapat berkembang menjadi self-awareness, atau kesadaran diri.

Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk mengenali keadaan internal diri sendiri—termasuk emosi, kebutuhan, pikiran, nilai, dan pola perilaku.

Ini adalah kemampuan yang sangat penting dalam perkembangan psikologis.

Seseorang yang memahami dirinya sendiri akan lebih mudah mengetahui:

apa yang membuatnya nyaman;

apa yang membuatnya stres;

kapan harus beristirahat;

batas apa yang perlu dibuat;

hubungan seperti apa yang sehat baginya;

dan nilai apa yang benar-benar penting dalam hidupnya.

Masalahnya, refleksi dapat berubah menjadi overthinking.

Perbedaannya terletak pada hasilnya.

Refleksi bertanya:

"Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?"

Overthinking bertanya berulang-ulang:

"Bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau mereka membenci saya? Bagaimana kalau semuanya menjadi buruk?"

Yang pertama membantu pertumbuhan.

Yang kedua dapat menguras energi.

Karena itu, salah satu bentuk kekuatan emosional terbesar bagi orang sensitif adalah kemampuan mengubah sensitivitas menjadi kesadaran, bukan menjadikannya bahan untuk terus menyalahkan diri sendiri.

5. Mereka Dapat Memiliki Kemampuan Membangun Hubungan yang Sangat Dalam

Orang yang sangat sensitif biasanya tidak selalu tertarik pada hubungan yang dangkal.

Mereka mungkin lebih menghargai hubungan yang memiliki kedekatan emosional, kejujuran, kepercayaan, dan makna.

Bagi mereka, hubungan bukan hanya tentang sering bertemu.

Hubungan yang bermakna berarti merasa dipahami.

Merasa aman.

Merasa didengar.

Dan mampu menjadi diri sendiri tanpa harus terus-menerus berpura-pura.

Karena itu, ketika orang sensitif menemukan seseorang yang mereka percaya, hubungan tersebut dapat menjadi sangat berarti.

Mereka cenderung mengingat detail-detail kecil.

Mereka mungkin mengingat makanan favorit seseorang.

Mengingat cerita yang pernah disampaikan berbulan-bulan lalu.

Mengingat hari ketika seseorang sedang mengalami masa sulit.

Mengingat kalimat sederhana yang pernah membuat seseorang merasa lebih baik.

Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya merupakan bentuk perhatian yang sangat besar.

Tetapi ada risiko yang perlu diperhatikan.

Karena mereka mampu mencintai dan terikat secara mendalam, mereka juga dapat mengalami luka yang mendalam ketika hubungan tersebut berakhir.

Itulah sebabnya orang sensitif perlu belajar bahwa kedalaman hubungan tidak boleh berarti kehilangan diri sendiri.

Menyayangi seseorang tidak berarti harus selalu menyenangkan mereka.

Peduli tidak berarti harus selalu tersedia.

Memahami orang lain tidak berarti harus mentoleransi perlakuan yang buruk.

Kekuatan emosional muncul ketika seseorang mampu berkata:

"Saya peduli kepada Anda, tetapi saya juga harus menjaga diri saya."

Itulah batas yang sehat.

6. Mereka Sering Memiliki Kepekaan Kreatif yang Tinggi

Sensitivitas tidak hanya berkaitan dengan hubungan dan emosi.

Ia juga dapat menjadi sumber kreativitas.

Banyak karya seni lahir dari kemampuan seseorang untuk memperhatikan pengalaman manusia secara mendalam.

Musik, tulisan, film, lukisan, fotografi, desain, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya sering menggunakan emosi sebagai bahan bakarnya.

Orang yang sensitif mungkin lebih mudah tergerak oleh pengalaman yang bagi orang lain tampak sederhana.

Sebuah lagu dapat mengingatkan mereka pada seseorang.

Sebuah pemandangan dapat memunculkan perasaan tertentu.

Sebuah percakapan singkat dapat menjadi ide untuk sebuah tulisan.

Sebuah pengalaman pribadi dapat berubah menjadi karya yang menyentuh banyak orang.

Ini terjadi karena mereka tidak sekadar mengalami sesuatu.

Mereka memproses pengalaman tersebut secara mendalam.

Namun kreativitas tidak otomatis muncul hanya karena seseorang sensitif.

Sensitivitas adalah bahan mentah.

Kreativitas membutuhkan pengolahan.

Ketika seseorang mampu mengubah emosi menjadi tulisan, musik, seni, ide, atau solusi, pengalaman emosional yang awalnya terasa berat dapat berubah menjadi sesuatu yang produktif.

Dengan kata lain:

Apa yang membuat Anda merasa berbeda mungkin juga merupakan sumber kreativitas Anda.

7. Mereka Memiliki Potensi Besar untuk Mengembangkan Kekuatan Emosional

Mungkin inilah bagian yang paling penting.

Menjadi sangat sensitif tidak berarti seseorang otomatis memiliki kecerdasan emosional tinggi.

Sensitivitas dan kemampuan mengelola emosi adalah dua hal yang berbeda.

Seseorang dapat merasakan emosi dengan sangat kuat tetapi kesulitan mengaturnya.

Sebaliknya, seseorang dapat memiliki sensitivitas tinggi sekaligus belajar mengembangkan regulasi emosi yang sangat baik.

Di sinilah "kekuatan super emosional" sebenarnya terbentuk.

Bukan dari kemampuan untuk merasakan semuanya.

Tetapi dari kemampuan untuk:

merasakan → memahami → menerima → mengatur → merespons dengan bijaksana.

Bayangkan seseorang menerima kritik.

Respons pertama mungkin:

"Saya terluka."

Itu adalah emosi.

Kemudian:

"Kenapa kritik ini begitu memengaruhi saya?"

Itu adalah kesadaran diri.

Lalu:

"Apakah ada bagian dari kritik ini yang benar?"

Itu adalah evaluasi.

Kemudian:

"Bagian mana yang bisa saya gunakan untuk berkembang?"

Itu adalah regulasi dan pembelajaran.

Pada akhirnya:

"Saya tidak harus menyukai kritik ini, tetapi saya bisa mengambil sesuatu yang berguna darinya."

Itulah kekuatan emosional.

Orang yang sensitif tidak perlu berubah menjadi orang yang tidak memiliki perasaan.

Mereka justru perlu belajar menjadi orang yang tidak dikendalikan sepenuhnya oleh perasaan mereka.

Sensitif Bukan Berarti Lemah

Salah satu kesalahan terbesar dalam memahami orang sensitif adalah menganggap bahwa semakin kuat seseorang, semakin sedikit emosi yang mereka rasakan.

Padahal kekuatan psikologis bukan berarti tidak pernah menangis.

Bukan berarti tidak pernah takut.

Bukan berarti tidak pernah kecewa.

Dan bukan berarti tidak peduli.

Kekuatan emosional adalah kemampuan untuk mengalami emosi tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri.

Anda bisa sedih tanpa menghancurkan diri sendiri.

Anda bisa kecewa tanpa membenci semua orang.

Anda bisa mencintai seseorang tanpa kehilangan identitas diri.

Anda bisa peduli tanpa mengambil tanggung jawab atas semua masalah orang lain.

Anda bisa merasa terluka tanpa membiarkan luka tersebut menentukan seluruh hidup Anda.

Itulah bentuk kekuatan yang jauh lebih matang.

Tetapi Sensitivitas Tinggi Juga Memiliki Tantangan

Penting untuk tidak mengromantisasi sensitivitas.

Menjadi sangat sensitif bukanlah "kekuatan super" dalam arti seseorang otomatis lebih baik daripada orang lain.

Sensitivitas tinggi juga dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap overstimulasi, stres, konflik interpersonal, dan kelelahan emosional.

Karena itu, orang sensitif perlu memiliki strategi untuk menjaga dirinya.

Beberapa hal yang dapat membantu antara lain:

1. Belajar mengatakan tidak

Anda tidak harus memenuhi semua kebutuhan orang lain.

2. Memberikan waktu untuk memulihkan diri

Jika interaksi sosial menguras energi, mengambil waktu untuk sendiri bukan berarti Anda membenci orang lain.

3. Mengenali pemicu emosional

Ketahui situasi apa yang membuat Anda terlalu kewalahan.

4. Berhenti membaca pikiran orang lain

Anda boleh memperhatikan perubahan ekspresi seseorang, tetapi jangan langsung menganggap Anda tahu apa yang ada di pikirannya.

5. Belajar mengatur emosi

Tarik napas, beri jeda, tulis pikiran Anda, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau gunakan strategi regulasi emosi yang sesuai.

6. Membuat batas yang sehat

Empati tanpa batas dapat berubah menjadi kelelahan.

7. Tidak menganggap sensitivitas sebagai identitas yang membatasi

Jangan berkata:

"Saya memang sensitif, jadi saya tidak bisa menghadapi ini."

Lebih sehat untuk mengatakan:

"Saya memang memproses hal-hal secara mendalam, jadi saya perlu menemukan cara yang tepat untuk menghadapinya."

Perbedaannya sangat besar.

Yang pertama membuat sensitivitas menjadi batas.

Yang kedua menjadikannya sesuatu yang bisa dikelola.

Pada Akhirnya, Sensitivitas Adalah Pisau Bermata Dua

Sensitivitas tinggi bukan kutukan.

Tetapi bukan pula kekuatan ajaib.

Ia adalah sebuah karakteristik yang dapat membawa keuntungan sekaligus tantangan.

Jika tidak dikelola, sensitivitas dapat berubah menjadi overthinking, kelelahan emosional, sulit menetapkan batas, dan terlalu mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain.

Tetapi jika dipahami dan dikelola dengan baik, sensitivitas dapat membantu seseorang menjadi pribadi yang:

penuh empati;

peka terhadap lingkungan;

sadar terhadap emosinya sendiri;

mampu membangun hubungan yang mendalam;

kreatif;

penuh perhatian;

dan mampu memahami kompleksitas pengalaman manusia.

Jadi, mungkin pertanyaannya bukan:

"Bagaimana saya bisa berhenti menjadi orang yang sensitif?"

Tetapi:

"Bagaimana saya bisa belajar menggunakan sensitivitas saya dengan lebih sehat?"

Karena dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling keras.

Dunia juga membutuhkan orang yang mampu memperhatikan hal-hal yang tidak dilihat orang lain.

Orang yang bisa mendengar kesedihan di balik sebuah senyuman.

Orang yang menyadari ketika seseorang membutuhkan pertolongan meskipun mereka tidak meminta.

Orang yang mampu merasakan keindahan dari sesuatu yang sederhana.

Dan orang yang tetap memiliki hati yang lembut tanpa membiarkan dunia menghancurkan dirinya.

Sensitif bukan berarti lemah.