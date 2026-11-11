Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 11 November 2026 | 20.37 WIB

7 Alasan Mengapa Orang yang Sangat Sensitif Adalah Orang yang Memiliki Kekuatan Super Emosional

seseorang yang menolong orang lain./Magnific/rawpixel.com - Image

seseorang yang menolong orang lain./Magnific/rawpixel.com

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa Anda terlalu mudah tersentuh oleh perkataan orang lain, terlalu dalam memikirkan sebuah kejadian, atau bahkan bisa merasakan perubahan suasana hati seseorang sebelum mereka mengatakan apa pun?

Mungkin Anda pernah berpikir, “Kenapa saya seperti ini? Mengapa saya begitu sensitif?”

Di tengah masyarakat yang sering mengagungkan sikap keras, cuek, dan tidak mudah terbawa perasaan, menjadi seseorang yang sangat sensitif terkadang terasa seperti sebuah kekurangan.

Orang yang sensitif sering dianggap terlalu baper, terlalu banyak berpikir, mudah tersinggung, atau terlalu emosional.

Padahal, dalam psikologi, sensitivitas yang tinggi tidak selalu berarti kelemahan.

Ada orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk memproses informasi dan pengalaman emosional secara lebih mendalam. Dalam literatur psikologi, karakteristik ini sering dibahas dalam konsep Highly Sensitive Person (HSP) atau sensory processing sensitivity.

Menariknya, sensitivitas yang tinggi dapat membawa tantangan sekaligus sejumlah kekuatan.

Jika dikelola dengan baik, apa yang selama ini dianggap sebagai "terlalu sensitif" justru dapat menjadi sebuah keunggulan emosional.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasan mengapa orang yang sangat sensitif bisa memiliki kekuatan emosional yang luar biasa.

1. Mereka Mampu Merasakan Emosi dengan Sangat Mendalam

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Bulan Lahir Ini Diprediksi Jadi Sumber Kekuatan bagi Orang Lain pada November 2026 - Image
Zodiak

3 Bulan Lahir Ini Diprediksi Jadi Sumber Kekuatan bagi Orang Lain pada November 2026

Selasa, 10 November 2026 | 00.44 WIB

6 Alasan Mengapa Mengubah Pikiran Merupakan Kekuatan Penting dan Bukanlah Sebuah Kelemahan - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Mengubah Pikiran Merupakan Kekuatan Penting dan Bukanlah Sebuah Kelemahan

Senin, 9 November 2026 | 22.36 WIB

Perbedaan Boomer hingga Gen Z Memaknai Kekuatan, Siapa yang Dianggap Kuat dan Tangguh? - Image
Kepribadian

Perbedaan Boomer hingga Gen Z Memaknai Kekuatan, Siapa yang Dianggap Kuat dan Tangguh?

Senin, 9 November 2026 | 21.09 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore