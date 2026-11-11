7 Alasan Mengapa Orang yang Sangat Sensitif Adalah Orang yang Memiliki Kekuatan Super Emosional

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa Anda terlalu mudah tersentuh oleh perkataan orang lain, terlalu dalam memikirkan sebuah kejadian, atau bahkan bisa merasakan perubahan suasana hati seseorang sebelum mereka mengatakan apa pun?

Mungkin Anda pernah berpikir, “Kenapa saya seperti ini? Mengapa saya begitu sensitif?”

Di tengah masyarakat yang sering mengagungkan sikap keras, cuek, dan tidak mudah terbawa perasaan, menjadi seseorang yang sangat sensitif terkadang terasa seperti sebuah kekurangan.

Orang yang sensitif sering dianggap terlalu baper, terlalu banyak berpikir, mudah tersinggung, atau terlalu emosional.

Padahal, dalam psikologi, sensitivitas yang tinggi tidak selalu berarti kelemahan.

Ada orang-orang yang memang memiliki kecenderungan untuk memproses informasi dan pengalaman emosional secara lebih mendalam. Dalam literatur psikologi, karakteristik ini sering dibahas dalam konsep Highly Sensitive Person (HSP) atau sensory processing sensitivity.

Menariknya, sensitivitas yang tinggi dapat membawa tantangan sekaligus sejumlah kekuatan.

Jika dikelola dengan baik, apa yang selama ini dianggap sebagai "terlalu sensitif" justru dapat menjadi sebuah keunggulan emosional.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat tujuh alasan mengapa orang yang sangat sensitif bisa memiliki kekuatan emosional yang luar biasa.