Ingin Lebih Mudah Menerima Jawaban “Ya” atas Setiap Permintaanmu? Lakukan 6 Strategi Ini

JawaPos.com - Pernahkah kamu meminta sesuatu kepada seseorang, tetapi jawabannya hampir selalu, “Nanti dulu,” “Kayaknya nggak bisa,” atau bahkan langsung, “Tidak”?

Padahal, menurutmu permintaan tersebut sederhana.

Kamu mungkin kemudian bertanya-tanya: Mengapa orang lain begitu sulit mengatakan iya kepadaku?

Menariknya, sering kali persoalannya bukan semata-mata karena mereka tidak mau membantu. Cara kita menyampaikan permintaan ternyata dapat memengaruhi bagaimana orang lain memandang permintaan tersebut.

Dalam psikologi sosial, manusia tidak membuat keputusan hanya berdasarkan isi sebuah permintaan. Kita juga mempertimbangkan siapa yang meminta, bagaimana permintaan itu disampaikan, seberapa besar usaha yang dibutuhkan, apa konsekuensinya bagi kita, dan apakah kita merasa memiliki kebebasan untuk memilih.

Itulah sebabnya dua orang bisa meminta hal yang sama, tetapi mendapatkan respons yang berbeda.

Seseorang berkata:

“Tolong bantu aku sekarang.”

Orang lain berkata:

“Kalau kamu sedang tidak sibuk, bolehkah kamu membantuku sebentar? Kalau tidak memungkinkan sekarang, tidak apa-apa.”

Permintaannya mungkin hampir sama.

Namun, sensasi psikologis yang dirasakan oleh penerima permintaan sangat berbeda.

Yang pertama bisa terasa seperti tekanan.

Yang kedua terasa seperti pilihan.

Dan manusia pada dasarnya lebih mudah mengatakan “ya” ketika mereka merasa dihargai, memahami alasan sebuah permintaan, dan tetap memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan.

Jadi, jika kamu ingin meningkatkan kemungkinan mendapatkan jawaban “ya”, bukan berarti kamu harus belajar memaksa orang.

Justru sebaliknya.

Kamu perlu belajar memahami psikologi orang lain dan memperbaiki cara berkomunikasi.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (3/11), terdapat enam strategi yang bisa kamu gunakan.

1. Jangan Langsung Meminta—Bangun Hubungan dan Rasa Nyaman Terlebih Dahulu

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika meminta bantuan adalah langsung menuju inti permintaan tanpa mempertimbangkan kondisi hubungan.

Misalnya:

“Bisa bantu aku mengerjakan ini?”

Padahal orang yang kamu mintai bantuan sedang sibuk, lelah, atau bahkan belum memahami konteks masalahnya.

Permintaan seperti itu bisa terasa mendadak.

Sebaliknya, kamu bisa memulai dengan membangun sedikit konteks.

Misalnya:

“Aku tahu kamu lagi cukup sibuk hari ini. Aku sebenarnya sedang menghadapi sedikit kesulitan dengan tugas ini. Kalau nanti kamu punya waktu, boleh aku minta pendapatmu?”

Kalimat tersebut memberikan sesuatu yang penting secara psikologis: rasa dihargai.

Orang tersebut merasa bahwa kamu menyadari kondisi mereka.

Dan ketika seseorang merasa dipahami, biasanya mereka menjadi lebih terbuka terhadap komunikasi.

Mengapa hubungan penting?

Manusia tidak memperlakukan semua permintaan dengan cara yang sama.

Permintaan dari orang yang kita percaya cenderung terasa berbeda dibandingkan permintaan dari orang yang tidak kita kenal atau tidak kita sukai.

Inilah salah satu alasan mengapa membangun hubungan yang baik sangat penting.

Jika kamu selama ini hanya datang kepada seseorang ketika membutuhkan sesuatu, jangan heran jika suatu hari permintaanmu sulit mendapatkan respons positif.

Orang bisa merasa:

“Dia menghubungiku hanya ketika membutuhkan bantuan.”

Sebaliknya, jika kamu terbiasa menunjukkan perhatian, menghargai waktu orang lain, dan sesekali memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan, hubungan tersebut memiliki fondasi yang lebih sehat.

Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.

Jangan membangun hubungan hanya sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu.

Orang biasanya cukup peka terhadap hubungan yang terasa transaksional.

Kebaikan yang tulus berbeda dengan kebaikan yang sengaja dilakukan agar suatu hari seseorang merasa berutang.

Jadi, strategi pertama bukan tentang “bersikap baik supaya orang mau mengatakan ya.”

Strategi ini tentang memahami bahwa kepercayaan merupakan salah satu modal terbesar dalam komunikasi.

2. Jelaskan “Mengapa”, Bukan Hanya “Apa” yang Kamu Inginkan

Bayangkan seseorang berkata kepadamu:

“Tolong kirimkan file itu sekarang.”

Kamu mungkin akan menurut.

Tetapi jika orang tersebut mengatakan:

“Tolong kirimkan file itu sekarang karena saya harus memasukkannya ke laporan yang dikumpulkan satu jam lagi.”

Permintaan kedua terasa lebih masuk akal.

Mengapa?

Karena kamu mendapatkan alasan.

Manusia cenderung lebih mudah menerima sebuah permintaan ketika mereka memahami konteks di baliknya.

Kita tidak hanya ingin tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa kita perlu melakukannya.

Permintaan tanpa alasan dapat terasa seperti perintah

Bandingkan:

“Bisa tolong jemput aku?”

dengan:

“Bisa tolong jemput aku? Kendaraanku sedang bermasalah dan aku harus sampai di sana sebelum jam 8.”

Permintaan kedua memberikan konteks.

Penerima dapat memahami situasinya.

Bahkan jika pada akhirnya ia tetap tidak bisa membantu, ia lebih mungkin memahami alasan kamu meminta bantuan.

Ini penting karena manusia tidak suka merasa diperlakukan sebagai alat.

Ketika seseorang hanya memberikan instruksi tanpa menjelaskan alasan, kita dapat merasa bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menguntungkan orang lain.

Sebaliknya, alasan membantu kita melihat gambaran yang lebih besar.

Tetapi jangan membuat alasan terlalu panjang

Memberikan alasan bukan berarti kamu harus membuat cerita panjang.

Justru semakin rumit penjelasanmu, semakin besar kemungkinan orang merasa kamu sedang mencari pembenaran.

Cukup berikan konteks yang relevan.

Misalnya:

“Boleh kita geser pertemuannya ke besok? Hari ini ada urusan mendadak yang harus aku selesaikan.”

Sederhana.

Jelas.

Masuk akal.

Jadi, ketika kamu meminta sesuatu, biasakan bertanya kepada dirimu sendiri:

“Apakah orang ini memahami mengapa permintaanku penting?”

Jika jawabannya belum, berikan sedikit konteks.

3. Berikan Pilihan, Jangan Membuat Orang Merasa Tidak Punya Jalan Keluar

Ini salah satu strategi yang sangat penting.

Ketika seseorang merasa dipaksa, mereka bisa mengalami apa yang dalam psikologi disebut psychological reactance—kecenderungan untuk mempertahankan kebebasan ketika merasa kebebasannya sedang terancam.

Contohnya sederhana.

Kamu berkata:

“Kamu harus datang besok.”

Orang lain mungkin langsung berpikir:

“Kenapa aku harus?”

Tetapi jika kamu berkata:

“Kalau kamu sempat, besok kami ada acara. Kalau tidak bisa besok, mungkin kita bisa bertemu minggu depan.”

Situasinya terasa berbeda.

Orang tersebut tetap memiliki pilihan.

Dan ketika seseorang merasa memiliki kontrol terhadap keputusan, mereka cenderung lebih nyaman dalam mempertimbangkan permintaan.

Jangan membuat “ya” terasa seperti kewajiban

Kesalahan umum dalam meminta sesuatu adalah membuat penolakan terasa seperti dosa.

Misalnya:

“Kalau kamu benar-benar peduli, kamu pasti mau membantu.”

Kalimat seperti ini mungkin membuat seseorang mengatakan “ya”.

Tetapi itu bukan bentuk persetujuan yang sehat.

Orang tersebut mungkin sebenarnya mengatakan “ya” karena merasa bersalah.

Dalam jangka panjang, cara seperti ini justru dapat merusak hubungan.

Lebih sehat jika kamu mengatakan:

“Aku akan sangat terbantu kalau kamu bisa. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa.”

Menariknya, kalimat seperti ini terkadang justru membuat seseorang lebih bersedia membantu.

Karena mereka tidak merasa sedang dipaksa.

Mereka membantu karena memilih untuk membantu.

Dan ada perbedaan besar antara:

“Aku harus melakukan ini.”

dan

“Aku ingin membantu.”

Yang kedua biasanya menghasilkan hubungan yang jauh lebih sehat.

4. Buat Permintaanmu Spesifik dan Mudah Dilakukan

Pernahkah seseorang meminta bantuan kepadamu dengan kalimat:

“Bisa bantu aku mengurus semuanya?”

Kamu mungkin langsung merasa lelah bahkan sebelum memulai.

Masalahnya bukan selalu karena kamu tidak mau membantu.

Masalahnya adalah permintaannya terlalu besar dan tidak jelas.

Bandingkan dengan:

“Bisa bantu aku mengecek bagian pertama dokumen ini selama 10 menit?”

Yang kedua terasa jauh lebih ringan.

Otak manusia memperhitungkan “biaya”

Setiap permintaan memiliki biaya psikologis dan praktis.

Biaya tersebut bisa berupa:

waktu,

tenaga,

perhatian,

uang,

risiko,

ketidaknyamanan,

atau beban emosional.

Semakin besar biaya yang dirasakan, semakin sulit seseorang mengatakan “ya”.

Karena itu, jika kamu ingin meningkatkan kemungkinan seseorang bersedia membantu, jangan hanya berpikir tentang apa yang kamu butuhkan.

Pikirkan juga:

“Seberapa berat permintaan ini dari sudut pandang mereka?”

Misalnya kamu membutuhkan bantuan mengedit sebuah dokumen panjang.

Daripada mengatakan:

“Tolong edit dokumen ini.”

Kamu bisa mengatakan:

“Kalau kamu ada waktu, boleh bantu lihat tiga halaman pertama? Aku terutama ingin memastikan bagian pembukanya sudah jelas.”

Permintaan tersebut lebih spesifik.

Orang tersebut tahu apa yang harus dilakukan.

Ia juga tahu batas pekerjaannya.

Dan sesuatu yang awalnya terasa seperti pekerjaan besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dipertimbangkan.

Jangan membuat orang menebak

Permintaan yang jelas biasanya lebih mudah dijawab.

Daripada:

“Kapan-kapan kita ngobrol, ya.”

Lebih baik:

“Kalau kamu senggang, apakah kamu punya waktu 20 menit untuk ngobrol hari Kamis sore?”

Sekarang orang tersebut memiliki informasi yang lebih lengkap.

Mereka tidak perlu menebak-nebak.

Dan semakin sedikit ketidakjelasan, semakin mudah seseorang mengambil keputusan.

5. Mulailah dari Permintaan yang Wajar, Jangan Langsung Meminta Terlalu Banyak

Ada prinsip psikologi sosial yang terkenal sebagai foot-in-the-door technique.

Secara sederhana, prinsip ini menggambarkan kecenderungan seseorang untuk lebih mungkin menyetujui permintaan yang lebih besar setelah sebelumnya menyetujui permintaan yang lebih kecil.

Namun, strategi ini sebaiknya digunakan secara etis.

Bukan untuk memperdaya seseorang.

Melainkan untuk memahami bahwa komitmen kecil dapat membuat sebuah proses terasa lebih ringan.

Misalnya kamu sedang mengajak seseorang bekerja sama dalam sebuah proyek.

Daripada langsung berkata:

“Mau ikut proyek ini selama enam bulan?”

kamu bisa memulai dengan:

“Boleh aku kirimkan konsepnya? Aku ingin mendengar pendapatmu.”

Jika dia tertarik, kamu bisa melanjutkan:

“Kalau menurutmu idenya bagus, mungkin kita bisa membahasnya lebih lanjut.”

Kemudian barulah membicarakan bentuk kerja sama yang lebih besar.

Perbedaannya terletak pada tekanan.

Kamu tidak langsung meminta komitmen besar.

Kamu memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memahami situasinya terlebih dahulu.

Tetapi jangan menyembunyikan tujuan sebenarnya

Ini penting.

Strategi tersebut menjadi tidak sehat jika kamu sengaja meminta sesuatu yang kecil hanya untuk “menjebak” orang agar akhirnya tidak bisa menolak permintaan yang jauh lebih besar.

Misalnya seseorang menyetujui untuk melihat sebuah proposal selama lima menit, lalu kamu tiba-tiba menuntutnya bekerja selama berbulan-bulan tanpa pernah menjelaskan sejak awal.

Itu bukan komunikasi yang baik.

Jadi, gunakan prinsip ini untuk mengurangi beban keputusan, bukan untuk memanipulasi.

Berikan langkah kecil.

Berikan informasi.

Biarkan orang menentukan apakah mereka ingin melanjutkan.

6. Jangan Takut Memberikan Ruang untuk Mengatakan “Tidak”

Ini mungkin terdengar paradoks.

Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak jawaban “ya”, mengapa justru harus memberikan ruang untuk mengatakan “tidak”?

Karena orang biasanya lebih nyaman mengatakan “ya” ketika mereka tahu bahwa mereka boleh mengatakan “tidak”.

Kalimat sederhana seperti:

“Kalau kamu tidak bisa, tidak masalah.”

dapat mengubah suasana percakapan.

Orang tidak lagi merasa sedang menghadapi ultimatum.

Mereka merasa memiliki kebebasan.

Dan kebebasan itu penting.

Jangan menjadikan penolakan sebagai masalah pribadi

Salah satu alasan orang sering sulit meminta sesuatu adalah karena mereka menganggap “tidak” sebagai penolakan terhadap dirinya.

Padahal:

Orang bisa menolak permintaanmu tanpa menolak dirimu.

Seseorang mungkin mengatakan tidak karena:

sedang lelah,

waktunya tidak tepat,

memiliki prioritas lain,

tidak memiliki sumber daya,

tidak nyaman dengan permintaannya,

atau memang tidak ingin melakukannya.

Itu tidak selalu berarti mereka tidak menghargaimu.

Jika kamu dapat menerima “tidak” dengan dewasa, orang justru mungkin akan merasa lebih aman berkomunikasi denganmu.

Misalnya:

“Tidak apa-apa. Terima kasih sudah bilang terus terang.”

Respons seperti ini sangat kuat.

Karena kamu menunjukkan bahwa hubungan kalian tidak bergantung pada kepatuhan mereka terhadap permintaanmu.

Dan paradoksnya, orang yang merasa aman untuk mengatakan “tidak” sering kali justru lebih mudah mengatakan “ya” ketika mereka benar-benar mampu dan bersedia.

Pada Akhirnya, Orang Tidak Hanya Menilai Permintaanmu—Mereka Menilai Pengalaman Berinteraksi Denganmu

Jika kamu sering mendapatkan jawaban “tidak”, mungkin sudah waktunya berhenti bertanya:

“Mengapa orang-orang tidak mau membantuku?”

dan mulai bertanya:

“Bagaimana rasanya bagi orang lain ketika berinteraksi denganku?”

Apakah mereka merasa dihargai?

Apakah mereka merasa didengarkan?

Apakah mereka memiliki kebebasan untuk memilih?

Apakah permintaanku jelas?

Apakah aku mempertimbangkan waktu dan kondisi mereka?

Apakah aku menerima penolakan tanpa marah?

Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar mencari teknik agar orang mengatakan “ya”.

Sebab kemampuan mendapatkan persetujuan bukan hanya tentang membuat orang lain menuruti keinginan kita.

Kemampuan komunikasi yang sebenarnya adalah membuat orang lain merasa:

“Aku memahami apa yang dia minta, aku tahu mengapa dia membutuhkannya, dan aku tetap bebas menentukan apakah aku ingin melakukannya atau tidak.”

Enam Strategi yang Bisa Kamu Ingat

Jika ingin lebih mudah mendapatkan respons positif atas permintaanmu, ingat enam hal berikut:

1. Bangun hubungan dan rasa nyaman.

Orang lebih terbuka kepada mereka yang mereka percaya dan merasa menghargai mereka.

2. Jelaskan alasannya.

Jangan hanya mengatakan apa yang kamu inginkan. Berikan konteks mengapa hal tersebut penting.

3. Berikan pilihan.

Jangan membuat orang merasa terpaksa. Kebebasan memilih membuat komunikasi terasa lebih sehat.

4. Buat permintaan spesifik dan ringan.

Semakin jelas dan realistis permintaanmu, semakin mudah seseorang mempertimbangkannya.

5. Mulai dari langkah yang wajar.

Jangan langsung meminta komitmen besar. Berikan kesempatan untuk memahami dan mempertimbangkan terlebih dahulu.

6. Beri ruang untuk mengatakan tidak.

Penolakan bukan serangan terhadap dirimu. Tunjukkan bahwa kamu menghargai keputusan mereka.

Karena Tujuan Komunikasi Bukan Membuat Semua Orang Berkata “Ya”

Pada akhirnya, ada satu hal yang perlu kita pahami.

Tidak ada strategi psikologi yang dapat membuat setiap orang selalu mengatakan “ya”.

Dan sebenarnya, itu bukan tujuan yang sehat.

Orang lain memiliki kebutuhan, batasan, prioritas, dan kehendak sendiri.

Kamu tidak perlu membuat semua orang menyetujui permintaanmu.

Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi seseorang yang menyampaikan permintaan dengan cara yang membuat orang lain nyaman untuk mempertimbangkannya.

Karena “ya” yang diperoleh melalui tekanan mungkin memberikan keuntungan sesaat.

Tetapi “ya” yang diberikan secara sukarela jauh lebih berharga.

Jadi, lain kali ketika kamu ingin meminta sesuatu kepada seseorang, jangan terburu-buru berpikir:

“Bagaimana caranya supaya dia tidak bisa menolak?”

Cobalah berpikir:

“Bagaimana caranya agar dia memahami permintaanku, merasa dihargai, dan tetap bebas memilih?”

Di situlah komunikasi yang persuasif berubah menjadi komunikasi yang sehat.