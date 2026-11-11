Ingin Lebih Mudah Menerima Jawaban “Ya” atas Setiap Permintaanmu? Lakukan 6 Strategi Ini

JawaPos.com - Pernahkah kamu meminta sesuatu kepada seseorang, tetapi jawabannya hampir selalu, “Nanti dulu,” “Kayaknya nggak bisa,” atau bahkan langsung, “Tidak”?

Padahal, menurutmu permintaan tersebut sederhana.

Kamu mungkin kemudian bertanya-tanya: Mengapa orang lain begitu sulit mengatakan iya kepadaku?

Menariknya, sering kali persoalannya bukan semata-mata karena mereka tidak mau membantu. Cara kita menyampaikan permintaan ternyata dapat memengaruhi bagaimana orang lain memandang permintaan tersebut.

Dalam psikologi sosial, manusia tidak membuat keputusan hanya berdasarkan isi sebuah permintaan. Kita juga mempertimbangkan siapa yang meminta, bagaimana permintaan itu disampaikan, seberapa besar usaha yang dibutuhkan, apa konsekuensinya bagi kita, dan apakah kita merasa memiliki kebebasan untuk memilih.

Itulah sebabnya dua orang bisa meminta hal yang sama, tetapi mendapatkan respons yang berbeda.

Seseorang berkata:

“Tolong bantu aku sekarang.”

Orang lain berkata: