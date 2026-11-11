FK Unair Soroti Rentannya Kesehatan Mental Remaja, Sekolah dan Keluarga Jadi Sasaran Edukasi

JawaPos.com - Persoalan kesehatan mental pada remaja menjadi perhatian Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair).

Pengaruh lingkungan hingga penggunaan media sosial dinilai menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kondisi psikologis generasi muda.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, FK Unair menyiapkan edukasi kesehatan mental yang menyasar lingkungan sekolah hingga keluarga. Upaya ini dilakukan agar remaja mendapatkan pendampingan sejak dini.

Dekan FK Unair Prof. Dr. Eighty Mardiyan Kurniawati mengatakan, kesehatan mental menjadi salah satu isu yang diangkat dalam rangkaian Dies Natalis ke-72 Unair.

Menurutnya, persoalan kesehatan mental kini tidak hanya dialami kelompok usia dewasa. Remaja juga menjadi kelompok yang rentan terdampak berbagai perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi.

“Karena seperti yang kita ketahui saat ini ya, kesehatan mental itu menjadi isu yang luar biasa karena yang terdampak itu bukan hanya yang usia dewasa, tapi juga usia remaja pun juga sudah terdampak,” ujarnya setelah pembukaan Dies Natalis ke-72 di Aula FK Unair, Selasa (10/11/2026).

Dia menilai, penggunaan media sosial yang tidak tepat turut berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi mental remaja. Karena itu, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

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Di lingkungan kampus, FK Unair juga telah memfasilitasi lembaga khusus untuk menangani mahasiswa yang mengalami persoalan kesehatan mental.

Fasilitas tersebut diharapkan membantu mahasiswa menjalani proses pendidikan tanpa terganggu masalah psikologis.

"Kemudian kami pun di lingkungan mahasiswa juga sangat mengedepankan tentang kesehatan mental ini ya. Salah satunya bagaimana caranya agar mahasiswa itu bisa menjalani pendidikannya dengan baik. Tidak ada permasalahan mental yang dialami selama menjalani proses pendidikan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Dies Natalis ke-72 Unair sekaligus Peringatan 113 Tahun Pendidikan Dokter di Surabaya, dr. Hanifa Erlin Dharmayanti, menilai remaja merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.

Pendampingan dinilai penting karena mereka akan menjadi generasi yang menentukan masa depan bangsa.

Dia mengungkapkan, persoalan kesehatan mental di kalangan remaja Indonesia menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, satu dari tiga remaja berusia 10–17 tahun atau sekitar 15,5 juta orang mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir.

Bahkan, sekitar 2,6 persen dari kelompok remaja tersebut memiliki keinginan untuk mencoba bunuh diri.

“Kalau kita lihat potret remaja Indonesia, mungkin kita harus berhenti sejenak. Di mana satu dari tiga remaja Indonesia usia 10 sampai 17 tahun, kurang lebih 15,5 juta banyaknya, mengalami masalah kesehatan (mental) dalam satu tahun terakhir,” ungkapnya.

Hanifa juga menyoroti peningkatan persentase remaja yang memiliki keinginan mencoba bunuh diri. Angkanya disebut meningkat dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat edukasi dan pendampingan kesehatan mental. FK Unair berupaya memperluas perhatian tidak hanya di lingkungan pendidikan, tetapi juga dalam keluarga.