FK Unair Soroti Rentannya Kesehatan Mental Remaja, Sekolah dan Keluarga Jadi Sasaran Edukasi

JawaPos.com - Persoalan kesehatan mental pada remaja menjadi perhatian Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair).

Pengaruh lingkungan hingga penggunaan media sosial dinilai menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kondisi psikologis generasi muda.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, FK Unair menyiapkan edukasi kesehatan mental yang menyasar lingkungan sekolah hingga keluarga. Upaya ini dilakukan agar remaja mendapatkan pendampingan sejak dini.

Dekan FK Unair Prof. Dr. Eighty Mardiyan Kurniawati mengatakan, kesehatan mental menjadi salah satu isu yang diangkat dalam rangkaian Dies Natalis ke-72 Unair.

Menurutnya, persoalan kesehatan mental kini tidak hanya dialami kelompok usia dewasa. Remaja juga menjadi kelompok yang rentan terdampak berbagai perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi.

“Karena seperti yang kita ketahui saat ini ya, kesehatan mental itu menjadi isu yang luar biasa karena yang terdampak itu bukan hanya yang usia dewasa, tapi juga usia remaja pun juga sudah terdampak,” ujarnya setelah pembukaan Dies Natalis ke-72 di Aula FK Unair, Selasa (10/11/2026).

Dia menilai, penggunaan media sosial yang tidak tepat turut berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi mental remaja. Karena itu, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama.

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Di lingkungan kampus, FK Unair juga telah memfasilitasi lembaga khusus untuk menangani mahasiswa yang mengalami persoalan kesehatan mental.

Fasilitas tersebut diharapkan membantu mahasiswa menjalani proses pendidikan tanpa terganggu masalah psikologis.