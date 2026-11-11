Punya Loyalitas Tinggi, 5 Tipe MBTI Ini Dikenal sebagai Sahabat Terbaik

ilustrasi sahabat. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menjalin dan mempertahankan hubungan persahabatan.

Namun, ada beberapa individu yang dikenal memiliki kesetiaan tinggi terhadap orang-orang terdekatnya.

Mereka cenderung menjaga hubungan dengan sepenuh hati dan tidak mudah meninggalkan sahabat ketika menghadapi masa-masa sulit.

Khususnya MBTI, terdapat sejumlah tipe yang memiliki karakteristik khas dalam membangun hubungan dengan orang lain.

Sifat seperti kepedulian, ketulusan, empati, dan komitmen membuat mereka sering dianggap sebagai sosok teman yang dapat dipercaya.

Melansir yourtango, ada lima tipe kepribadian MBTI yang dikenal memiliki loyalitas tinggi dan berpotensi menjadi sahabat terbaik.

Menariknya, masing-masing tipe memiliki cara unik dalam menunjukkan kesetiaan dan menjaga hubungan persahabatan agar tetap erat.

1. ISFJ

Salah satu tipe kepribadian yang paling dapat diandalkan, ISFJ selalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri.

Mereka senang mengurus teman, keluarga, dan orang asing dalam kapasitas apa pun dan sangat peka terhadap perasaan orang lain.

Bisa dibilang sifat terbaik yang mereka bawa ke dalam persahabatan adalah kemampuan untuk menonjolkan yang terbaik dalam diri orang lain.

Menghabiskan waktu dengan teman ISFJ, Anda mungkin akan merasa percaya diri dan terinspirasi untuk menjadi versi diri sendiri yang lebih baik.

2. INFJ

INFJ memiliki kemampuan unik untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang guna menemukan solusi terbaik.

Keterampilan mereka dalam mengambil berbagai sudut pandang sangat berguna dalam hubungan dan persahabatan, yang memungkinkan memahami dan merasakan kesulitan orang lain.

Mereka sangat enggan menyakiti perasaan orang lain karena kepedulian mendalam terhadap orang lain dan kepekaan sendiri.

3. ENFJ

ENFJ menonjol karena kebutuhan mereka akan hal positif dalam kehidupan sendiri dan orang lain.

Mereka berpikiran terbuka dan baik hati, memberi ruang bagi kelompok teman yang beragam dan luas.

Dengan fokus pada masa kini dan masa depan membuat mereka menjadi teman setia yang tetap berada dalam suka dan duka.

Bahkan, sebagian besar orang di lingkaran terdekat mereka menganggapnya sebagai orang pertama yang menelepon saat mereka butuh penyemangat.

4. ESFJ

ESFJ suka bersenang-senang dan populer, yang berarti mereka umumnya disukai dan supel.

Meskipun ekstrovert dan senang berbicara daripada mendengarkan, mereka memiliki perhatian terhadap detail dan ingatan yang melekat.

Mereka dikenal menutup diri dari orang lain yang berbeda latar belakang dan keyakinannya, tetapi sosok teman yang stabil dan sangat menghargai kelompoknya.

5. ESFP

ESFP umumnya supel dan disukai. Mereka suka bersenang-senang dan menikmati perhatian orang lain.

Mereka sangat menghargai hubungan dengan teman dan keluarga yang mendukung.

Meskipun mereka mendambakan perubahan dan petualangan, sumber utama stabilitas mereka sering kali adalah hubungan-hubungan ini.