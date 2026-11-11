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Penulis: Rabbany Wanadriani
Rabu, 11 November 2026 | 16.21 WIB

5 Sisi Gelap INFJ, Tipe Kepribadian Langka yang Menyimpan Banyak Rahasia

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ilustrasi orang dengan MBTI INFJ. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam klasifikasi kepribadian MBTI, INFJ (Introverted, Intuitive, Feeling, dan Judging) dikenal sebagai salah satu tipe kepribadian yang paling langka.

Individu dengan karakter ini umumnya memiliki cara pandang yang mendalam, pemikiran kreatif, serta kemampuan memahami perasaan orang lain dengan baik.

Pemilik MBTI INFJ sering digambarkan sebagai sosok yang penuh empati, memiliki wawasan luas, berprinsip kuat, dan bersemangat.

Mereka juga cenderung memiliki idealisme tinggi serta mampu melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Meski memiliki banyak karakter positif, bukan berarti INFJ tidak mempunyai kekurangan.

Seperti tipe kepribadian lainnya, mereka juga memiliki sisi gelap yang terkadang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Melansir yourtango, terdapat lima sisi gelap yang perlu diketahui dari pemilik tipe kepribadian INFJ.

1. Perfeksionis

Kecenderungan perfeksionis mereka sangat mengganggu, apalagi ketika seorang INFJ berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu.

Jika mereka mengerjakan sesuatu dan hal itu tidak dilakukan sesuai standar kesempurnaan INFJ, maka segala sesuatunya tidak akan berjalan mulus.

Sikap perfeksionis ini, ditambah dengan kepekaan tinggi membuat mereka mudah berubah.

2. Merasa paling benar

INFJ cenderung terobsesi dengan tujuannya sendiri.

Karena mempunyai alasan pada waktu tertentu, INFJ mungkin sering ditemui di acara-acara sosial dan berbicara dengan orang lain mengenai politik, konservasi, atau hak asasi manusia.

Mereka suka mendorong orang lain untuk mengambil tindakan sesuai keinginannya.

3. Mudah lelah

INFJ cenderung mudah kelelahan dan teralihkan perhatiannya yang berarti orang lain harus mendekati mereka dengan sabar.

Tipe ini akan melakukan semua tugasnya dengan baik, sesuai sifat perfeksionis bawaan, tetapi menyelesaikannya sesuai keinginan dan sedikit demi sedikit.

4. Sensitif

INFJ sangat sensitif, ini selaras dengan emosinya dan berempati, namun bisa juga merugikan orang lain.

Mereka mudah sakit hati, tersinggung, dan rentan terhadap suasana hati orang-orang sekitarnya.

5. Rahasia terpendam

Perlu diketahui mereka sulit mengungkapkan perasaan atau membuka diri kepada siapa pun.

Alhasil mereka memiliki banyak rahasia terpendam di dalam lubuk hatinya.

Mendekati tipe ini tidaklah mudah, tetapi begitu berhasil melewati sisi buruknya, INFJ akan bersedia melakukan apa pun untuk menolong.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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