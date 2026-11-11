5 Sisi Gelap INFJ, Tipe Kepribadian Langka yang Menyimpan Banyak Rahasia

ilustrasi orang dengan MBTI INFJ. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Dalam klasifikasi kepribadian MBTI, INFJ (Introverted, Intuitive, Feeling, dan Judging) dikenal sebagai salah satu tipe kepribadian yang paling langka.

Individu dengan karakter ini umumnya memiliki cara pandang yang mendalam, pemikiran kreatif, serta kemampuan memahami perasaan orang lain dengan baik.

Pemilik MBTI INFJ sering digambarkan sebagai sosok yang penuh empati, memiliki wawasan luas, berprinsip kuat, dan bersemangat.

Mereka juga cenderung memiliki idealisme tinggi serta mampu melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Meski memiliki banyak karakter positif, bukan berarti INFJ tidak mempunyai kekurangan.

Seperti tipe kepribadian lainnya, mereka juga memiliki sisi gelap yang terkadang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Melansir yourtango, terdapat lima sisi gelap yang perlu diketahui dari pemilik tipe kepribadian INFJ.

1. Perfeksionis