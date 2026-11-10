Selalu Terlihat Tenang dan Meyakinkan, 7 Kebiasaan Ini Bisa Membentuk Rasa Percaya Diri

JawaPos.com – Pernah menjumpai seseorang yang terlihat begitu tenang ketika berada di tengah keramaian? Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian atau berusaha menunjukkan kelebihan, tetapi sikap dan pembawaannya mampu memberikan kesan percaya diri.

Menariknya, rasa percaya diri tidak selalu muncul karena bakat alami atau kepribadian yang menonjol. Sikap tersebut juga dapat tumbuh melalui kebiasaan sehari-hari, mulai dari cara seseorang mengawali pagi hingga bagaimana mereka memperlakukan diri sendiri dan orang lain.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh rutinitas sederhana yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri kuat tetapi tidak berlebihan dalam menunjukkannya. Kebiasaan ini membantu membangun ketenangan, penerimaan diri, serta kemampuan menghadapi berbagai situasi dengan lebih matang.

Mereka memahami bahwa percaya diri bukan berarti harus selalu terlihat hebat di hadapan orang lain. Justru, kemampuan menghargai diri sendiri dan merasa nyaman dengan keadaan pribadi menjadi salah satu fondasi pentingnya.

Lantas, apa saja rutinitas yang bisa membantu membentuk kepercayaan diri tersebut? Berikut tujuh kebiasaan yang menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Mengawali Hari dengan Rencana dan Pikiran yang Lebih Tenang Orang yang mempunyai kepercayaan diri baik biasanya tidak langsung membiarkan dirinya tenggelam dalam kesibukan sejak bangun tidur.

Mereka berusaha menyediakan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi berbagai aktivitas. Caranya bisa melalui menulis jurnal, berdoa, meditasi, atau menikmati minuman favorit tanpa terganggu notifikasi ponsel.

Kebiasaan tersebut membantu mereka mengenali prioritas dan menentukan hal-hal yang ingin diselesaikan sepanjang hari.

Dengan memiliki arah yang jelas sejak pagi, seseorang dapat menjalani aktivitas secara lebih teratur. Mereka juga cenderung lebih siap ketika menghadapi perubahan atau tantangan yang tidak terduga.

2. Menjadi Pendengar yang Baik ketika Berkomunikasi Kepercayaan diri tidak selalu ditunjukkan melalui kemampuan berbicara panjang lebar. Ada kalanya, seseorang justru terlihat lebih meyakinkan karena mampu mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian.

Orang yang percaya diri biasanya tidak merasa harus mendominasi setiap percakapan. Mereka memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menyampaikan pendapat tanpa buru-buru memotong atau mengalihkan pembicaraan.

Selain menunjukkan rasa hormat, kebiasaan mendengarkan juga membantu membangun hubungan sosial yang lebih berkualitas.

Ketika seseorang merasa didengarkan, komunikasi menjadi lebih nyaman dan terbuka. Sikap ini sekaligus memperlihatkan bahwa rasa percaya diri tidak harus disertai keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian.

3. Berani Mengakui Kekurangan dan Kesalahan Diri Tidak ada manusia yang sempurna. Orang dengan kepercayaan diri yang sehat memahami bahwa kekurangan merupakan bagian alami dari perjalanan hidup.

Mereka tidak selalu berusaha menyembunyikan kesalahan hanya demi menjaga citra di hadapan orang lain. Sebaliknya, mereka berani mengakui kekeliruan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

Ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak langsung menganggap dirinya tidak mampu. Mereka lebih memilih mencari tahu penyebabnya dan memikirkan langkah yang bisa diperbaiki.

Sikap menerima diri sendiri seperti ini membantu seseorang terhindar dari tekanan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka dapat berkembang tanpa harus berpura-pura menjadi pribadi yang sempurna.

4. Tidak Berhenti Mencari Pengetahuan dan Pengalaman Baru Rasa percaya diri juga dapat tumbuh ketika seseorang menyadari bahwa dirinya terus mengalami perkembangan.

Karena itu, orang yang percaya diri biasanya mempunyai keinginan untuk mempelajari berbagai hal baru. Mereka tidak membatasi diri hanya pada kemampuan yang sudah dimiliki.

Kegiatan tersebut bisa berupa membaca buku, mengikuti pelatihan, mencoba hobi baru, atau mempelajari keterampilan yang mendukung pekerjaan.

Setiap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat memperluas wawasan sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri.

Mereka tidak harus langsung menjadi ahli dalam bidang tertentu. Kesediaan untuk terus belajar dan berani mencoba sudah menjadi bagian penting dari proses pengembangan diri.

5. Membiasakan Diri Bersyukur atas Hal-Hal Kecil Orang yang memiliki kepercayaan diri kuat tidak selalu mengukur kebahagiaan berdasarkan pencapaian orang lain.

Mereka berusaha menghargai apa yang sudah dimiliki dan tidak terus-menerus merasa tertinggal hanya karena melihat kehidupan orang lain.

Salah satu caranya adalah membiasakan diri mengingat hal-hal yang patut disyukuri setiap hari. Mulai dari kesehatan, dukungan keluarga, pekerjaan, hingga keberhasilan kecil yang berhasil dicapai.

Kebiasaan bersyukur membantu seseorang lebih fokus pada perkembangan dirinya sendiri. Mereka juga tidak mudah terjebak dalam kebiasaan membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain.

Dengan begitu, rasa puas dan penerimaan terhadap kehidupan dapat tumbuh secara lebih alami.

6. Melakukan Kebaikan tanpa Mengharapkan Pujian Seseorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri biasanya tidak selalu membutuhkan pengakuan dari orang lain atas setiap tindakan yang dilakukan.

Mereka memahami bahwa memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian merupakan bagian dari hubungan sosial yang sehat.

Bentuknya tidak harus berupa tindakan besar. Memberikan senyuman, membantu rekan kerja, mendengarkan teman yang sedang menghadapi masalah, atau menawarkan pertolongan sederhana juga termasuk perbuatan baik.

Kebiasaan ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri dapat berjalan beriringan dengan empati dan kepedulian.

Mereka tidak merasa kehilangan harga diri ketika membantu orang lain. Justru, kemampuan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar menjadi salah satu sumber kepuasan tersendiri.

7. Menikmati Setiap Proses tanpa Terlalu Terobsesi pada Hasil Orang yang percaya diri memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada keberhasilan yang datang lebih cepat, tetapi ada pula tujuan yang membutuhkan waktu dan perjuangan panjang.

Mereka tidak memaksakan diri untuk selalu mendapatkan hasil sempurna dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka berusaha menikmati setiap tahapan dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang dilalui.

Ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak langsung kehilangan keyakinan terhadap kemampuan diri. Mereka menyadari bahwa proses tersebut dapat menjadi kesempatan untuk berkembang.

Dengan menghargai setiap langkah, seseorang bisa menjalani kehidupan dengan lebih tenang tanpa terus-menerus terbebani tuntutan untuk segera mencapai sesuatu.