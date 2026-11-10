Selalu Terlihat Tenang dan Meyakinkan, 7 Kebiasaan Ini Bisa Membentuk Rasa Percaya Diri

JawaPos.com – Pernah menjumpai seseorang yang terlihat begitu tenang ketika berada di tengah keramaian? Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian atau berusaha menunjukkan kelebihan, tetapi sikap dan pembawaannya mampu memberikan kesan percaya diri.

Menariknya, rasa percaya diri tidak selalu muncul karena bakat alami atau kepribadian yang menonjol. Sikap tersebut juga dapat tumbuh melalui kebiasaan sehari-hari, mulai dari cara seseorang mengawali pagi hingga bagaimana mereka memperlakukan diri sendiri dan orang lain.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh rutinitas sederhana yang kerap dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri kuat tetapi tidak berlebihan dalam menunjukkannya. Kebiasaan ini membantu membangun ketenangan, penerimaan diri, serta kemampuan menghadapi berbagai situasi dengan lebih matang.

Mereka memahami bahwa percaya diri bukan berarti harus selalu terlihat hebat di hadapan orang lain. Justru, kemampuan menghargai diri sendiri dan merasa nyaman dengan keadaan pribadi menjadi salah satu fondasi pentingnya.

Lantas, apa saja rutinitas yang bisa membantu membentuk kepercayaan diri tersebut? Berikut tujuh kebiasaan yang menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Mengawali Hari dengan Rencana dan Pikiran yang Lebih Tenang Orang yang mempunyai kepercayaan diri baik biasanya tidak langsung membiarkan dirinya tenggelam dalam kesibukan sejak bangun tidur.

Mereka berusaha menyediakan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi berbagai aktivitas. Caranya bisa melalui menulis jurnal, berdoa, meditasi, atau menikmati minuman favorit tanpa terganggu notifikasi ponsel.

Kebiasaan tersebut membantu mereka mengenali prioritas dan menentukan hal-hal yang ingin diselesaikan sepanjang hari.

Dengan memiliki arah yang jelas sejak pagi, seseorang dapat menjalani aktivitas secara lebih teratur. Mereka juga cenderung lebih siap ketika menghadapi perubahan atau tantangan yang tidak terduga.