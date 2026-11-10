Rahasia Pasangan Tetap Mesra, 10 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Memperkuat Hubungan

ritual sederhana yang perlu dilakukan pasangan agar hubungan langgeng./Freepik/ senivpetro JawaPos.com – Menjaga hubungan asmara agar tetap harmonis dan bertahan dalam jangka panjang bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan komitmen, perhatian, serta usaha dari kedua belah pihak untuk terus memelihara kedekatan emosional. Hubungan yang sehat tidak selalu ditandai dengan hadiah mahal, kejutan romantis, atau liburan bersama. Justru, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten sering kali menjadi fondasi penting untuk menciptakan ikatan yang kuat. Dilansir dari Geediting.com, terdapat sepuluh ritual sederhana yang dapat diterapkan pasangan untuk menjaga keharmonisan hubungan. Kebiasaan ini membantu membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan rasa saling menghargai, serta menciptakan kedekatan dalam aktivitas sehari-hari. Menariknya, sebagian besar ritual tersebut tidak membutuhkan banyak waktu maupun biaya. Pasangan hanya perlu menyediakan waktu, memberikan perhatian, dan melakukannya dengan kesungguhan. Berikut sepuluh kebiasaan yang bisa dicoba bersama pasangan. 1. Awali Pagi dengan Obrolan Singkat Selama Tiga Menit Kesibukan sering membuat pasangan langsung menjalani aktivitas masing-masing tanpa sempat berkomunikasi. Padahal, percakapan singkat pada pagi hari bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kedekatan. Sebelum sibuk dengan pekerjaan atau memeriksa ponsel, luangkan waktu sekitar tiga menit untuk berbincang. Tanyakan bagaimana perasaan pasangan, apa yang sedang dipikirkan, atau dukungan seperti apa yang dibutuhkan hari itu. Kalian juga bisa mengakhiri percakapan dengan ungkapan sederhana yang menunjukkan komitmen untuk saling mendukung. Meski singkat, kebiasaan ini dapat membuat pasangan merasa diperhatikan sejak awal hari. 2. Miliki Kalimat Khusus untuk Meredakan Pertengkaran Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam hubungan. Namun, cara pasangan menghadapi konflik sangat menentukan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik atau justru semakin membesar. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah menyepakati kalimat khusus untuk meredakan ketegangan. Misalnya, menggunakan ungkapan "Kita satu tim" atau "Mari tenangkan diri sebentar". Kalimat tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa pasangan bukanlah lawan yang harus dikalahkan. Setelah suasana lebih tenang, keduanya dapat kembali membicarakan persoalan dengan pikiran yang lebih jernih. 3. Sambut Pasangan dengan Pelukan Hangat Selama Enam Detik Momen ketika pasangan kembali bertemu setelah beraktivitas seharian bisa dimanfaatkan untuk membangun kedekatan emosional. Daripada langsung sibuk dengan pekerjaan rumah atau perangkat masing-masing, cobalah menyambut pasangan dengan senyuman, tatapan hangat, dan pelukan singkat. Salah satu ritual yang bisa dicoba adalah memberikan pelukan selama enam detik. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kasih sayang dan memberikan perhatian penuh kepada pasangan. Tidak harus dilakukan secara kaku. Hal terpenting adalah menciptakan momen kebersamaan yang membuat kedua pihak merasa diterima dan dirindukan.