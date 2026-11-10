Tak Perlu Hidup Sempurna, Ini 8 Kebiasaan Orang yang Benar-Benar Bahagia

Ilustrasi kebiasaan sederhana orang bahagia yang mencintai hidupnya dan menemukan makna sejati dalam kehidupan (Geediting) JawaPos.com – Banyak orang mengira kebahagiaan baru bisa dirasakan ketika berhasil mencapai sesuatu yang besar. Misalnya, mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, mempunyai pasangan idaman, atau memiliki kehidupan yang mapan secara finansial. Padahal, kebahagiaan tidak selalu berkaitan dengan pencapaian maupun materi. Ada kalanya perasaan bahagia justru hadir melalui momen sederhana, seperti menikmati waktu bersama keluarga, melakukan hobi kesukaan, atau sekadar menjalani pagi tanpa terburu-buru. Dilansir dari laman Geediting, orang-orang yang mampu menikmati hidup dan merasakan kebahagiaan secara lebih mendalam umumnya mempunyai sejumlah kebiasaan positif. Mereka tidak harus menjalani kehidupan tanpa masalah, tetapi mampu menemukan hal-hal berharga di tengah berbagai keadaan. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan cara seseorang memandang kehidupan, memperlakukan dirinya sendiri, serta membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Lantas, apa saja kebiasaan sederhana yang dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih bahagia? Berikut delapan kebiasaan yang bisa menjadi inspirasi untuk menemukan makna kehidupan. 1. Tidak Terus Mengejar Segalanya dan Belajar Merasa Cukup Salah satu kebiasaan yang dimiliki orang bahagia adalah kemampuan menikmati apa yang sudah mereka miliki. Mereka tidak selalu membandingkan kehidupannya dengan pencapaian orang lain atau merasa harus mempunyai sesuatu yang lebih besar untuk bisa tersenyum. Mereka memahami bahwa keinginan manusia tidak pernah ada habisnya. Karena itu, belajar bersyukur menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan. Hal-hal sederhana seperti menikmati makanan favorit, bercengkerama dengan keluarga, atau menghirup udara segar di pagi hari sudah bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. 2. Memilih Lingkungan Pertemanan yang Memberikan Energi Positif Orang yang menikmati kehidupannya biasanya cukup selektif dalam membangun hubungan sosial. Mereka lebih menghargai pertemanan yang tulus dibandingkan hubungan yang hanya didasarkan pada kepentingan tertentu. Berada di sekitar orang-orang yang suportif dapat membuat seseorang merasa diterima dan nyaman menjadi dirinya sendiri. Mereka juga mempunyai tempat untuk berbagi cerita, bertukar pikiran, maupun mendapatkan dukungan ketika menghadapi kesulitan. Bagi mereka, hubungan yang berkualitas jauh lebih berharga daripada memiliki banyak kenalan tetapi tidak mempunyai kedekatan emosional. 3. Memahami Perasaan Sendiri Tanpa Terus Menyalahkan Diri Mengenali kondisi emosional merupakan kebiasaan penting yang membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Alih-alih terus menyalahkan diri ketika melakukan kesalahan, orang bahagia cenderung berusaha memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mereka tidak menganggap kesedihan, kekecewaan, atau rasa takut sebagai sesuatu yang harus selalu disembunyikan. Dengan memberikan ruang untuk mengenali berbagai emosi, seseorang bisa belajar menerima dirinya secara lebih utuh. Kebiasaan ini juga membantu mereka menghadapi persoalan tanpa terus terjebak dalam penilaian negatif terhadap diri sendiri. 4. Menjaga Tubuh Tetap Aktif agar Pikiran Lebih Segar Kebahagiaan juga berkaitan dengan bagaimana seseorang menjaga kesehatan tubuhnya. Orang yang mencintai kehidupannya memahami bahwa aktivitas fisik bukan hanya bertujuan menjaga bentuk badan, tetapi juga membantu meningkatkan suasana hati. Tidak harus melakukan olahraga berat atau menghabiskan waktu berjam-jam di pusat kebugaran. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda santai, melakukan peregangan, atau menari mengikuti musik kesukaan sudah bisa menjadi pilihan. Kebiasaan bergerak secara rutin membuat tubuh lebih aktif sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari rutinitas yang melelahkan. 5. Tidak Menuntut Kesempurnaan dari Diri Sendiri dan Orang Lain Keinginan untuk selalu sempurna terkadang justru membuat seseorang sulit menikmati kehidupan. Mereka bisa merasa kecewa berlebihan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Berbeda dengan orang yang mampu menikmati hidup, mereka memahami bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan bisa melakukan kesalahan. Mereka tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri maupun mudah menghakimi orang lain. Dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat berjalan sempurna, kehidupan terasa lebih ringan dan tidak dipenuhi tekanan yang sebenarnya bisa dihindari. 6. Lebih Suka Menghasilkan Sesuatu daripada Sekadar Menjadi Penonton Di tengah kemudahan mengakses berbagai hiburan digital, orang bahagia berusaha tetap menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan yang produktif dan kreatif. Mereka senang mencoba hal baru, menghasilkan karya, atau mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Kegiatannya bisa bermacam-macam, mulai dari memasak, berkebun, menulis, menggambar, hingga membuat kerajinan tangan. Aktivitas tersebut memberikan kepuasan tersendiri karena mereka terlibat langsung dalam sesuatu yang dikerjakan. Selain mengisi waktu luang, kegiatan kreatif juga bisa membantu seseorang menemukan potensi dan minat yang sebelumnya belum disadari. 7. Meluangkan Waktu untuk Menenangkan Pikiran Kesibukan sehari-hari sering membuat seseorang lupa memberikan waktu istirahat bagi pikirannya. Padahal, ketenangan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Orang yang bahagia biasanya tidak selalu mengisi setiap waktu dengan aktivitas. Mereka memahami pentingnya mengambil jeda untuk menenangkan diri dan menjauh sejenak dari berbagai distraksi. Beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan adalah duduk menikmati suasana, berjalan santai tanpa memainkan ponsel, membaca buku, atau melakukan meditasi. Momen hening tersebut dapat membantu seseorang memahami apa yang sedang dirasakan sekaligus memberikan kesempatan untuk kembali fokus menjalani aktivitas. 8. Senang Membantu Orang Lain tanpa Mengharapkan Imbalan Berbagi kebaikan juga menjadi salah satu kebiasaan yang dapat memberikan makna lebih dalam pada kehidupan. Orang yang bahagia tidak selalu berorientasi pada apa yang bisa mereka dapatkan dari orang lain. Mereka justru berusaha memberikan manfaat melalui tindakan sederhana, seperti membantu teman yang kesulitan, mendengarkan cerita keluarga, atau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Kebaikan tidak harus diwujudkan melalui sesuatu yang besar atau mahal. Perhatian kecil dan kepedulian yang tulus pun dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Pada akhirnya, membantu sesama bukan hanya membuat orang lain merasa terbantu, tetapi juga dapat menghadirkan kepuasan batin bagi diri sendiri. Delapan kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicari melalui pencapaian besar. Menghargai hal sederhana, menjaga hubungan baik, menerima diri sendiri, dan berbagi kepada sesama bisa menjadi langkah untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.