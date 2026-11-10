Tak Perlu Hidup Sempurna, Ini 8 Kebiasaan Orang yang Benar-Benar Bahagia

Ilustrasi kebiasaan sederhana orang bahagia yang mencintai hidupnya dan menemukan makna sejati dalam kehidupan (Geediting) JawaPos.com – Banyak orang mengira kebahagiaan baru bisa dirasakan ketika berhasil mencapai sesuatu yang besar. Misalnya, mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, mempunyai pasangan idaman, atau memiliki kehidupan yang mapan secara finansial. Padahal, kebahagiaan tidak selalu berkaitan dengan pencapaian maupun materi. Ada kalanya perasaan bahagia justru hadir melalui momen sederhana, seperti menikmati waktu bersama keluarga, melakukan hobi kesukaan, atau sekadar menjalani pagi tanpa terburu-buru. Dilansir dari laman Geediting, orang-orang yang mampu menikmati hidup dan merasakan kebahagiaan secara lebih mendalam umumnya mempunyai sejumlah kebiasaan positif. Mereka tidak harus menjalani kehidupan tanpa masalah, tetapi mampu menemukan hal-hal berharga di tengah berbagai keadaan. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan cara seseorang memandang kehidupan, memperlakukan dirinya sendiri, serta membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Lantas, apa saja kebiasaan sederhana yang dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih bahagia? Berikut delapan kebiasaan yang bisa menjadi inspirasi untuk menemukan makna kehidupan. 1. Tidak Terus Mengejar Segalanya dan Belajar Merasa Cukup Salah satu kebiasaan yang dimiliki orang bahagia adalah kemampuan menikmati apa yang sudah mereka miliki. Mereka tidak selalu membandingkan kehidupannya dengan pencapaian orang lain atau merasa harus mempunyai sesuatu yang lebih besar untuk bisa tersenyum. Mereka memahami bahwa keinginan manusia tidak pernah ada habisnya. Karena itu, belajar bersyukur menjadi bagian penting dalam menjalani kehidupan. Hal-hal sederhana seperti menikmati makanan favorit, bercengkerama dengan keluarga, atau menghirup udara segar di pagi hari sudah bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. 2. Memilih Lingkungan Pertemanan yang Memberikan Energi Positif Orang yang menikmati kehidupannya biasanya cukup selektif dalam membangun hubungan sosial. Mereka lebih menghargai pertemanan yang tulus dibandingkan hubungan yang hanya didasarkan pada kepentingan tertentu. Berada di sekitar orang-orang yang suportif dapat membuat seseorang merasa diterima dan nyaman menjadi dirinya sendiri. Mereka juga mempunyai tempat untuk berbagi cerita, bertukar pikiran, maupun mendapatkan dukungan ketika menghadapi kesulitan. Bagi mereka, hubungan yang berkualitas jauh lebih berharga daripada memiliki banyak kenalan tetapi tidak mempunyai kedekatan emosional. 3. Memahami Perasaan Sendiri Tanpa Terus Menyalahkan Diri Mengenali kondisi emosional merupakan kebiasaan penting yang membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Alih-alih terus menyalahkan diri ketika melakukan kesalahan, orang bahagia cenderung berusaha memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mereka tidak menganggap kesedihan, kekecewaan, atau rasa takut sebagai sesuatu yang harus selalu disembunyikan. Dengan memberikan ruang untuk mengenali berbagai emosi, seseorang bisa belajar menerima dirinya secara lebih utuh. Kebiasaan ini juga membantu mereka menghadapi persoalan tanpa terus terjebak dalam penilaian negatif terhadap diri sendiri.