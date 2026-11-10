Jangan Salah Pilih! Ini 10 Ciri Pria yang Memiliki Integritas Tinggi Menurut Psikologi

Ilustrasi pria yang dapat dipercaya dan memiliki niat baik menurut psikologi (The Expert Editor) JawaPos.com – Memiliki seseorang yang bisa dipercaya merupakan hal penting dalam menjalin hubungan, baik sebagai pasangan, teman, maupun rekan kerja. Sayangnya, ketulusan seseorang tidak selalu bisa diketahui hanya dari penampilan atau perkataan manisnya. Ada orang yang pandai memberikan kesan baik, tetapi belum tentu mampu membuktikannya melalui tindakan. Karena itu, mengenali karakter dan kebiasaan seseorang menjadi salah satu cara untuk memahami apakah dirinya benar-benar memiliki niat baik. Pada dasarnya, kepercayaan tumbuh melalui sikap yang konsisten, kejujuran, serta kemampuan menghargai orang lain. Hal-hal sederhana yang dilakukan secara berulang justru bisa memperlihatkan kualitas kepribadian seseorang. Dilansir dari laman The Expert Editor, terdapat sepuluh tanda yang dapat menggambarkan pria dengan karakter tulus, jujur, dan dapat diandalkan menurut sudut pandang psikologi. Baca Juga:Bukan Sekadar Kebiasaan, Tidur dengan Pintu Tertutup Bisa Mencerminkan 7 Sifat Kepribadian Ini 1. Ucapan dan Perbuatannya Selalu Sejalan Salah satu karakter yang paling mudah dikenali dari pria yang bisa dipercaya adalah konsistensi. Mereka tidak sekadar mengumbar janji, tetapi berusaha membuktikan setiap perkataannya melalui tindakan nyata. Ketika sudah menyanggupi sesuatu, mereka akan berusaha menepatinya. Sikap seperti ini memperlihatkan bahwa mereka menghargai komitmen dan tidak ingin mengecewakan orang lain. 2. Tidak Suka Menutupi Keadaan yang Sebenarnya Pria yang memiliki niat baik biasanya tidak keberatan bersikap terbuka mengenai dirinya. Mereka mampu membicarakan perasaan, kekhawatiran, maupun keadaan yang sedang dihadapi tanpa harus selalu terlihat sempurna. Keterbukaan tersebut membuat hubungan terasa lebih nyaman karena kedua pihak dapat saling memahami. Mereka juga tidak menjadikan kebohongan sebagai cara untuk mempertahankan citra diri. 3. Berani Mengakui Kekurangan dan Kesalahan Tidak semua orang mudah menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki kekurangan. Namun, pria yang matang secara emosional memahami bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari kehidupan. Mereka tidak selalu mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka bersedia mengevaluasi perilaku dan memperbaiki hal-hal yang memang perlu diubah.