Di Depan Terlihat Ramah, di Belakang Berbeda? Ini 9 Tanda Kebencian yang Tersembunyi

JawaPos.com – Tidak semua hubungan antarmanusia berjalan dengan keterbukaan. Ada kalanya seseorang tetap menunjukkan keramahan di hadapan orang lain, meskipun sebenarnya menyimpan perasaan tidak nyaman atau ketidaksukaan.

Situasi seperti ini terkadang sulit dikenali karena tidak selalu ditunjukkan melalui pertengkaran maupun perkataan kasar. Sebaliknya, perasaan negatif bisa terlihat melalui perubahan sikap kecil yang terjadi secara berulang.

Seseorang mungkin masih menyapa dengan sopan, tersenyum ketika bertemu, bahkan sesekali mengajak berbicara. Namun, cara mereka memperlakukan Anda dalam berbagai situasi bisa menunjukkan adanya jarak emosional.

Meski demikian, perilaku tertentu tidak selalu membuktikan bahwa seseorang membenci Anda. Kesibukan, masalah pribadi, maupun perbedaan karakter juga dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi.

Dilansir dari laman Geediting, berikut sembilan perilaku yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang menyimpan rasa tidak suka meskipun tetap memperlihatkan sikap ramah.

1. Perilakunya Berubah Secara Perlahan

Perubahan sikap yang terjadi sedikit demi sedikit bisa menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam sebuah hubungan.

Seseorang yang sebelumnya antusias ketika berbicara dengan Anda mungkin mulai memberikan tanggapan singkat, jarang mengawali percakapan, atau terlihat kurang tertarik saat diajak berinteraksi.

Menariknya, perubahan tersebut terkadang tidak disertai sikap kasar. Ia masih menyapa dan berbicara dengan sopan, tetapi kehangatan yang sebelumnya terasa mulai menghilang.

Jika perubahan itu berlangsung secara konsisten, mungkin ada sesuatu yang membuat hubungan kalian tidak lagi terasa sama.

2. Sering Menghindari Tatapan Mata

Tatapan mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang membantu seseorang menunjukkan perhatian ketika berinteraksi.

Ketika berbicara, orang yang merasa nyaman biasanya dapat mempertahankan kontak mata secara wajar.

Sebaliknya, seseorang yang merasa tidak nyaman mungkin lebih sering mengalihkan pandangan atau terlihat enggan menatap lawan bicaranya.

Dalam situasi tertentu, perilaku ini bisa menjadi tanda adanya jarak emosional.

Namun, menghindari kontak mata tidak otomatis berarti seseorang membenci Anda. Rasa malu, kecemasan sosial, dan kebiasaan pribadi juga bisa menjadi penyebabnya.

3. Bahasa Tubuhnya Terlihat Kurang Bersahabat

Tidak hanya melalui perkataan, perasaan seseorang terkadang tercermin dari gerakan tubuh ketika berhadapan dengan orang lain.

Misalnya, ia sering menjaga jarak, memalingkan tubuh saat berbicara, atau terlihat kurang nyaman ketika Anda berada di dekatnya.

Ada pula yang menunjukkan sikap tertutup dengan menyilangkan tangan atau meletakkan benda di antara dirinya dan lawan bicara.

Jika perilaku tersebut terus muncul setiap kali berinteraksi dengan Anda, hal itu bisa menunjukkan adanya ketidaknyamanan.

Bahasa tubuh memang tidak selalu menggambarkan perasaan sebenarnya secara akurat. Karena itu, penting memperhatikan keseluruhan sikap dan situasi sebelum menarik kesimpulan.

4. Selalu Menemukan Alasan untuk Mengkritik

Kritik sebenarnya merupakan bagian yang wajar dalam hubungan sosial. Masukan yang disampaikan dengan baik justru dapat membantu seseorang memperbaiki kekurangan.

Namun, situasinya berbeda ketika seseorang terus-menerus mencari kesalahan, bahkan untuk persoalan yang sebenarnya sederhana.

Ia mungkin sering mempertanyakan keputusan Anda, memperbesar kekeliruan kecil, atau memberikan komentar negatif yang tidak disertai solusi.

Jika kritik disampaikan dengan nada merendahkan dan terjadi berulang kali, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa hubungan kalian sedang mengalami masalah.

Perbedaan antara kritik membangun dan sikap merendahkan terletak pada cara penyampaian serta tujuan di balik perkataan tersebut.

5. Tidak Lagi Menunjukkan Ketertarikan terhadap Kehidupan Anda

Hubungan yang sehat biasanya ditandai dengan adanya perhatian dan ketertarikan terhadap kehidupan satu sama lain.

Seseorang yang peduli umumnya bersedia mendengarkan cerita, menanyakan kabar, atau mengingat hal-hal penting yang sedang Anda hadapi.

Namun, ketika hubungan mulai merenggang, perhatian tersebut bisa berkurang.

Ia mungkin tidak lagi bertanya tentang aktivitas Anda, kurang merespons ketika Anda bercerita, atau terlihat ingin segera mengakhiri percakapan.

Perubahan ini bisa menjadi petunjuk adanya jarak dalam hubungan, terutama jika sebelumnya ia dikenal sangat perhatian.

6. Selalu Mengaku Sibuk Ketika Diajak Bertemu

Kesibukan memang menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Namun, jika seseorang terus-menerus menghindari pertemuan tanpa pernah berusaha mencari waktu pengganti, hal tersebut patut diperhatikan.

Misalnya, setiap kali Anda mengajak bertemu, ia selalu memiliki alasan untuk menolak.

Ketika Anda mencoba mengatur jadwal lain, jawabannya tetap sama atau bahkan tidak memberikan kepastian.

Perilaku seperti ini bisa menunjukkan bahwa ia sedang membatasi kedekatan atau tidak lagi memprioritaskan hubungan tersebut.

Meski begitu, sebaiknya jangan langsung menganggapnya sebagai kebencian. Ada kemungkinan ia sedang menghadapi kesibukan maupun persoalan pribadi yang tidak diketahui orang lain.

7. Tidak Hadir Ketika Anda Sedang Membutuhkan Dukungan

Salah satu cara melihat kualitas sebuah hubungan adalah melalui sikap seseorang ketika Anda sedang menghadapi masa sulit.

Orang yang memiliki kepedulian biasanya berusaha memberikan dukungan, meskipun tidak selalu bisa membantu secara langsung.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki hubungan kurang baik dengan Anda mungkin terlihat tidak peduli ketika Anda sedang membutuhkan perhatian.

Ia bisa saja mengabaikan pesan, tidak memberikan respons, atau selalu menghindari pembicaraan mengenai masalah yang sedang Anda hadapi.

Jika hal ini terus terjadi, mungkin hubungan tersebut tidak memiliki kedekatan emosional seperti yang Anda harapkan.

Namun, penting juga memahami bahwa setiap orang mempunyai keterbatasan dalam memberikan dukungan kepada orang lain.

8. Bersikap Terlalu Manis hingga Terlihat Tidak Wajar

Sikap ramah tentu merupakan hal positif. Akan tetapi, keramahan yang terasa berlebihan dan tidak sesuai dengan perilaku sehari-hari terkadang membuat seseorang merasa ada sesuatu yang berbeda.

Misalnya, seseorang terus memberikan pujian, menunjukkan perhatian secara berlebihan, atau berusaha terlihat sangat menyenangkan meskipun interaksi kalian sebenarnya terasa canggung.

Perbedaan antara perkataan dan perilakunya bisa menimbulkan kesan bahwa keramahan tersebut tidak sepenuhnya tulus.

Meski demikian, jangan buru-buru menilai seseorang sedang berpura-pura. Ada orang yang memang memiliki karakter ekspresif dan terbiasa menunjukkan keramahan kepada siapa saja.

9. Sering Meremehkan Perasaan dan Pendapat Anda

Saling menghargai merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat.

Namun, ketika seseorang sering mengabaikan perasaan Anda, hubungan tersebut bisa terasa semakin tidak nyaman.

Contohnya, ia menganggap masalah yang Anda ceritakan sebagai sesuatu yang sepele, menertawakan pendapat Anda, atau memberikan tanggapan yang membuat Anda merasa tidak dihargai.

Perilaku seperti ini dapat menunjukkan kurangnya empati dan penghormatan terhadap perasaan orang lain.

Jika terjadi berulang kali, Anda perlu mempertimbangkan kembali batasan dalam hubungan tersebut agar tidak terus-menerus berada dalam situasi yang merugikan secara emosional.