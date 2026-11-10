9 Prinsip Penerimaan Diri yang Membantu Anda Belajar Mencintai Diri Sendiri di Setiap Fase Kehidupan

JawaPos.com - Self-acceptance atau penerimaan diri mengajak anda untuk menerima diri sendiri apa adanya.

Termasuk dengan segala kelebihan, kekurangan, dan luka yang pernah dialami di masa lalu.

Berdasarkan informasi dari laman .aconsciousrethink yang dikutip pada (10/11) penerimaan diri merupakan proses yang perlu terus dilakukan berulang.

Namun, belajar menerima kondisi diri sendiri bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, setiap tahap kehidupan menghadirkan tantangan tersendiri yang dapat mempengaruhi cara seseorang dalam memandang dan menghargai dirinya.

Berikut cara-cara yang dapat membantu anda mulai menerima diri sendiri, sekaligus belajar memperlakukan tubuh dan diri dengan lebih baik di setiap tahap kehidupan.

Terima proses hidup anda

Kehidupan setiap orang berjalan dengan ritmenya masing-masing. Membandingkan awal perjalanan anda dengan pencapaian orang lain yang sudah jauh di depan hanya akan membuat diri sendiri merasa tidak bahagia.

Media sosial semakin memperburuk kebiasaan tersebut karena sering menghilangkan konteks di balik kehidupan seseorang.

Saat mulai terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri, cobalah berhenti dan kenali perasaan yang sedang anda alami.

Menerima beberapa sisi kepribadian

Di dalam diri anda terdapat berbagai sisi kepribadian, dan hal tersebut bukanlah kekurangan. Justru bagian dari jati diri manusia.

Anda bisa memiliki ambisi yang besar, namun juga bisa menjadi sosok yang meluangkan waktu untuk diri sendiri.

Berbagai tahap kehidupan juga dapat memperjelas pertentangan tersebut. Penerimaan diri berarti memberikan ruang bagi seluruh sisi tersebut, baik sisi yang ambisius maupun sisi yang lemah.

Tidak menyalahkan masa lalu

Bertumbuh bukan berarti harus menganggap diri sendiri di masa lalu sebagai sosok yang buruk. Anda tidak perlu membenci versi diri sebelumnya untuk membuktikan bahwa anda telah berkembang.

Kasih sayang yang anda berikan kepada orang lain juga pantas diberikan kepada diri sendiri dimasa lalu.

Berdamai dengan perubahan

Tubuh anda memiliki proses dan perkembangannya sendiri. Terus-menerus melawan perubahan tersebut hanya akan menguras energi.

Sebanyak apapun kemauan dan kedisiplinan yang dimiliki, anda tidak bisa menghentikan waktu dan berbagai perubahan alami yang menyertainya.

Penerimaan diri berarti menghormati kondisi anda saat ini. Anda bisa berterimakasih pada tubuh anda atas segala hal yang telah dilaluinya.

Bersikap terbuka

Menunjukkan kerentanan secara otentik bukan berarti anda harus menceritakan seluruh hidup pada setiap orang yang ditemui.

Sebaliknya, hal ini berarti menemukan beberapa orang aman untuk dipercaya. Mereka tidak akan menyebarkan cerita pribadi yang telah anda bagikan, meremehkan kesulitan yang sedang dihadapi, atau justru mengalihkan pembicaraan agar terpusat pada diri sendiri.

Melepaskan ekspektasi berlebihan

Anda mungkin memiliki gambaran mengenai versi diri yang dianggap sempurna. Padahal, sosok tersebut sebenarnya tidak ada dan tidak akan pernah benar-benar terwujud.

Begitu juga dengan gambaran mengenai tumbuh dewasa yang ideal. Peneriman diri bukan berarti sekadar mentoleransi kondisi saat ini.

Penerimaan diri berarti mulai bersahabat dengan diri sendiri saat ini, lengkap dengan ketidakkonsistenan, keterbatasan, dan rasa manusiawi yang dimiliki.

Mampu beradaptasi

Setiap orang memiliki keterbatasan dalam waktu, energi, perhatian, dan kapasitas emosional.

Berpura-pura mampu melakukan semuanya justru dapat memicu burnout dan rasa kesal yang menumpuk.

Memberikan izin kepada diri sendiri untuk memiliki keterbatasan bukanlah sesuatu yang mudah bagi kebanyakan orang.

Menerima diri sendiri berarti memahami bahwa kapasitas anda dapat berubah. Cara ini bukanlah sebuah menerima kegagalan, melainkan menerima realita yang telah terjadi.

Menerima keterbatasan diri

Setiap perubahan mengharuskan anda menerima versi diri yang baru. Artinya, anda perlu kembali menjalani proses penerimaan diri sejak awal sampai akhir.

Sadari saat anda mulai memperlakukan diri dengan keras, lalu belajarlah untuk lebih lembut. Kenali kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.

Maafkan diri anda saat penerimaan terasa sulit dilakukan, dan percaya bahwa esok mungkin semuanya akan terasa lebih mudah.